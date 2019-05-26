Bayram tatili için sessiz sakin adresler! Hepsi çılgın kalabalıktan uzakta...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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EN İYİLERİ BARINDIRAN KENT Türkiye’nin en iyi yerel müzelerinden birini, en iyi korunmuşlardan bir antik kenti ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ni ziyaret etmek için aynı şehrin yolunu tutmanız yeterli: Burdur.
Akdeniz’e giden yol üzerinde yer alması, ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Geçmişin büyük kahramanları için yaptırılan ve dans eden kız figürleri ile dekore edilen bir tür anıt olan ‘Heroon’ muhteşem.
MS 161-180 yılları arasında, Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında yaptırılmış. 28 metre genişliği ve 9 metre yüksekliği ile anıtsal bir yapı. Yapımında yedi farklı renk ve özellikte taş kullanılmış. Ziyaretinizde, çeşmeden su içebilirsiniz.
Kalkan’ın kuzeyindeki bereketli yaylalardan tarım ve orman ürünleri getirip gemilere yükleyip ihraç etmişler. Mübadelede Rumların hepsi gidince önemini yitirmiş. Şehirleşmeye teslim olmamış, küçük ve sevimli bir ada Meis.
DAHA AZ ARABA SESİ Milattan öncesine uzanan bir tarih, şehrin içinden akıp giden Yeşilırmak, Selçuklu ve Osmanlı izlerini günümüze taşıyan ahşap evler, asırlık ağaçlar ve keyifli bir sakinlik... Bahsettiklerimin hepsi Amasya’da! Eğer daha az araba sesi duymak, kalabalıklarda boğulmak yerine tarihin izini sürmek, bol bol da fotoğraf çekmek isterseniz mutlaka gidin.
Özellikle Kral Kaya Mezarları’nı görmelisiniz. Dalyan’dakiler daha meşhur ve gösterişli ama bana kalırsa Amasya’dakiler de kesinlikle görülmeyi hak ediyor. Hemen yanındaki Kızlar Sarayı ise geçmişte hükümdarların yaşadığı yermiş. Samsun yolu üzerindeki Aynalı Mağara, günümüze ulaşan en iyi anıt mezarlardan biri.
Helenistik dönemden kalma mağaranın içinde Hz. İsa, Hz. Meryem, Aziz Yahya ve 12 Havari’nin tasvir edildiği çeşitli Bizans freskleri var. 19. yüzyıldan kalma koruma altındaki evler, bitişik nizamda Yeşilırmak Nehri kenarında tarihi sur duvarları üzerinde yer alıyor.
Gündüz Yeşilırmak’la bütünleşen görüntüsü, gece ise renkli aydınlatmasıyla fotoğrafseverlerin şehirdeki favori noktası! Tarih meraklıları sadece bu evleri görmekle kalmasın; Kalkolitik Çağ’dan başlayıp Osmanlı dönemine kadar 12 farklı medeniyete ait yaklaşık 23 bin 500 eserin yer aldığı Amasya Müzesi’ni de kaçırmasın.
Bahçesindeki Selçuklu mezarı da çok ilginç çünkü içinde Burmalı Minare Camii’nin altında bulunan mumyalar var. 2. Beyazıt Camii ve asırlık ağaçların gölgesindeki külliyesi ile 1267 yılından yadigâr Gök Medrese Camii de görülecekler listenizde olsun.
HAYALLERDEKİ SAKİN EGE KÖYÜ Kazdağları’nda yer alan Yeşilyurt Köyü’nde dört bir yan zeytin ağaçları ile kaplı. Biberiyeden kekiğe, lavantadan çam ağaçlarına kadar birbirinden güzel bitkilerin dört bir yana kokularını saçtığı bir Ege köyü burası.
Tarihi 1355 yılına kadar dayanıyor. Oğuzların Çepni boyu tarafından kurulmuş ve ilk ismi ‘Büyük Çetmi’ olmuş. Bugünkü adını 1970 yılında almış. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı bu güzel köyde taş evler ve köyün mimarisine uygun yapılmış oteller var.
Eğer bolca kuş sesi dinlemek, uzun yürüyüşler yapmak ve gerçekten dinginlik arıyorsanız, Yeşilyurt iyi bir adres. Yerel halkın sattığı ürünlerden alabilir, lezzetli dondurmalarını tadabilir ve merkezde yer alan kahvelerde sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.