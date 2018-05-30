Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek kentler! Üstelik çok ucuz...
Önümüzdeki aylarda uzun süreli iki bayram tatili bizleri bekliyor. Tüm yılın stresini atmanıza yardımcı olacak bu dönemlerde, evde oturmak yerine eğlenmeyi ve kültürel birikiminizi artırmayı amaçlıyorsanız, plan yapmaya başlamadan önce bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler destinasyonlara göz atabilirsiniz... Sizin için güzel bir liste hazırladık üstelik hepsi çok ucuz…
Önümüzdeki aylarda uzun süreli iki bayram tatili bizleri bekliyor. Tüm yılın stresini atmanıza yardımcı olacak bu dönemlerde, evde oturmak yerine eğlenmeyi ve kültürel birikiminizi artırmayı amaçlıyorsanız, plan yapmaya başlamadan önce bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler destinasyonlara göz atabilirsiniz... Sizin için güzel bir liste hazırladık üstelik hepsi çok ucuz…
Fotoğraflar: Alamy
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Budva – Karadağ Hem eğlence dolu hem de kültürel profili yüksek bir kentte tatil yapmak isteyenlerin vizesiz seyahat edebilecekleri yerlerin başında Budva geliyor. Ilıman iklimi ve birbirinden güzel plajları ile yıl içerisinde pek çok gezgini kendisine çeken Adriyatik kıyısındaki kentin tarihi kısmı Old Town'da alışveriş yapabilir, tarihi hakkında detaylı bilgiler barındıran müzeleri ziyaret edebilir ve Karadağ mutfağına özgü lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz. Eğer kentteki hareketlilikten sıkılırsanız, kara yolu ile komşusu Kotor'a veya başkent Podgorica'ya gidebilirsiniz. Tarihinde bir dönem Osmanlı yönetimine giren bu şehirde yapılan kaleler şehre apayrı bir hava katıyor.
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Eski Şehir bölümünde gezerken çok sayıda kiliseyi ve eski mimari örnekleri görebilirsiniz. Aynı zamanda James Bond film serisi için çekilen sahneler sayesinde Budva’nın benzersiz sahilleri de turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış.
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Şehirde birçok antik kilise bulunuyor. Saint Sabas The Sanctified, iki yüz yaşında olan Saint John ve Holy Trinity Kilisesi Old Town bölgesinde bulunan yalnızca birkaç tanesi. Ayrıca Budva Şehir Müzesi, Sveti Stefan ve Sveti Nikola Adası görülmesi gereken yerler arasında.Fotoğraf: Becici Beach
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Üsküp – Makedonya Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü Üsküp, bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler arayışındakiler için uygun bir başka seçenek.
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Modernliğin tarihle iç içe olduğu başkentte, Osmanlı'nın ardında bıraktığı değerleri halen daha görebilmek mümkün.
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Konaklama ve ulaşım başta olmak üzere pek çok konuda ucuz sayılabilecek bir şehir olan Üsküp'te yerel kültürü yansıtan eğlence olanakları ve otantik eşyalar satın alma fırsatı bulabilirsiniz.
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Hatta buradaki gezi programınızı tamamladıktan sonra gölü ile ünlü Ohrid'e geçip, doğal güzelliklerin tadını çıkartabilirsiniz.
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Eski bir Osmanlı kenti olan Üsküp günümüzde Makedonya’ya başkentlik yapıyor. Şehirde görülmesi gereken birçok kilise ve cami bulunuyor.
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Şehrin yemek kültüründe kuzu etli güveçler, kebaplar, patates ve lahana yemekleri bulunuyor. Aynı zamanda tüm yemeklerde sarımsak, soğan ve biber eksik olmuyor. Üsküp’te alışveriş için pek çok farklı seçenek bulunuyor. İsterseniz sokakları gezerken mağazalardan ya da isterseniz alışveriş merkezlerinden alışveriş yapabilirsiniz.
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Saraybosna – Bosna Hersek Bayram tatilinde vizesiz ziyaret edilebilecek turistik kentler arıyorsanız, incelemenizde ilk sırayı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ayırabilirsiniz. Geçmişte Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların hâkimiyeti altında kalmış başkent, etnik çeşitliliği nedeniyle ‘Balkanlar'ın Kudüs'ü’ lakabına layık görülmüş.
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Bu ada yaraşır bir şekilde Saraybosna, ziyaretçilerine ziyaret edebilecekleri tarihi yapılar, ilgi çekici objelerle dolu müzeler, değerli kültürel ve gastronomik örnekler sunuyor.
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Üstelik ulaşım ağının merkezinde olmasından yararlanıp, burada geçireceğiniz tatilinizin bir kısmında Mostar, Banja Luka ve Tuzla'ya günübirlik geziler gerçekleştirebilirsiniz.
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Saraybosna’da Başçarşı, Saraybosna Tüneli, Ulusal Bosna Hersek Müzesi görmeniz gereken yerler arasında. Cana yakın olan halk arasında hiç yabancılık çekmeyeceksiniz.
