Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir tatlı huzurun en güzel adresi! Şimdi tam zamanı...
Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres… Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir. İşte size Gökçeada gezi rehberi
Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres… Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir. İşte size Gökçeada gezi rehberi...
Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy
Bahar GÜNDOĞDU
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Antik Yunan’a kadar uzanan tarihiyle, Homeros'un İlyada destanında Deniz Tanrısı Poseidon'un adası olarak anlatılmış Gökçeada… Bu huzurun merkezine Saros’daki Kabatepe feribotuyla geçiliyor. Hafta sonu veya özel bir günde gittiyseniz feribotta inanılmaz bir kuyruk oluyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Feribotla araç geçişi 35 TL, karavan içinde ayrıca 30 TL ödedik. Araç içi yolcuya ekstra ücret alınmıyor.Biz Kefalos'daki dalış kulübündeki arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Kefalos'da birkaç tane karavan kampingi var. Günlük 30 TL civarı.
Bahar GÜNDOĞDU
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Elektrik ve su alabiliyorsunuz. Çadır kurma imkanınız da var. Adanın Kefalos tarafı kumluk bir plaj. Her daim esen rüzgârı burayı wind sörf ve kite sörf cenneti yapmış. Bu sporları öğreten okullar var.
Bahar GÜNDOĞDU
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Tuz gölünün etrafından gidilen, Bulgar ve Romenlerin karavan ve çadırlarla geldiği bembeyaz köpüklü plajda gökyüzü uçan kite sörfçülerle kaplı…
Bahar GÜNDOĞDU
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Öyle güzel bir görüntüsü var ki, tarif edilemez. Benim uçuş stilim pareomla olsa da doyumsuz manzara ve yapılan akrobatik hareketlerle mest olarak hepsini ayakta alkışlıyorum. Türk plaka yok. Kefalos tarafında bir Tuz gölü var. Buraya akan bir akarsu yok. Deniz suyu ve yağmurlarla oluşuyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Burası sonbaharda flamingoların uğrak yeri. Bu göle gelen dibinden çıkardığı siyah krem kıvamındaki çamuru vücuduna sürer. Bulabilirseniz tabi… Baya aramak zorunda kaldık.
Bahar GÜNDOĞDU
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Tabanı kalın bir terlikle giderseniz çamurlu kısıma benim gibi yapışıp kalmazsınız. Çamur resmen vakum yapıyor. Çamuru bulunca altın bulmuş gibi seviniyorum, başlıyorum oynamaya. Çok gülüyoruz aldığımız şekillere.
Bahar GÜNDOĞDU
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Tuz gölüyle Kefalos plajının arası kısacık. O arayı yürürken çamur kuruyor. Arada o halde araçlara otostop yapmayı ihmal etmiyorum. O halimizi gören herkes bize çok gülüyor. Çamuru denizde yıkamak gölün çamurunu bitiyor mu bilmiyorum ama denizde çok kolay çıkıyor ve ipek gibi bir cildiniz oluyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Biz gelirken ana ihtiyaçlarımızı Gökçeada merkezinden almıştık. Şehir gibi bankalar, marketler, kasap, restoranlar her şey var.
Bahar GÜNDOĞDU
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Adanın meşhur oğlağından, badem kurabiyelerinden yemeden dönmeyin. Kefalosa yakın olan köyde birkaç tane restoran, bakkal var. Oradan kısıtlı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Akşam saatlerinde Kite sörfçülerin uğrak yeri oluyor köy.
Bahar GÜNDOĞDU
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Biz Divepark’taki arkadaşlarımızın yanına dönüp muhabbete doyuyoruz. Gece rüzgâr o kadar şiddetli oluyor ki, karavan konusunda deneyimsiz olan ben karavanın ne zaman devrileceğini bekliyorum sabaha kadar. Rüzgâr ertesi gün de şiddetli.
Bahar GÜNDOĞDU
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Adayı gezmeye çıkıyoruz. Sualtı milli parkının olduğu, benim kendisine âşık olduğum Yıldızkoy’a gidiyoruz önce
Bahar GÜNDOĞDU
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Adada kalanlar genelde Bademli köyündeki sayısız apartları tercih ederler. Yıldızkoy’a giderken bu şirin apartların olduğu bir yerleşim yerinden geçersiniz.
