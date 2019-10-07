Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bilim insanlarını şaşırttı! Olası büyük bir felakette hayatta kalabilecek tek canlı...
İngiltere’deki bilim insanlarının son araştırması gösteriyor ki, eksi 270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen tardigradlar, gezegenimizde olası büyük bir felakette hayatta kalabilecek tek canlı türü olacak. İşte tardigradlar ile ilgili ilginç bilgiler…
İngiltere’deki bilim insanlarının son araştırması gösteriyor ki, eksi 270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen tardigradlar, gezegenimizde olası büyük bir felakette hayatta kalabilecek tek canlı türü olacak. İşte tardigradlar ile ilgili ilginç bilgiler…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İngiliz Daily Mail gazetesini haberlerine göre, bu minik canlı, güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl boyunca neslini devam ettirebilecek. Dünyanın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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30 yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen tardigradların dondurucu soğuğa (Eksi 270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (Artı 150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi. Bu minik canlıların dayanabildiği radyasyon miktarının 5000 – 6200 gy doz olduğu belirlendi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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(Bazı kemoterapi tedavilerinde uygulanan dozla aynı). 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip olsa da su ayıları dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, su ayılarının meteor çarpması, süpernova (yıldız patlaması) ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olabileceklerini bildirdi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Üniversitenin fizik departmanından araştırmaya katılan Rafael Alves Batista, “Bizi koruyan teknolojimiz olmadan, insanlar çok hassas bir tür. Çevremizdeki büyük değişimler bizi büyük oranda etkileyecektir. Dünyada çok daha esnek türler var. Gezegende yaşam insanlar yok olduktan çok uzun süre sonra da devam edebilir” diyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Batista ve ekibi, ne tür felaketlerin dünyadaki yaşamı tamamen yok edebileceği konusunda bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda tardigradların yine de hayatta kalabileceği sonucuna ulaştı. Atmosfer tamamen yok olsa bile okyanus yüzeyinde yaşamın devam etmesi mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Araştırma ekibine göre, su ayılarını tamamen yok edebilecek tek olay Güneş’in patlaması olabilir. Bunun dışında dünyaya en az 0,14 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın patlaması da yeryüzündeki okyanusları kaynatıp buharlaştırmaya yetebilir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tardigradlar bataklıklarda, bitkilerde, kumda, denizde ya da tatlı sularda yaşıyor. Araştırmacılar, eğer su ayıları bu koşullarda hayatta kalabiliyorsa, dünya dışında da benzer koşullarda yaşam olabileceğini, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’taki yer altı okyanuslarının dünyada su ayılarının bulunduğu derin okyanuslardaki koşullara sahip olabileceğini düşünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Tardigrad ile ilgili ilk tanımlamayı Alman bilim insanı Johann August Ephraim Goeze 1773 yılında yaptı. Mikroskop altında bakıldığında cüssesi bir ayıya benzeyen tardigradlar, nükleer patlamaya bile dayandığını bildiğimiz hamam böceklerinden daha güçlü ve dayanıklı. Her bir tardigradın en az 200 yıl kadar ömrü olduğu düşünülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu küçük canlının, yaşam şartlarının zorlaştığı durumlarda, en temel biyolojik ihtiyaçları dışında metabolizmasını tamamen uykuya yatırarak sağ kalma becerisi geliştirdiği belirtiliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bilim insanları tarafından tespit edilene göre dünyada 8 milyon 700 canlı türü bulunuyor. Ama doğal hayattaki canlı türlerinin 100 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Günümüzde ise bilim insanları her yıl 15 bin yeni tür keşfediyor. İşte ilginç canlılardan bazıları...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mavi zehirli ok kurbağası Rengi mavidir ve toksinleri zehirli ok yapımında kullanılmıştır. Zehirli ok kurbağaları ailesinde mavi renkliler en zehirli olanlar değildir, bu unvan 10 yetişkin insanı öldürecek zehre sahip altın zehirli ok kurbağalarına aittir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Panter Bukalemunu Bukalemunlar kılık değiştirmede ustalıklarıyla ünlüdür ve bulundukları ortamın rengini aldıklarına dair süregelen bir inanış vardır. UC Berkeley tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre bukalemunlar ruh hallerine ve belli etmek istedikleri duyguya göre renk değiştiriyorlar, kamufle olmak için değil.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mavi Halkalı Ahtapot Sadece bir kurşun kalem boyutunda olmasına rağmen dünyadaki en zehirli hayvanlardan biridir. 25 gram ağırlığında bir mavi halkalı ahtapot 10 kişiyi öldürmeye yetecek kadar tetrodoksin barındırır.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Semerli Tırtıl Semerli tırtıl, kabuklu güvelerden, yaklaşık 2,5–3 cm boyunda bir güve tırtılı. Kahverengi bedeni, yeşil, sırtı ve düzenli olarak dağılmış çıkıntılarıyla sıra dışı bir görünüme sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Deniz Tavşanı Su altı fotoğrafçılarının vazgeçilmezi olan deniz tavşanı, mükemmel renkleri ve tavşana benzeyen kulaklarıyla dikkat çeker. Büyüklükleri ortalama 5 santimetre olan deniz tavşanlarının, boyları 75 santimetreye kadar çıkabilen türleri de vardır. Yaşam süreleri ortalama 1 yıl olan deniz tavşanlarının solungaçları açıktadır ve tavşan kulağına benzer iki uzantı şeklindedir.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Damla balığı Eti yenmeyen damla balığının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. 25 santimetreye kadar uzayabilen üzgün görünüşlü bu yaratıklar denizin 900 metre derinliğinde yaşıyor. Bu nedenle insanlar bu yaratıkları pek sık göremiyor. Avustralya ve Tazmanya’da yengeç ve ıstakoz yakalamak için yapılan derin su balıkçılığı nedeniyle ağlara yakalanan bu asık suratlı hayvanların sayısında artış meydana geldi. Doğal hayatı koruma kurumları bu hayvanların neslinin tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Cymothoa Exigua (Dil Paraziti) Boyu sadece üç ile dört santimetre arasında değişen ‘Cymothoa Exigua’ adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacak kadar korkunç bir canlı. Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor. Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu aşamadan sonra balık, dili haline gelen paraziti yönlendirebiliyor. Bu şekilde, balık iki ağızlı bir canlı haline dönüşüyor. Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil. Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hâlâ başarılı olmuş değiller.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Beyaz Kaplumbağa Çin kültüründe önemli bir yeri olan beyaz kaplumbağalar, kreme çalan pembe renkleri ve yumuşak dokularıyla dikkat çekiyor...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Mantis Karidesi Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler. Zaten avlarını yakalamak için attıkları yumruklarla tanınırlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Chikilidae Hem karada hem de suda yaşayan bu canlı, profesör SD Biju tarafından bulundu. Hindistan'nın tropikal ormanında ıslak toprak altında bulunan solucana benzeyen ancak çok daha iri olan bacaksız canlının amfibi (iki yaşamlılar) olduğu açıklandı... Chikilidae adı verilen canlı Londra Royal Society dergisinde yayınlanan makaleyle duyurulmuştu. Canlı bilim dünyasında da heyecana neden olmuştu. Dünyada sadece 186 türün bulunduğu Chikilidae'nin Afrika ve Güney Amerika'da bulunduğu ilk kez Hindistan'da rastlandığı belirtiliyor. Bu bakımdan bu canlının Hindistan'a nasıl geldiği bilinmiyor. Dinazor çağından kalan bu canlı, bütün olumsuz şartlara rağmen günümüze kadar sağ kalmayı başarabilmiş.