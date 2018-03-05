Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Birkaç haftalığına çıktıkları tatil öyle bir şeye dönüştü ki...
İşinden ayrılıp, seyahat etmeye başlayan insanlar hakkında birçok hikâye okumuşsunuzdur. Dmitry ve Julia da bu insanlar gibi yaptı. Tıpkı birçoğumuzun yaptığı gibi özel gün tatillerinde birkaç haftalığına tatile çıktılar. Tatile gittikleri Çin’den geri dönmediler. 1.5 senedir orada yaşıyorlar. İşte, Dmitry ve Julia'nın hikayesi...
İşinden ayrılıp, seyahat etmeye başlayan insanlar hakkında birçok hikâye okumuşsunuzdur. Dmitry ve Julia da bu insanlar gibi yaptı. Tıpkı birçoğumuzun yaptığı gibi özel gün tatillerinde birkaç haftalığına tatile çıktılar. Tatile gittikleri Çin’den geri dönmediler. 1.5 senedir orada yaşıyorlar. İşte, Dmitry ve Julia'nın hikayesi...
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Dmitry, İsrail’de dijital ajansta CEO, Julia ise uluslararası güzellik yarışmasını kazanma şansı olan kariyerli bir modeldi. İkisi de kariyerlerini geride bıraktılar.
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Peki bunun yerine ne elde ettiler? İlk olarak Çin’i ve yakınındaki Asya ülkelerini gezmek ve keşfetmek için bol bol vakitleri oldu.
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İkincisi, her zaman yapmak istedikleri bir şey olan ‘Seyahat Fotoğrafçılığı’na başladılar.
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Bu işleri oldukça yeni ve sürekli olarak öğrenmeyi sürdürüyorlar.
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Üçüncüsü güçlü bir inanç… Hayatınızdaki bir şeyi gerçekten değiştirmek isterseniz imkansız olan hiçbir şey yoktur.
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Çin’de bir yıl daha kalmayı planlıyorlar.
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Bu ülke Dmitry ve Julia’yı şaşırtmayı her daim başaran bir yer.
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Dimitri, ‘boredpanda’ adlı internet sitesinde maceralarını şöyle özetliyor: Ofis işlerinden ayrılan ve deli gibi seyahat etmeye başlayan insanlar hakkında birçok hikâye okuduk. Yıllarca bu gezginlere imreniyorduk.
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Ama onlar gibi uzun soluklu maceralar yerine Noel ya da hafta sonu tatillerimizde kısa maceralara atılıyorduk.
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Birkaç hafta Çin'e doğru yola çıktık. Şimdi 1,5 yıldır burada kalıyoruz.
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Çin'e gelince, bir yıl daha burada kalmayı planlıyoruz. Sıradaki ne var bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz…
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İşte Dmitry ve Julia'nın seyahatlerinde çektiği bazı fotoğraflar...
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Hong Kong
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Ko Samui / Tayland Körfezi'de bir ada...
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Ko Samui
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Çin
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Koh Samui / Tayland
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Zhongshan / Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan bir şehir.
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Coral Cove Beach
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Koh Samui
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Hong Kong
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Şanghay / Çin
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Koh Samui
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Garuda Wisnu Kencana / Endonezya'da bir park
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@ostrovsky ve @miu_mishka Instagram hesaplarından Dmitry ve Julia’yı takip edebilirsiniz.