Bir tek masası var, zenginler sıraya giriyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kaliforniya'nın Los Altos bölgesinde bulunan 'Hiroshi' adlı restoran alışılmışlardan çok farklı. Restoranda sadece sekiz kişilik bir masa bulunuyor. Yalnızca rezervasyonla çalışan restoranın kapısında Mark Zuckerberg gibi sayılı zenginler sıraya giriyor. İşte Hiroshi restoranıyla ilgili ilginç bilgiler...
Kaliforniya'nın Los Altos bölgesinde bulunan Hiroshi isimli restoran alışılmışlardan çok farklı. Restoranda sadece 8 kişilik bir masa bulunuyor. Yalnızca rezervasyon ile çalışan restoranın kapısında zengin isimler sıraya giriyor. İşte Hiroshi restoranı…
Tadım menüsü kişi başı 395 dolar ancak fiyatlar içki ve vergilerle 500-600 dolara çıkıyor. Kaç kişi gelirseniz gelin sekiz kişilik fiyatı ödemek zorundasınız.
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10 tabaktan oluşan menü her gün değişiyor. Fotoğrafta sunulan dömiglas sosta hazırlanan derin kızartılmış etin olduğu tonkatsu sandviç.
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Hiroshi Kimura ve Fransız mutfağı eğitimi alan yardımcısı basit, minimalist ancak tabaklar hazırlayıp sunmayı tercih ediyor. Tıpkı sömen noodle ve havyardan oluşan bu yemekte olduğu gibi ancak uzmanlığı et...
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Wagyu ismi verilen ve dünyanın en güzel lezzeti olarak gösterilen bu mermer dokulu, yağlı bonfilelere 40 yılını adadığını belirten ve 16 yaşından beri çalışan Hiroshi Kimura işinde mükemmel olduğunu düşünüyor.
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Geldiği yere göre 'Kobe'de denilen ve dünyanın en pahalı etlerinden olan Wagyu bonfilelerinin 220 gramı piyasada 165 dolar (630 TL) civarından satılıyor.
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Wagyu etler her hafta Japonya'dan buzla paketlenerek kargolanıyor ve üzerinde orijinallik sertifikası bulunuyor.
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Zira bu etlerin kaynağı olan Kobe sığırının Japonya dışına çıkışı yasak.
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Hiroshi Kimura, etleri nasıl hazırladığını ve pişirmedeki püf noktaları açıklamıyor ancak Hibachi ismi verilen, 450 - 650 derece ısıya çıkabilen geleneksel bir Japon ızgarasında, kömür ateşi kullandığı sır değil.
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Wagyu, ince dilimlenmiş geliyor. Değerli tabağın çizilmemesi için ince bir hasırın üzerinde servis ediliyor.
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Üzerine herhangi bir aroması olmayan altın serpilmiş etin yanında beyaz kuşkonmaz ve ponzu sos.
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Şefin kullandığı hibachi ızgaraların bir minyatürü de etini daha fazla pişirmek ya da ısıtmak isteyenler için masalara konulmuş.
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Hawaii yağmur ormanlarının büyük bir resminin olduğu duvarda misafirlerin yemek esnasında sunum yapabilmesi için büyük ekran bir TV de var.
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Restoran Google ve Apple gibi milyarlarca dolarlık şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırlıyor.
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Yemeğin her aşaması lüks. İçecekler el imâlatı bu kristal bardaklarda servis ediliyor.
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İçecek olan Hawaii'nin özel mineralli maden suyunun yanı sıra Japon sakesi ve şarap seçenekleri sunuluyor. İçecek menüsü sadece iPad ile okunabiliyor.
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Hiroshi'nin tuvaleti bile aşırı lüks, daha ziyade SPAkonforu sunuyor. 10 bin dolarlık Toto marka uzaktan kumandalı bidet ve kurutucu kullanılmış.
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Akşamın sonunda konuklar yemedikleri etleri eve götürebiliyorlar.