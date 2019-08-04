Bayram tatilinin ucuz adresleri! Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bayram tatilinin ucuz adresleri! Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...
Bu yazıya konu ülke ve şehirler, her yıl milyonlarca turistin aktığı kültleşmiş rotalar değil. Hiçbiri için uzun yollar kat etmeniz gerekmiyor. Gelin bu kez yakınları keşfedin. Rahatlıkla gidebileceğiniz, farklı kültürlerin arasına dalacağınız, tarihten ilginç izler yakalayabileceğiniz, doğasına hayran kalacağınız ve cebinize dost coğrafyalar... Bu bayramda ne yapacağınıza karar vermediyseniz bir son dakika rehberi olarak da bakabilirsiniz.
Bu yazıya konu ülke ve şehirler, her yıl milyonlarca turistin aktığı kültleşmiş rotalar değil. Hiçbiri için uzun yollar kat etmeniz gerekmiyor. Gelin bu kez yakınları keşfedin. Rahatlıkla gidebileceğiniz, farklı kültürlerin arasına dalacağınız, tarihten ilginç izler yakalayabileceğiniz, doğasına hayran kalacağınız ve cebinize dost coğrafyalar... Bu bayramda ne yapacağınıza karar vermediyseniz bir son dakika rehberi olarak da bakabilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
2 / 21
GÜRCİSTAN Hopa’dan 20 dakika Gürcistan’la sınır kapımız Sarp, Hopa’ya dolmuşla yaklaşık 20 dakika uzakta. Ülke bize hem çok yakın hem çok ucuz hem de vize derdi yok. Beklentilerinizi yükselterek gitmeyin ama muhteşem doğa manzaraları görmeye hazırlayabilirsiniz kendinizi.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
3 / 21
Dünyanın en büyük botanik parklarından biri Batum’da. Beş bini aşkın bitki çeşidinin bulunduğu park, 105 yaşında. Tiflis ülkenin tarihi kenti. Özellikle ortaçağ ve Sovyet mimarisinin izlerini taşıyor.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
4 / 21
Eski başkent Miskheta da tarih meraklılarının listesinde olmalı. İlginizi çekerse Stalin’in doğduğu şehir Gori’ye ve Borjomi’deki kaplıcalara da gidebilirsiniz. Milli yemeklerinden khinkali, ağırlıklı olarak etle yapılan ancak peynir ve sebzeli çeşitleri de olan bir çeşit mantı, mutlaka tadılmalı.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
5 / 21
ERMENİSTAN Uygarlıklar coğrafyası Urartu Krallığı’ndan Roma İmparatorluğu’na, Perslerden Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, dünyanın en güçlü uygarlıklarına ev sahipliği yapmış zengin bir kültür coğrafyası. Başkent Erivan’a gittiğinizde Cumhuriyet Meydanı’yla şehri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Fotoğraf: Teoman Cimit
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
6 / 21
Ülkenin ulusal galeri ve müzeleri bu bölgede. Akşam saatlerinde, ‘Şarkı söyleyen çeşmeler’ diye adlandırılan fıskiyelerin klasik Batı müziği eşliğinde yaptığı ışık gösterilerini izleyebilirsiniz. Tashir Caddesi, sadece şehrin değil ülkenin en işlek ve popüler noktalarından biri. Kültür-sanat meraklıları Erivan Opera Binası’nı da gezmeli. Fotoğraf: Teoman Cimit
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
7 / 21
Doğanın tadını çıkarmak isterseniz, Kafkaslar’ın en güzel göllerinden Sevan’ı ziyaret edebilirsiniz. Mimariye meraklı olanlar için de birçok manastır gezi rotasına dahil edilebilir. Fotoğraf: Teoman Cimit
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
8 / 21
Khor Virap, Haghartsin, Gueghard, Noravank bunlardan birkaçı. Ermeni mutfağı hiç yabancılık çekmeyeceğiniz lezzetlerle dolu. Yemekler et ağırlıklı; bizdeki keşkek gibi yapılan harisa ve topik ise ünlü yemekler arasında. Bir de ekmek konusunda iddialılar. Fotoğraf: Teoman Cimit
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
9 / 21
