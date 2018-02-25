Bisikletle sonu belli olmayan dünya turu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ersin Uyanık (32) Bursa’da özel bir şirkette yurtdışı ticaret sorumlusu olarak çalışıyordu. 2011’de bisiklet hayatının bir parçası oldu. Bir süre yurt içinde geziler yaptı. Ancak bu yetmedi. İşi gücü bıraktı. 2016’da Küba’ya giderek iki teker üzerinde yolculuğa başladı. Ne zaman geri döneceği konusunda kararsız. Şu ana kadar bisikletle 16 ülkeyi gezdi. 20 aydır yolda ve 20 yıllık hayat, deneyim ve insan kazandığını söylüyor.
Ersin Uyanık (32) Bursa’da özel bir şirkette yurtdışı ticaret sorumlusu olarak çalışıyordu. 2011’de bisiklet hayatının bir parçası oldu. Bir süre yurt içinde geziler yaptı. Ancak bu yetmedi. İşi gücü bıraktı. 2016’da Küba’ya giderek iki teker üzerinde yolculuğa başladı. Ne zaman geri döneceği konusunda kararsız. Şu ana kadar bisikletle 16 ülkeyi gezdi. 20 aydır yolda ve 20 yıllık hayat, deneyim ve insan kazandığını söylüyor.
Fotoğraflar: Ersin UYANIK
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İstanbul’a göre daha yaşanılası bir şehir Bursa. Hem iyi de bir işiniz vardı. Hepsini elinizin tersiyle ittiniz ve iki teker üzerinde maceraya atıldınız. Bu çılgınlık mı sizce? - Rahat bir hayatım var mıydı, evet. Fena para kazanmıyordum. Ama diğer taraftan hayatımı monoton bir şekilde devam ettirmek yerine dünyayı tanıyabileceğim, yeni kültürleri öğrenebileceğim bir serüvenin içine girmek istiyordum. Sanırım biraz çılgınlık olabilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bisiklete olan ilginiz ne zaman başladı? - 2011’de bisikletle yolculuk üzerine yerli ve yabancı blog’lar okumaya başladım. Artık hayatımın bir parçası olmuştu. 2012’de ilk turumu Bursa’dan Çanakkale’ye giderek yaptım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra 2013’te Antalya, 2014’te Balkanlar ve birkaç Avrupa ülkesi, 2015’te de Kıbrıs yarımadasını tamamen dolaşarak devam ettim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her yıla minik bir serüven sığdırmışsınız. 2016 sanırım dönüm noktası oldu? - Artık daha büyük bir macera istiyordum. Beni hayatın monotonluğundan kurtaracak ve yaşam şeklimi değiştirecek tek şey bu yolculuk olacaktı. Geleceğim ne olur diye hiç düşünmedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yola çıkmak için emekli olmayı ya da uzun yıllar çalışarak mal mülk sahibi olmayı beklemek bana çok mantıklı gelmedi. 15 Temmuz 2016’da Küba’dan yola başladım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tam da hain darbe girişimi zamanına denk gelmiş. Neler hissettiniz? - Yola çıktığımda pek bir hareketlilik yoktu. Yalnız o gün aksilikler beni buldu. Uçuğa son anda bindim, ucu ucuna… 15 Temmuz olayını ise Küba’ya benden sonra gelen turistlerden öğrendim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çünkü Küba’da internet bulmak çok zahmetli ve pahalı… Gelen turistler ”Ülkende neler oluyor, merak ediyoruz anlatır mısın?” diye sorduklarında şaşırdım, haberim yoktu olan bitenden. Aynı günün sabahı son anda yola çıkmış olmam büyük bir rastlantı gerçekten.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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9 / 30
Neden Küba? - Aslında Alaska’dan başlamak istiyordum. Ama ABD vizem bir sebepten ötürü reddedilince bende dümeni Latin Amerika’ya kırdım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Küba’yı çok merak ediyordum. Bir akşam evde uygun fiyatlı bir Havana bileti bulunca hemen aldım ve yol hikâyesi böyle başladı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Latin Amerika bisiklet turu fikriyle başladığım bu turumda, Küba’da pedalladıktan sonra Meksika’ya geçtim. Orta Amerika’da Meksika’dan Panama’ya kadar Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika ve Panama’dan uçakla Kolombiya’ya gittim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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12 / 30
Sonrası daha eğlenceli olmalı? - Hem de nasıl… Kolombiya’dan başladığım Güney Amerika turunda Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin’de pedal çevirdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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13 / 30
