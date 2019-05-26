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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatBayram tatili için sessiz sakin adresler! Hepsi çılgın kalabalıktan uzakta...
Seyahat

Bayram tatili için sessiz sakin adresler! Hepsi çılgın kalabalıktan uzakta...

Bayramı mini bir tatil fırsatı olarak gören ama kalabalıktan hoşlanmayanlar için popüler duraklar yerine biraz daha sakin ama güzelliği ile öne çıkan adresleri sizin için derledim. Önereceğim dört rotaya alıcı gözle bakın derim.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Bayramı mini bir tatil fırsatı olarak gören ama kalabalıktan hoşlanmayanlar için popüler duraklar yerine biraz daha sakin ama güzelliği ile öne çıkan adresleri sizin için derledim. Önereceğim dört rotaya alıcı gözle bakın derim.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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EN İYİLERİ BARINDIRAN KENT
Türkiye’nin en iyi yerel müzelerinden birini, en iyi korunmuşlardan bir antik kenti ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ni ziyaret etmek için aynı şehrin yolunu tutmanız yeterli: Burdur.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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1989’dan bu yana doğal sit alanı olan Salda Gölü, cam gibi suyu ve o suyun eşsiz turkuvaz rengi nedeniyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılıyor.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Etrafında doğal kumsallar, bir de kamp yapmak için ayrılmış alanlar var. Burdur’un özellikle Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait buluntuların dikkat çektiği zengin bir koleksiyonu var.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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İşte o koleksiyonu, benim Türkiye’de en sevdiğim müzeler arasında yer alan Burdur Müzesi’nde görebilirsiniz. Kibyra ve Kremna antik kentlerinden gelen taş ve mermer ağırlıklı eserler dikkat çekici.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ülkemizin en iyi korunmuş antik kentlerinden olan Sagalassos da Burdur’un sakladığı hazinelerden...

