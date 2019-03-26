Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' ziyaretçilerini bekliyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, ilkbaharla turizm hareketliliği yaşanmaya başladı.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Birecik Barajı dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında 'Sakin şehir' ağına dahil ettiği ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak da adlandırılıyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, özellikleri sayesinde konuklarını cezbediyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Yaklaşık iki yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçirdi.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve 'batık kent' olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Konuklar, teknelerde çalan müzikler eşliğinde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar,
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen 'Karagül' bitkisini de görebiliyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Turizm sezonunun açılmasıyla yoğunluğun arttığı, özellikle hafta sonları tekne ve otellerde yer bulmanın neredeyse imkansızlaştığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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"Yabancı turist beklentimiz var" Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizmdeki önemine dikkati çekerek, belediyenin çalışmaları ve 'Göbeklitepe Yılı'nın etkisiyle bu yıl beklentilerinin daha da arttığını belirtti.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Halfeti'ye ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Özdal, şunları kaydetti:
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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"Halfeti konum itibariyle Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ortasında bulunuyor.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Dolayısıyla iki taraftan insanları bir şekilde ağırlayabilecek bir potansiyele sahip.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Bu yıl özellikle yabancı turist anlamında bir beklentimiz var. Hem konaklayan hem tekne turlarına katılan hem de dalış sporlarına katılacak yabancı turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Bir dönem yaşanan sıkıntılar nedeniyle ziyaretçi sayımız azalmıştı ama geçen yıl yaklaşık 600 bin civarında kişi Halfeti'yi ziyaret etti.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
SON GÜNCELLEME
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Bu yıl bu rakamın rahatlıkla 1 milyonu aşacağını düşünüyoruz. İlçede 135 tekne var şimdiden bu tekneler dolmaya başladı. Tur acenteleri artık Halfetisiz organizasyon yapmıyor. Dolayısıyla Halfeti'ye ilgi artıyor ve bu durum bizi mutlu ediyor."
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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"Sakin şehrimiz baharla hareketlendi" İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Şeref Albayrak ise turizm kenti Halfeti'de, göreve geldikten sonra önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Sahil düzenlemesinden tekne turlarına, otoparka ve konaklamaya kadar birçok konudaki sorunları kısa sürede çözdüklerini aktaran Albayrak, "Geçen yıl turizmde çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise beklentimizi daha da artırdık.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Normalde hafta sonu yoğunluk oluyor ama bunu hafta içine de yaymayı planlıyoruz.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Sakin şehrimiz baharla hareketlendi, havaların ısınmasıyla yoğunluk arttı. Hafta sonu 5 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Bu durum turizmcinin yüzünü güldürüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu sayının artacağını öngörüyoruz.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Umarım yaptığımız çalışma ve kampanyalarla yabancı turistleri de buraya çekebiliriz." diye konuştu.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Turizmci İbrahim Karaman, mart ayıyla turizm sezonunun başladığını dile getirerek, artan ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini memnun ettiğini anlattı.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Hatay'dan arkadaşlarıyla ilçeye gelen Zeliha İnan da "Gayet güzel. Harika bir ortam, ekipçe bayıldık.
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Buraları keşfetmeye çalışıyoruz. Herkesi de burayı görmeye davet ediyoruz." dedi.