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Belgrad – Sırbistan Hareketli gece hayatı ile ünlü Belgrad, sıcakkanlı insanları ve zengin tarihi ile konuklarını büyülüyor. Sırp Yazar Momo Kapor'un “düşük bütçeli Paris” olarak adlandırdığı kent, bu yakıştırmaya yaraşır şekilde Stari Grad'da tarihine ışık tutan yapıları ve müzeleri, Nova Grad'da ise modern alışveriş ve eğlence olanakları ile konuklarının beğenisini kazanıyor.
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Visca kültürünün doğduğu topraklar üzerinde yükselen kentte yemek kültürü ise Akdeniz, Türk, Macar ve Avusturya mutfağından izler taşıyor.
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Belgrad’da Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Nikola Tesla Müzesi ve Belgrad Kalesi gibi yerleri görebilirsiniz.
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Tiflis – Gürcistan Pidesi, mantısı ve et yemekleri ile gastronomi tutkunlarını mest eden Tiflis, tarihle iç içe olmaktan ve sakinlikten hoşlananlar için ideal bir tatil destinasyonu. Sadece kimlik kartınızla seyahat edebileceğiniz başkentte turistik sayılabilecek tüm olanaklar Old Town sınırları içerisinde yer alıyor.
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Ayrıca kent merkezinin dışında kalan yerleşimlerde de oteller aracılığıyla katılabileceğiniz günübirlik turlar ile ziyaret etme fırsatı yakalayabileceğiniz ilgi çekici mekânlar da bulunuyor.
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Tiflis’te 3. Yüzyılda inşa edilmiş Narikala Kalesi’nin kalıntılarını, Tiflis Özgürlük Meydanı’nı ziyaret edebilirsiniz. İpek Yolu Titflis’ten geçtiği için şehirde hâlâ çok sayıda kervansaray bulunuyor.
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Kültür ve sanat Tiflis’te çok önemli bir yer tuttuğu için şehirde 33 tane tiyatro sahnesi bulunuyor. Bunlar arasında en önemlisi ise Gribojedov Tiyatrosu. Tifliste mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Anchiskhati Bazilikası, Sioni Katedral Kilisesi, Narikala Hisarı ve Paliashvili Opera Evi bulunuyor.
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Kiev – Ukrayna Kent merkezindeki yeşil alanların fazlalığından dolayı zaman içerisinde “parkın içerisindeki şehir” adıyla anılmaya başlanan Kiev, bayram tatili için çok ideal…
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Ulaşımdan mimariye, alışverişten yeme-içmeye kadar her alanda Rus etkisinin rahatlıkla anlaşılabildiği başkentte, gezi listenize ekleyebileceğiniz pek çok ilgi çekici mekân bulunuyor.
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Başkente göre daha sakin; ancak gezilecek yerler bakımından benzer içeriğe sahip bir alternatif için Lviv'i de tatil planlarınıza dâhil edebilirsiniz.
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Doğu Ortodoks Hristiyanlığın birinci derece önemli bir merkezi olan Kiev’de Kiev Pechersk Lavra (Mağaraların Manastrı) ve Ayasofya Katedrali’ni görebilirsiniz. Kiev’de de birçok opera ve tiyatroya rastlamanız olası. Bunların yanında Aziz Sofya Katedrali, Mariyinsky Sarayı’nı da görülecek listenize ekleyebilirsiniz. Yemek yemenin çok ucuz olduğu Kiev’de her yerde ucuz yiyecekler bulabilirsiniz.
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Priştine – Kosova Kültürel birikiminizi artırmanıza olanak sağlayacak bir tatil destinasyonuna seyahat etmek isterseniz, rotanızı Kosova'nın başkenti Priştine'ye çevirebilirsiniz.
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Golyak Dağları'nın eteklerinde yer alan şehirde mutfak kültürü tıpkı Saraybosna'da olduğu gibi bizimkine bir hayli yakın. Alışveriş olanakları hem ucuz hem de ülkenin geçmişinin kısa olduğu düşünülecek olursa çeşitlilik açısından yeterli düzeyde...
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Kentin gezilip görülmeye değer mekânlarının birçoğu Osmanlı döneminden kalma. Ayrıca ülkenin çok kültürlü yapısına vurgu yapan Ortodoks kiliseleri ve manastırları bulunuyor. Hatta kent merkezinde dolaşırken, bağımsızlıktan sonra inşa edilmiş modern yapıları da görebilirsiniz.
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Uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalan şehrin belki de bizler için en önemi özelliği, 1. Kosova Savaşı’nda şehit olan 1. Murat Hüdavendigar’ın türbesinin burada bulunuyor olması. Aynı zamanda Priştine’de halen Osmanlı gelenekleri yaşatılıyor. Türkçe bilmeyi aydın kişi olma kriteri olarak kabul ettiklerinden çok sayıda Türkçe bilen bulunuyor. Burada Fatih Sultan Mehmet Camii’ni, Etnografik Müze’yi, Taş Köprü’yü ve daha birçok yeri ziyaret edebilirsiniz.