Şu anda dünyanın sonu denilen Ushuaia’ya oldukça yakınım. Sakin bir şekilde devam ediyorum. Ushuaia’dan sonra kıtanın kuzeyinde ve bir miktar Amazonlar’da tura devam etme niyetim var. Tabi bunun öncesinde bir süre çalışmam gerekiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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14 / 30
Yeni planınız nedir? - Latin Amerika kıtasını tamamen gördükten sonra, önce Afrika kıtasında, sonra da Asya kıtasında pedal çevirmek... Hemen “Nerede son bulur?” diye sormadan ben söyleyeyim. Yolum uzun, hayallerim büyük…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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15 / 30
Bu işi sponsorsuz ya da maddi desteksiz yaptığınızda uzun çalışma molaları vermeniz gerekiyor. Acelem de yok. 20 aydır yoldayım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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16 / 30
Tüm kıtaları iki teker üzerinde gezmek çok zor geliyor bana. Bence çok büyük bir iş yapıyorsunuz. - Zor ama imkansız değil. En başta mental ve fiziksel anlamda dayanıklı ve yeterli olmak gerekiyor. Bisiklet sporu en zor kabul edilen branşlardan biri. Onu yolculuk etmek için kullandığınızda daha da zorlaşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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17 / 30
Taşımanız gerek birçok eşya var. Bisikletimin ağırlığı ortalama 65 kg. Böyle bir bisikletle km’lerce pedal çevirmek yorucu olabiliyor. Bunun yanında günlerce duş alamadığınız, yiyecek bulamadığınız, bozuk yollarda bisikleti itmek zorunda kaldığınız günler oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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18 / 30
Yanınızda neler var? - Çadırım, uyku tulumu ve matım, benzinli kamp ocağım, bazı yemek malzemelerim, bisikletim için gerekli yedek parçalar, yazlık kışlık kıyafetlerim ve elektronik eşyalarım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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19 / 30
Günde kaç kilometre sürüyorsunuz? - Hava ve yol şartlarına göre çok değişkenlik gösterse da günlük ortalama 70 km sürüyorum. 3 km sürdüğümde oldu, 140 km de…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 / 30
Bunun dışında hastalık ya da hayati bir durum söz konusu olmadığı sürece otostop çekmiyorum ya da otobüs kullanmıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezdiğiniz ülkeler içinde en bisiklet dostu olan hangisiydi? - Şili düzenli bisiklet yolları olan bir ülke… Ayrıca bisiklet kullanımı diğer ülkelere göre çok daha yaygın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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22 / 30
Peru ve Bolivya ise trafik açısından pedalladığım en berbat ülkeler. Bolivya’dan Şili’ye geçtiğimizde abartmıyorum, hâlâ yaşadığım için çok mutluydum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Karşı şeritten üzerinize doğru araba sollayanlar, 20 cm yanınızdan son sürat geçenler, arkadan dibinize kadar girip sizi yoldan çıkarmak için kornaya basıp küfredenler ve niceleri...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 aya ne gibi deneyimler sığdırdınız? - Aslında anlatmakla bitmeyecek bir şey bu. Örneğin, Meksika’da Cenote ismini verdikleri, Maya’ların idam etmek için ayaklarına taş bağlayıp içine attıkları dipsiz kuyu görünümlü havuzlarda yüzdüm.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ekvador’da dünyanın en yüksek dağı olan Chimborazo volkanının eteğine bisikletle tırmandım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bolivya Salar De Coipasa’da günlerce kumda bisikleti itip akşamına çöl boşluğundaki huzurda kamp atarak dinlendim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 ay içerisinde, 20 yıllık bir hayat, deneyim ve insan kazandığımı hissediyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu hiçbir para karşılığı satın alınamayacak bir şey benim için.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Günlük ortalama harcamam 10-15 dolar arasında. Bunun içerisinde kalacağım yer, gıda masrafım da bulunuyor. İtfaiyelerde ya da kiliselerde konaklıyorum.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ersin Uyanık, macerası boyunca çektiği fotoğraflarını ‘@baska_yollar’ Instagram adresinden paylaşıyor.