Bahar GÜNDOĞDU
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Adanın kuzeybatısındaki bu koyda bir kamp alanı var. Artık karavan kabul etmiyorlar. Çadır sizden olursa kişi başı 30 TL, kahvaltıda alırsanız 55 TL. Seneler önce burada kalmış, sıcak duşlu, internetli, harika çalan müzikleriyle herkese anlattığım kamp yüksek ücretiyle beni şaşırtıyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Bir kere rüzgarsız haline denk gelip göl gibi olan koyda dalıp çıktığım, kayalarına tırmandığım koy yine rüzgarlı ve dalgalı. Benim gibi kaplumbağa kayalıklarına gitmeyi, tırmanmayı seviyorsanız sağlam bir ayakkabıyla gidin.
Bahar GÜNDOĞDU
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Çok değişik bir kaya yapısı var. Plajı taşlık ve suyun içi kaygan kayalık, bir dubalı iskelesi var. Atlarken dikkatli olun, çok derin değil. Biz milli parkın da içinde kaldığı koyda dalıp çıkıp kamp alanında bir şeyler yedik. Bir ada tostu 12 liraydı. Bize pahalı geldi. Sırada Zeytinli köye gidip Barba Hristo'nun damla sakızlı muhallebinden yemek, dibek kahvesi içmek var.
Bahar GÜNDOĞDU
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Sırada Dereköy var. Buradaki tarihi kiliseleri ve çamaşırhaneyi gezeceğiz. Köyde karşılaştığımız genç bir delikanlı bize çamaşırhanenin yanında dut ağacının yerini tarif ediyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Ellerimizi dut yaprağıyla yıkarsak boyasının çıkacağını da anlatıyor. Adını öğrenemeden de hızlıca uzaklaşıyor. Dereköy zamanında adanın hatta Türkiye'nin en büyük köyüymüş. Haliyle en büyük çamaşırhanede burada… İlk defa tarihi bir çamaşırhane görüyorum. Şimdilerde 150 hane anca yaşıyor. Her yer yıkılmış, viran. O yıkılmış evlerin üstünde satılmıştır yazıları var. Kim almış niye almış bilinmez.
Bahar GÜNDOĞDU
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Yukarı Kaleköy’e dönüp meşhur gün batımını yakalıyoruz. Çok fazla insan var. Ellerinde şarapları bekliyorlar. Aşağı Kaleköy de çok güzel restoranlar var. Adanın en hareketli bölgesi burası
Bahar GÜNDOĞDU
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İncik boncuk, kahve, tavernalar... Bir dalış kulübü var ancak benim gibi yıldızı olanları daldırmayı sevmiyorlar. İlk defa dalacaksanız sizinle çok ilgileneceklerdir. Kefalos’daki dalış kulübünde her türlü dalabilirsiniz. Adada bir şelale var ama bu seferde gitmeyi başaramadım.
Bahar GÜNDOĞDU
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Toprak bir yolu var ve yerden yüksek bir araç gerekiyor. Biz yarı yoldan döndük. Gidenlere göre çok güzelmiş. Dereköy’den biraz ileride sağdan ayrılan bir yolu var.
Bahar GÜNDOĞDU
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Adanın ve Türkiye'nin en batı ucu Uğurlu- Gizli liman.
Bahar GÜNDOĞDU
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İri kumlu uzunca bir plajı, sağ taraftaki çamlık alanıyla kampçıların gözdesi. Ücretsiz olmasının da etkisi çoktur bence.
Bahar GÜNDOĞDU
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Gün batımlarıyla ünlü. Sessizlik ve rüzgârsız bir plaj arayanlar adanın güneyindeki Laz koyuna gitmeli. Genelde rüzgârsız oluyor.
Bahar GÜNDOĞDU
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Adada internet çok iyi çekmiyor. Hatta yunan hatlarına geçiyor.
Gökçeada genelde rüzgarlı havasıyla, ister kumluk ister kayalık deniziyle, adaya has lezzetleri, meşhur gün batımlarıyla size aradığınız her şeyi verebilir, her zevke uygun bir yer. Gökçeada ile ilgili daha detaylı bilgiye www.nerdesinbahar.com adresinden ulaşabilirsiniz.