'Beş mevsimin' yaşandığı ilginç yasaklar diyarı! Kadınlar doğum yapamıyor hatta silahsız sokağa çıkılamıyor…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
'Beş mevsimin' yaşandığı ilginç yasaklar diyarı! Kadınlar doğum yapamıyor hatta silahsız sokağa çıkılamıyor…
Kuzey Kutup Dairesi içinde bir kar ve buz diyarı Svalbard takımadaları… Üçte ikisi doğa mirası olarak korunan takımada, zengin yaban hayatı ve etkileyici coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Spitsbergen ve Longyearbyen adasındaki yaşam çok ilgi çekici… Bölge özellikle ‘ilginç yasakların olduğu adalar’ olarak da biliniyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Örneğin kadınların doğum yapması, emeklilik yaşına gelen insanların burada yaşaması ve insanların dışarıda silahsız dolaşması yasak! İşte detaylar…
Bu adı, 1596 yılında Kuzey Denizi Rotası'nı ararken adayı rastlantı eseri bulan Hollandalı kâşif Willem Barents vermiş.
4
Fakat bu gerçeğin yanında adaları çok daha uzun yıllar önce 1194'te Vikinglerin bulmuş olabileceği ihtimâli de var. Çünkü Svalbard adı ilk kez 10. ve 11. yüzyıllarda yazılmış İzlanda destanlarında geçiyor.
5
Adaların tümünün toplam yüzölçümü 39 bin kilometrekare… En uç noktalar ele alındığında 450 km uzunluğunda 225 km genişliğinde...
6
Spitsbergen, haziran ayında dünyada güneşin 24 saat boyunca parladığı az sayıdaki yerden biri. Takımadalarında toplam 2 bine yakın kişi yaşıyor. Svalbard’ın yönetim merkezi olan Longyearbyen adasında ise bir de üniversite bulunuyor.
7
Burada beş mevsim yaşanıyor Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve normal kış.
8
Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.
9
Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor. Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor.
10
İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor.
11
Burada yaşayan çoğu insan ya turizm ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.
12
Güneşi görmek için çekilen çile Güneşi herkesten daha önce ve erken görmek isteyenler şubat aylarının sonlarına doğru dağlara tırmanıyor. Trollsteinen en uygun yer.
13
850 metre yükseklikte bulunuyor. Yaklaşık 2-3 saat süren bir tırmanış sonucunda insanlar ödülüne kavuşuyor.
14
Ancak önceden tahmin edilemeyen hava olayları nedeniyle bazen de güneş yüzünü göstermiyor. İlk güneş ışığının peşinde koşmak bir veya iki hafta sürüyor.
15
Ancak ada sakinlerinin hayatı boyunca yaşadıkları en iyi deneyimlerden biri de bu oluyor.
16
Kadınların doğum yapması yasak Bölgeyle ilgili en ilginç olay kadınların doğum yapamaması. Nedeni ise tecrit! Tecrit nedeniyle doğum yapmaları yasak. Hatta emeklilik yaşına gelen insanlar adada yaşayamıyorlar. Bölge yönetimi tarafından gönderiliyorlar.
17
Tuhaf ama gerçek… Silahsız dolaşmak yasak! Svalbard'taki bir diğer ilginç kural ise yerleşim yeri dahil hemen hemen her yerde mutlaka silahla dolaşmak zorunda olmanız.
18
Kutup ayılarının doğal yaşam alanı olan bölgede, olası saldırılardan korunmak için herkesin yanında silah taşıması zorunlu.
19
Tabi kutup ayıları öldürülmüyor. Sadece korkutmak amaçlı havaya ateş atılıyor.
20
‘Buraya zıtlıklar adası diyoruz’ CNN Travel’a açıklama yapan gezgin Ronny Brunvoll, "Bu ada tamamen zıtlıklar adası biliniyor, zaten biz de öyle söylüyoruz.
21
Kutup gecesi boyunca güneş ışığı olmaksızın her yer simsiyah. Bu zifiri karanlıkta insanlar üç adım sonrasını bile göremiyor.
22
Yaz aylarında ise bunun tam tersi. Güneş sarhoşmuşcasına hiçbir zaman nereye gideceğini bilmiyor. Bir de yasaklar var tabii…" diye açıklıyor.
23
40’a yakın ülke burada yerleşim yeri kurma hakkına sahip1920 yılında yapılan ‘Svalbard Antlaşması’ gereğince bugün itibarı ile sayısı 40'ı aşan ülke adalarda yerleşim yeri kurma hakkına sahip.
24
Bugün bu hakkı sadece Rusya ve Norveç kullanmakta. Takımadalarda en büyük yerleşim birimi olan Longyearbyen Norveç’e bağlı. Spitsbergen ise resmî olarak Norveç sınırları içinde görünmekte…