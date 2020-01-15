Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Sarıfakıoğulları, karın en uzun süre yerde kaldığı Bulancak ilçesi Bektaş Yaylası'nda 1974 yılında yapılan bir babylift bulunduğunu belirterek, "O alanda ki babylifti yeniden hayata geçirerek temel kayak eğitimi, snowboard ve kızak için Bektaş yaylasında da bir başlangıç yapılması için çalışma başlatılmış olup 2 ay içerisinde hizmete geçecektir." dedi.