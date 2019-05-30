Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bayramı İstanbul'da geçirecekler için günübirlik gidilecek 10 adres
Pazartesi yarım, cuma günün de tam gün idari izin kabul edilmesiyle bu yıl Ramazan Bayramı kamu çalışanlarına dokuz gün tatil oldu. Uzun zamandır yaz tatili hayalini kuranlar da bu durumu fırsat bilip seyahat planlarını çoktan yaptı. Özel sektörde çalışan ya da bu bayram tatile çıkamayacak İstanbullular ise alternatif kaçış rotaları arayışına girdi. Peki nereye gitmeli? İşte İstanbul’dan günübirlik ziyaret edebileceğiniz yerler…
Pazartesi yarım, cuma günün de tam gün idari izin kabul edilmesiyle bu yıl Ramazan Bayramı kamu çalışanlarına dokuz gün tatil oldu. Uzun zamandır yaz tatili hayalini kuranlar da bu durumu fırsat bilip seyahat planlarını çoktan yaptı. Özel sektörde çalışan ya da bu bayram tatile çıkamayacak İstanbullular ise alternatif kaçış rotaları arayışına girdi. Peki nereye gitmeli? İşte İstanbul’dan günübirlik ziyaret edebileceğiniz yerler…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Sapanca Rotanızı Sakarya’nın en yeşil ilçelerinden birine, Sapanca’ya çevirerek bir gününüzü de farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Aracınızla şehirden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Sapanca’da sizleri bisiklet, göl çevresinde yürüyüş, ATV safari turu, piknik ve bölgenin kahvaltıcılarında keyifli bir kahvaltı deneyimi sizleri bekliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kısacası burada çocuklu ailelerden gençlere kadar, herkesi mutlu edecek pek çok alternatif mevcut diyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Garipçe Köyü Deniz kenarında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü olan Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nın ortasında yer alıyor. Balıkçı köyü olmasının etkisiyle çok sayıda balıkçı teknesinin yer aldığı köyün sahil kısmı en ilgi çekici yanlarından biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Köyde sabah saatlerinde doyurucu bir açık büfe kahvaltının servis edildiği işletmeler, akşam saatlerinde balık restoranına dönüşüyor. Fotoğraf: Sıla Uçan / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu işletmelerde aileniz ve arkadaşlarınızla leziz bir yemek yiyebilir, isterseniz de iskelesinden diğer koylara düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Fotoğraf: Sıla Uçan / Hürriyet Seyahat Gezgini
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Belgrad Ormanı Nefes almak, durup biraz dinlenmek için en ideal yerlerden biridir Belgrad Ormanı. Hatta öyle ki, buranın şehir içinde adeta bir sığınak olduğunu bile söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Genellikle hafta sonlarının favori duraklarından biri olan orman, dört mevsimin renklerine tanık olabileceğiniz eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bize göre yalnızca doğayı izlemek için bile ziyaret edilmesi gereken orman, sabah saatlerinde sporunuzu yapmak ve mesire yerlerinde piknik yaparak günü değerlendirme fırsatı da sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kilyos Halk plajı ve özel işletmelerin bulunduğu farklı alternatifleriyle Kilyos, hiç şüphesiz herkesin gönlünü kazanacak bir güzelliğe sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle kalabalığın çekildiği sabahın erken saatleri ve akşam saatlerine doğru sahil, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz günü yaşatıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Binicilik, restoranlarında keyifli bir yemek ve hatta kamp burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Düzce Yaylaları Son dönemlerin en favori rotalarından olan Karadeniz yaylalarını İstanbul’dan günübirlik ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz? Batı Karadeniz’de yer alan Düzce, öyle muhteşem yaylalara sahip ki, burayı bir kez ziyaret eden yeniden görmek için plan yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Pürenli Yaylası, Odayeri Yaylası ve Balıklı Yaylası gibi yaylalarda unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Düzce’ye doğru yola koyulmak için mutlaka sabahın erken saatlerini tercih etmelisiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Böylece günü dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bize kalırsa buraya gelmişken Aydınpınar Şelalesi’ni ve Güzeldere Şelalesi’ni de görmeden dönmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kerpe – Kefken Deniz tatilcilerinin ve özellikle de ailelerin ilk tercihlerinden olan Kerpe ve Kefken, tertemiz denizi ve sahiliyle ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Genellikle hafta sonları ve kısa tatillerde günübirlik kaçamaklar için ideal yerlerden olan bölgeye ilginin böylesine fazla olması sebebiyle, bir hayli kalabalık olabiliyor. Bu nedenle günün erken saatlerinde giderek plajda sizin için en uygun yeri kapmalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Orada başka neler yapabiliriz diye soracaklara önerimiz ise; Pembe Kayalar, Kefken Limanı ve Acarlar Longozunu da gelmişken ziyaret edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kırklareli İğneada, Vize ve Kıyıköy gibi günübirlik seyahat rotalarına ev sahipliği yapan Kırklareli, İstanbul’dan yaklaşık 3 saatlik bir uzaklıkta yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Daha çok doğal güzellikleriyle kendisinden söz ettiren ilde, görülmesi gereken pek çok yer mevcut. Bunların başında Dupnisa Mağarası, Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, İğneada Longoz Ormanları ve Beğendik Köyü geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Kırklareli’nin sahip olduğu tüm güzellikler ile bahar aylarınızın olduğu kadar, yaz aylarınızın da favori şehri olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adalar Adalar İstanbullular için her daim kaçış rotası olmuştur. Gerek hafta sonu, gerek resmi tatillerde şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin vapurla kolaylıkla ulaşabildiği Adalar, Ramazan Bayramı için de oldukça ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Burası doğal güzellikleri, keyifli kahvaltıcıları ve restoranlarıyla güzel bir gün yaşatırken, aynı zamanda İstanbul’da güvenle bisiklete binip, denize girebileceğiniz bir yer olarak da ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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O halde bu bayram Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’yı planlarınıza dahil etmeye ne dersiniz?
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Trilye Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı bir belde olan Trilye, gerek İstanbul’dan ulaşımın kolay olması, gerek keyifli bir seyahat rotası olması sebebiyle İstanbulluların sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Beldeye İstanbul’dan deniz otobüsüyle Mudanya’ya ulaştıktan sonra 15 dakikalık bir araç yolculuğu sonrası varılabiliyor. Trilye’de ise sizi Kemerli Kilise, Taş Mektep, Tarihi Çamlı Kahve ve tabii ki leziz balık restoranları bekliyor. Kaynak: neredekal.com
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Şile İstanbul’dan çok çok uzaklara gitmeden şehir havasından sıyrılmanın artık klasikleşen duraklarından olan Şile, bir diğer önerimiz. Ağva plajları, feneri, kalesi ve tabii ki birbirinden lezzetli balık restoranlarıyla ilçe, ziyaretçilerine dolu dolu bir gün vadediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Üstelik Şile’ye ulaşmak için mutlaka kendi aracınız olması da gerekmiyor. Çünkü şehirden belediye otobüsleriyle de kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. İstanbul – Şile arası uzaklık ise 77 km.