MOLDOVA Şaraplar ve mahzenler Aradığınız alternatif bir rota ve korunmuş bir doğaysa Moldova seyahati planlayabilirsiniz. Başkent Kşinev büyük parkları ve gece hayatı ile ünlü. Şaraplarıyla iddialılar. Dünyanın en büyük yeraltı mahzenlerine ev sahipliği yapıyor; uzunluğu 100 km’yi bulanları var. Bunu turizm potansiyeline dönüştürmüşler, mahzen turları düzenleniyor. Stefan Cel Mare, şehrin en hareketli caddesi.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
10 / 21
Buradan yürüyerek sebze-meyve ağırlıklı pazarların kurulduğu Piata Centrala’ya ulaşabilirsiniz. Valea Morilor Parkı ise merkezden biraz uzaklaşınca ulaşacağınız yemyeşil bir dünya. Sanatseverler Marina Biesu Opera Bale Tiyatrosu’nun programını kontrol etsin ve Puşkin Müzesi’ne uğramadan dönmesin. Yazarın üç yıl sürgün yaşadığı küçük evde, kişisel eşyaları sergileniyor.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
11 / 21
Etnografya ve Doğa Tarihi Müzesi de listenizde olsun. Moldova’nın tüm bitki varlığından örnekler ile halk kültürüne ilişkin detaylar bir arada. Ülkenin ikinci en büyük şehri Trispol.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
12 / 21
Sovyet izlerinin her adımda yanınızda olduğu kente, kimilerine kasvetli ve soğuk, kimilerine huzurlu gelen arada kalmış bir hava hâkim. En ünlü lezzetleri arasında Karadeniz mutfağına bir selam yollayan polenta bulunuyor. Costita ve mushka’yı da tadın.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
13 / 21
ARNAVUTLUK Safranbolu’yu hatırlatan Berat Arnavutluk hem Osmanlı hem Batı izlerini bulacağınız ve ucuza tatil yapabileceğiniz bir Balkan ülkesi.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
14 / 21
Turizm gelişmeye muhtaç ama bunu sakin ve hesaplı tatil yapmak için avantaj olarak görebilirsiniz. Evlerin büyük camları nedeniyle ‘bin pencere şehri’ olarak anılan Berat, Safranbolu’ya benziyor. Beş asır himayesinde kaldığı Osmanlı İmparatorluğu’nun etkilerini taşıyor.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
15 / 21
İçinden geçen Osumi Nehri’nin bir yanında Müslümanların, diğer yanında Hıristiyanların evleri var. Nehrin üstündeki Gorica Köprüsü ise 18. yüzyıldan yadigâr. Zamana ve komünizm dönemi uygulamalarına direnebilen camilerden en önemlileri; Kurşunlu, Hünkâr, Saat ve Bekârlar. Börekleri ve güveçte pişen yemekleri mutlaka tadılmalı. Boza milli içecek kabul ediliyor.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
16 / 21
MAKEDONYA Ohri Gölü’nün huzuru En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohri, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulu, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu bir yer.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
17 / 21
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri’de, daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
18 / 21
Makedon mutfağı Akdeniz esintilerinin ve Avrupa dokunuşlarının harmanlandığı bir içeriğe sahip. Tatlı su balıkçılığı da çok gelişmiş. Evliya Çelebi bile ‘Seyahatnamesi’nde balıklarını övmüş ve Makedonları “Ağzının tadına çok düşkün” diye anlatmış. Dünyanın en eski Slav manastırı olan Saint Pantelejmon hâlâ ayakta. Sveti Naum ve Treskavec de mutlaka görmeniz gerekenler arasında.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
19 / 21
Vardar’ın böldüğü Üsküp Makedonya’nın başkenti Üsküp, Vardar Nehri ile ikiye ayrılıyor. Nehir kenarı Üsküplülerin sosyalleşme noktalarından. Suyun üzerinde süzülen 13 kemerli Taş Köprü ise şehrin simgeleri arasında. Köprünün bir ayağı sizi Türk Çarşısı’na götürecek.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
20 / 21
Kendinizi bir Anadolu kentinde gezer gibi hissedeceksiniz. Mustafa Paşa Camii, Kurşunlu Han, Sulu Han, Davut Paşa Hamamı gibi Osmanlı yadigârlarını çarşının olduğu tarihi bölgede görebilirsiniz.
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com
SON GÜNCELLEME
21 / 21
Üsküp son yıllarda hızla değişen, yeniden inşa edilen bir kent. Dev heykellerle dolu görüntüsü hem şaşırtıyor hem de kendinizi sık sık başınız havada gezerken buluyorsunuz.