Bodrum’un en iyileri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sırayı Bodrum alır. Yabancıların şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Zeki Müren’le özdeşleşen tatil cennetinde mutlaka gidilmesi gereken yerleri seçtik. Dünyaca tanınan butik otellerden, beach club’lara, restoranlardan plajlara kadar işte öne çıkanlar…
Yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sırayı Bodrum alır. Yabancıların şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Zeki Müren’le özdeşleşen tatil cennetinde mutlaka gidilmesi gereken yerleri seçtik. Dünyaca tanınan butik otellerden, beach club’lara, restoranlardan plajlara kadar işte öne çıkanlar…
Fotoğraflar: Alamy, otel ve restoranların web siteleri
Selim ONAT
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JÜRİ Mehmet Yaşin – Gurme, seyahat yazarı Erdal İpekeşen –Tempo Travel Yayın Danışmanı Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı
Selim ONAT
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Nilay Örnek – Gazeteci Atakan Aya –Gastronomi yazarı Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu Faruk Akbaş – Fotoğrafçı
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10- Geç kalmayın: KISMET LOKANTASI Mehmet Yaşin burası için şunu söylüyor: “Öğle yemeği için mutlaka gidilmesi gereken bir lezzet durağı. Geç kalmayın, yemekler çabuk tükeniyor.”
Selim ONAT
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12 yıldır hizmet veren lokantada çeşit çeşit ev yemeklerinin yanı sıra Ege zeytinyağlılarını da tadabilirsiniz. Kalburabastı, enginar,oğlak tandır, sarma ve kabak tatlısı akla gelen ilk lezzetler. Konacık,(0252) 319 00 96
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9- Organik kahvaltı: ZEYTİN ALTI 10 yıldır kendi bahçelerinden topladıkları organik ürünlerle köy kahvaltısı hazırlıyorlar. Öne çıkan kahvaltılık ise ev yapımı reçelleri.
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Çiçekler ve deniz manzaralı mekân için Salih Seçkin Sevinç, “Manzaralı, püfür püfür bir kahvaltı için eşsiz bir yer” yorumunu yapıyor. Akşamları ise balık ızgara çeşitlerini deneyebilirsiniz. Yalıkavak, (0252) 385 38 76
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8- Havuz başında: ZUMA / MUĞLA Çağdaş Japon mutfağının uluslararası temsilcisi Zuma’da, Yalıkavak Koyu’nun büyüleyici manzarasına karşı havuz başında keyifli bir tadım yapabilirsiniz.
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Jimmy Barrat’ın hazırladığı çeşit çeşit kokteyl ve Japon lezzetleri... Hindistancevizi kabuğunda servis edilen beyaz rom, batida de coco, hindistancevizi ve ananas püresiyle hazırlanan ‘Zuma Colada’ en popülerkokteylleri.
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İstanbul’da da şubesi var. Yalıkavak, (0252) 385 47 06
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7- Keyifli dakikalar: OFF GÜMÜŞLÜK Sabah erkenden kahvaltı mekânı olarak başlayan gün, plaj ve barında devam edip akşam canlı müzik konserleriyle tamamlanıyor.
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Deniz kenarındaki mekânın iç bahçesinin tasarımı harika. Yaz boyu devam eden konserlerde 30 Haziran’da Nükhet Duru, 5 Temmuz’daysa Birsen Tezer sahnede olacak.
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Gümüşlük, (0538) 921 53 54
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6- Limon bahçesinde: KÂTİP BODRUM Amerikan ‘speak easy’ bar konseptiyle bir yandan müziğe kulak verirken diğer yandan iki çift laf edebileceğiniz bir yer. Kokteyllerin yanında tapas ve atıştırmalıklar eşlik ediyor.
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Atakan Aya, “Bodrum Marina’da gizli kalmış bir limon bahçesinin içinde konumlanan Kâtip Bar’ın yerel lezzetlerle harmanlayarak hazırladığı taze kokteyller ile serinleyin” diyor. Eskiçeşme, (0535) 507 76 81
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5- Kabuklularıyla meşhur: ORFOZ RESTORAN Deniz ürünleri tutkunuysanız veya keşfetmek istiyorsanız Bodrum’a geldiğinizde uğramanız gereken ilk restoran burası. Denizkestanesi, Bodrum yengeci, istiridye, ahtapot, deniztarağı gibi lezzetler sizi bekliyor.
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Deniz manzaralı masalardan birine oturup altı çeşit başlangıç, balık çorbası, parmesanlı istiridye, fırında midye, deniz ürünleri pilavı gibi lezzetlerin olduğu ‘Tadım mönüsü’nü mutlaka deneyin.
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Bodrum, (0252) 316 42 85
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4- Canlı müzik ve kokteyller: SOPRANO’S Bodrum Yat Limanı ve kale manzarasına karşı canlı müzik ve keyifli bir akşam için doğru adres burası.
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Çarşamba ve perşembe günleri DJ performanslarının yanı sıra cuma ve cumartesi günleri Aykut Gürelve ekibi sahne alıyor. İstanbul’un en trend kokteyllerinin yanı sıra buraya özel 20 farklı lezzeti de tadabilirsiniz. (0252) 316 03 73
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3- Romantizm ve tutku: MİMOZA Antik Myndos şehrinin en güzel limanı olan taş iskelenin hemen yanı başında yer alıyor. Günbatımında aşk, romantizm ve tutku dolu bir yemek...
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Orfozzu çok lezzetli. Erdal İpekeşen, “Özellikle Mimoza’da, deniz kenarında balık ve mezelerini yemek müthiş bir deneyim” diyor.
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Sadece yaz sezonu açık ve rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Bodrum, (0252) 394 31 39
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2- Yenilendi! MAÇA KIZI Plajıyla, barıyla, yemekleriyle buluşma noktası olan Maça Kızı bu yaz kapılarını iskele plaj, bar, restoran alanlarını ve mutfağını baştan sona yenileyerek açtı.
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Müge Akgün, “İnsan yemek yerken muhteşem manzaraya mı, olağanüstü lezzetlerin yer aldığı tabağına mı yoksa teknoloji ve tasarım harikası açık mutfağa mı bakacağını şaşırıyor” yorumunu yapıyor.
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Berrak ve tertemiz plajından ise çıkmak istemeyeceksiniz. Göktürkbükü, (0252) 311 24 00
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1- Manzara, kokteyl ve günbatımı: LİMON Önünüzdeki yemyeşil ağaçların ardından Myndos antik kenti, Kardak adaları ve deniz manzarasına karşı vakitgeçiriyorsunuz.
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Bir Bodrum klasiği haline gelen mekân için Aynur Tartan, “Günbatımında şöyle güzel bir kokteyl ve muhteşem deniz manzarasının yanında birbirinden lezzetli mezeler ve yemekler için gelinmeli.
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Ama önce kokteyl tabii ki! Klasikçiler için Margarita, ekşiciler için mandalinalı Silencio, tatlıcılar sizin için de Pina Colada!” diye anlatıyor. Gümüşlük, (0252) 394 40 44