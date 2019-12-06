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Seyahat
Anadolu Ajansı
06 Aralık 2019 - 10:36,

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa, mutlaka Bolu bu listede olmalı… Çünkü Gölcük'ün sunduğu manzaralar harika…  Şu sıralar Gölcük yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

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Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.

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Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

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Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

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İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var.

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Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.

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