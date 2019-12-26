Bir kış masalı... Adeta cennetten köşe

İlki eğer hava elverişliyse araç kiralamak. Böylece istediğiniz manzarayla beş dakika dahi olsa baş başa kalabilir, belki yemyeşil ovalardaki yamaçlardaki tablodan çıkmışçasına ikonik duran o ineklere selam verebilirsiniz. Bir diğer seçenek direkt trene atlayıp gitmek bir diğeri de otobüs ve sonrasında tren yapmak… Biz bu üçüncü versiyonu seçtik.