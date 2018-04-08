Bir dünya, iki kardeş ve 115 şehir

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Duygu ve Merve Yiğit kardeşler, işlerinden kazandıkları parayı seyahatlerine harcayacak kadar gezmeye tutkulular. Duygu endüstri mühendisi, Merve ise tiyatro oyuncusu… Seyahat planlarında ne beş yıldızlı otellerde konaklamak var ne de lüks gece kulüplerinde eğlenerek para harcamak… Daha önce adı pek duyulmamış saklı yerleri keşfetmeyi seviyorlar. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 34 ülke 115 şehir gezdiler. Yiğit kardeşlerle seyahat tutkularını konuştuk.
Duygu ve Merve Yiğit kardeşler, işlerinden kazandıkları parayı seyahatlerine harcayacak kadar gezmeye tutkulular. Duygu endüstri mühendisi, Merve ise tiyatro oyuncusu… Seyahat planlarında ne beş yıldızlı otellerde konaklamak var ne de lüks gece kulüplerinde eğlenerek para harcamak… Daha önce adı pek duyulmamış saklı yerleri keşfetmeyi seviyorlar. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 34 ülke 115 şehir gezdiler. Yiğit kardeşlerle seyahat tutkularını konuştuk.
Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nasıl geçiyor günleriniz, neler yapıyorsunuz? Duygu: Kurumsal bir firmada 08.30-18.00 arasında yöneticilik yaparak kazandığım maaşı Merve ile birlikte yaptığımız seyahatlerimizin bütçesi olarak kullanıyorum. Mesai dışı zamanlarımda bir sonraki seyahatlerimizin planlamasını yapmak ve web sitemizde yazı yazmak gibi hobilerim var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Merve: Oyuncuyum ama öncesinde istatistikçiydim. Şu sıralar ‘Kumbaracı50’ ve ‘D22’ ortak yapımı ‘Hayvan Çiftliği’ oyununda oynuyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Farklı kültürleri tanımak, keşfetmek elbette çok önemli ama gezginler, seyahati daha farklı bir yere koyuyor. Seyahatin sizin için önemi nedir? Merve: Önemli olan bir noktadan diğerine seyahat etmiş olmaktan çok, o seyahat sırasında kendimize ne kattığımız, neleri gözlemlediğimiz, deneyimlediğimiz…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? misali sürekli öğrenmek ve tecrübelenmek için yollardayız. Tabi bunda babamızın katkısı büyük…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O da mı gezgin? Merve: Babamız aslında bir gezginden çok yolcu… Üniversite yıllarında Fransa’ya taşınmış ve uzun yıllar yaşamış. Hatta annemiz Fransa’ya gelin gitmiş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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15- 16 yaşlarına gelene kadar her yaz babam sürekli direksiyonda, annem bir elinde harita yol tarifi yapar, bir eliyle de babam uyumasın diye ağzına meyve veya bisküvi tıkar halde özellikle Fransa- Türkiye arasında mekik dokurduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki siz de uzun yıllar Fransa’da yaşadınız mı? Duygu: Dört yaşındayken geri dönüş yapmışız. Ama daha sonra ikimiz de öğrenci olarak Paris’te bir süre yaşadık. Seyahate olan tutkuyu bu dönemde keşfettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nereleri gezdiniz Fransa’da? Merve: Gitmediğimiz şehir kalmadı desek yeridir. Lyon, Trouville-Deauville, Versailles, Trappes, Chartes, Aix En Provence, Marseilles, Cannes, Nice, Monaco, Grenoble, Chambery, Alberville, Annecy, Strasbourg, Bourg En Bresse, Macon, Le Mans gibi birçok yeri gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonrasında 34 ülke ve 115 şehre ayak basmışsınız. Biraz aklınızda yer eden anlardan bahsedebilir misiniz? Duygu: Her ülke aslında başka bir macera, en unutamadıklarımız: Alpler’de kayak yapmak, Hamburg’da yeni yıla girmek, Bali’de Lempuyang Tapınağı’na çıkmak, St. Petersburg' da Beyaz Geceler’de tekne turu yapmak, Kuala Lumpur'da Thaipusam Festivali'nde Batu mağaralarına gitmek,
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hong Kong’da Çin Yeni Yılını kutlamak, Baltık şehirleri arasında araba kiralamak, Kopenhag’dan Malmö’ye Öresund Köprüsü üzerinden geçmek, Bali’de ilk kez muson yağmurlarıyla tanışıp yağmur altında parmak arası terliklerle motor kullanmaya çalışmamızı unutamıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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‘Gezi Kumbarası’ Blog’unuzda ‘ekonomik gezi rehberi’ diye bir bölüm var. Seyahatlerde bütçe önemli… Sizce cep yakmayan rotalar nereler? Merve: Euro ve dolar uçmuşken önereceğimiz cep yakmayan rotalar:
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Riga, Vilnius, Talin ve Helsinki’yi bir arada çıkartabileceğiniz bir Baltık gezisi ya da Viyana- Bratislava- Prag- Budapeşte gezi olabilir. Turlara da katılabilirsiniz ama kendiniz gezerseniz daha ucuza geleceğinin garantisini verebilirim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatlerinizde ortalama ne kadar harcıyorsunuz? Duygu: Genellikle uygun fiyatlı olsun diye, uçak biletini aktarmalı uçuş olarak olabildiğince erken alıyoruz. Uzak Doğu hariç uçak için kişi başı 800 TL’den fazla bir ücret ödemedik şimdiye kadar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Genellikle couchsurfing, arkadaş evi ya da hostellerde konaklamayı tercih ediyoruz. Bunun için ise gecesi kişi başı 60-100 TL aralığından fazla ödemedik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Araba kiraladığımız seyahatlerimiz dışında genellikle şehir içinde bisiklet ya da halk otobüsü kullanıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki bir yere gideceğiniz zaman kriterleriniz nelerdir? Merve: Biz genelde “Yahu orası da neresi?” diyeceğiniz ve belki de hiçbir zaman ayak basmayı bile düşünmeyeceğiniz yerlere gitmeyi seviyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Örneğin, Belçika’da Hassell, Hollanda’da Bergen op zoom, Almanya’da Braunschweig, İngiltere’de Colchester ilk aklıma gelenler.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hassell’de gurbetçi vatandaşlarımızla birlikte Tarkan konserini izlemiştim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Braunschweig’a neden gittiğimizi hiç hatırlamıyorum bile muhtemelen tren aktarması uzun sürelidir ve biz de meraktan “Bi’ bakıp çıkıcağız” demişizdir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En etkilendiğiniz ülke? - Yemyeşil doğasıyla cenneti andıran ve gayda sesleriyle İskoçya.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bugüne kadar yaptığınız en eğlenceli seyahatiniz? - Paris’ten Roma’ya yaptığımız araba yolculuğu…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sıradaki rotanız? - Nisan'nın ortaları gibi Oslo ve Bükreş, Ağustos'ta ise sekiz ülkeyi kapsayan Balkan turu yapacağız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En büyük hayaliniz? - Round the World bileti alarak bir yıl ortalıktan kaybolmak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir cümleyle hiç yurt dışına çıkmamış olanlara ne söylersiniz? - Andre Gide'in bir sözünü söyleyebiliriz: "Kıyıdan uzaklaşmayı göze alamayanlar yeni okyanuslar keşfedemez."