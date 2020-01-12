Bavul hazırlatıp yola çıkaracak 10 film

“Havalar soğudu, kimse beni evden çıkaramaz” demeyin. Filmler vardır, insanları, kültürleri anlatır; elde çay, battaniye altında keyif yaptırır; filmler vardır, yola çıkarır.
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1
Alanında uzman jürimize “Kar kış demeden size bavul hazırlatacak film hangisi” diye sorduk, seyredildiğinde o şehre seyahat etme isteği uyandıracak 10 film bulduk.
2
Politik bir yolculuk: Motosiklet Günlükleri - Güney Amerika
Uğur Vardan / Hürriyet sinema yazarı Orta sınıfa ait Arjantinli iki genç, kanlarındaki ve ruhlarındaki delişmenliğin de etkisiyle, ait oldukları coğrafyayı kendi gözleriyle görmek ister. Biri kimya, diğeri tıp okumuştur. Aileleriyle vedalaşırlar, bir miktar para, altlarındaki emektar 1936 model Norton 500 motosiklet, ufka doğru yola çıkarlar.
3
Birinin adı Alberto Granado’dur, diğerininki ise Ernesto Guevara de la Serna... Che’nin 23 yaşındaki haliyle buluştuğumuz ