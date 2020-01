Bavul hazırlatıp yola çıkaracak 10 film

Seyahat planı garantili: Ye, Dua Et, Sev - Nepal Esin Övet / Haber Türk yazarı

Julia Roberts’ın bu filmini her izlediğimde Hindistan ve Nepal’e doğru hızla ışınlanmak istiyorum. Roma sokaklarından, Hindistan’da inziva için bir Ashram’a, oradan huzur dolu doğasıyla Bali’ye gitmeye ne dersiniz? ‘Ye, Dua Et Sev’, bir kadının kendini arayış yolculuğunda leziz yemekler, etkileyici kültür ve romantizmle buluştuğu bir yolculuk filmi. Ne zaman denk gelsem hemen uçak bileti fiyatlarını kontrol ediyorum. Sırt çantamı alıp tek başıma hatta telefonu dahi yanıma almadan gitmek istiyorum. Seyrettikten sonra seyahat planı yapmak garanti!