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Akdeniz’e giden yol üzerinde yer alması, ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Geçmişin büyük kahramanları için yaptırılan ve dans eden kız figürleri ile dekore edilen bir tür anıt olan ‘Heroon’ muhteşem.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Tiyatrosu ise en parlak dönemlerinde 9 bin kişilikmiş. İki büyük depremle hasar görmüş ama oturma kısımlarının büyük bölümü hâlâ sağlam.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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MS 120’li yıllarda şehrin önemli ve zengin ailelerinden olan Neon’lar tarafından yaptırılmış. Bana göre Sagalassos’un en önemli eseri ise Antoninler Çeşmesi.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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MS 161-180 yılları arasında, Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında yaptırılmış. 28 metre genişliği ve 9 metre yüksekliği ile anıtsal bir yapı. Yapımında yedi farklı renk ve özellikte taş kullanılmış. Ziyaretinizde, çeşmeden su içebilirsiniz.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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AKDENİZ'İN GÜZELİ
Akdeniz’in en keyifli ve en sakin durağı bence Kalkan! Birbirinden güzel otelleri ve bir tatil beldesinin karmaşasından uzak günlük yaşam halleriyle oldukça çekici.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Kalkan’a giderseniz iki de bonusunuz var! İlki, Kalkan’a yaklaşık yarım saat mesafede caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan Türkiye’nin en uzun plajlarından Patara.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Yeşilçam’ın çöllere düşülen senaryolarının çekim mekânı genellikle bu plaj olmuş. Sanki bir sonsuzlukta yürüyormuşsunuz hissi veriyor.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Kalkan’a gittiğinizde mini bir yurtdışı seyahati de yapabilirsiniz. Pasaportunuzu yanınıza almayı unutmazsanız, Meis’e kolaylıkla geçebilirsiniz.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Feribot yolculuğu yarım saati bile bulmuyor. Kapı vizesi ile giriş yapabiliyorsunuz. Bundan 200 yıl önce Kalkan’ı kuran Rum tüccarlar bu adadan gelmiş ve bir liman kurmuşlar.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Kalkan’ın kuzeyindeki bereketli yaylalardan tarım ve orman ürünleri getirip gemilere yükleyip ihraç etmişler. Mübadelede Rumların hepsi gidince önemini yitirmiş. Şehirleşmeye teslim olmamış, küçük ve sevimli bir ada Meis.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Biraz dolaşıp fotoğraf çekebilir, taze deniz ürünleriyle karnınızı doyurabilir, denize girebilir ve merak ederseniz Mavi Mağara’yı görmeye gidebilirsiniz.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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DAHA AZ ARABA SESİ
Milattan öncesine uzanan bir tarih, şehrin içinden akıp giden Yeşilırmak, Selçuklu ve Osmanlı izlerini günümüze taşıyan ahşap evler, asırlık ağaçlar ve keyifli bir sakinlik... Bahsettiklerimin hepsi Amasya’da! Eğer daha az araba sesi duymak, kalabalıklarda boğulmak yerine tarihin izini sürmek, bol bol da fotoğraf çekmek isterseniz mutlaka gidin.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Özellikle Kral Kaya Mezarları’nı görmelisiniz. Dalyan’dakiler daha meşhur ve gösterişli ama bana kalırsa Amasya’dakiler de kesinlikle görülmeyi hak ediyor. Hemen yanındaki Kızlar Sarayı ise geçmişte hükümdarların yaşadığı yermiş. Samsun yolu üzerindeki Aynalı Mağara, günümüze ulaşan en iyi anıt mezarlardan biri.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Helenistik dönemden kalma mağaranın içinde Hz. İsa, Hz. Meryem, Aziz Yahya ve 12 Havari’nin tasvir edildiği çeşitli Bizans freskleri var. 19. yüzyıldan kalma koruma altındaki evler, bitişik nizamda Yeşilırmak Nehri kenarında tarihi sur duvarları üzerinde yer alıyor.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Gündüz Yeşilırmak’la bütünleşen görüntüsü, gece ise renkli aydınlatmasıyla fotoğrafseverlerin şehirdeki favori noktası! Tarih meraklıları sadece bu evleri görmekle kalmasın; Kalkolitik Çağ’dan başlayıp Osmanlı dönemine kadar 12 farklı medeniyete ait yaklaşık 23 bin 500 eserin yer aldığı Amasya Müzesi’ni de kaçırmasın.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Bahçesindeki Selçuklu mezarı da çok ilginç çünkü içinde Burmalı Minare Camii’nin altında bulunan mumyalar var. 2. Beyazıt Camii ve asırlık ağaçların gölgesindeki külliyesi ile 1267 yılından yadigâr Gök Medrese Camii de görülecekler listenizde olsun.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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HAYALLERDEKİ SAKİN EGE KÖYÜ
Kazdağları’nda yer alan Yeşilyurt Köyü’nde dört bir yan zeytin ağaçları ile kaplı. Biberiyeden kekiğe, lavantadan çam ağaçlarına kadar birbirinden güzel bitkilerin dört bir yana kokularını saçtığı bir Ege köyü burası.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Tarihi 1355 yılına kadar dayanıyor. Oğuzların Çepni boyu tarafından kurulmuş ve ilk ismi ‘Büyük Çetmi’ olmuş. Bugünkü adını 1970 yılında almış. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı bu güzel köyde taş evler ve köyün mimarisine uygun yapılmış oteller var.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Eğer bolca kuş sesi dinlemek, uzun yürüyüşler yapmak ve gerçekten dinginlik arıyorsanız, Yeşilyurt iyi bir adres. Yerel halkın sattığı ürünlerden alabilir, lezzetli dondurmalarını tadabilir ve merkezde yer alan kahvelerde sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.

Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Tavsiyemdir, mutlaka karadut suyu için. Tıpkı Adatepe gibi Yeşilyurt’ta da bir zamanlar Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyormuş. Fakat mübadele yıllarında Rumlar köyden ayrılmışlar.

GezginAmasyaBurdurbayram tatili adreslerikalkankalkan gezi rehberiamasya gezi rehberiseyahatdunyagezi
Saffet Emre Tonguç / tonguc@saffetemretonguc.com | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

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