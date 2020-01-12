Bavul hazırlatıp yola çıkaracak 10 film

Kendilerini, hayallerini ve beklentilerini keşfettikleri bir gezi olur. Napa Vadisi’nin benzersiz ve uçsuz bucaksız bağları arasında şaraphaneleri, bağları ve restoranları gezerler. Napa Vadisi Kaliforniya’nın ufak ve dünyanın belki de en şık bağlarını barındıran üzüm bölgesi. Şarap dünyasının Walt Disney’i dense yeridir. Kült üreticileri, sanatla iç içe üretimhaneleri ve çok iyi lezzetleri barındıran vadi benim gibi bir obur için iyi bir yolculuğun sahip olması gereken tüm özellikleri karşılıyor...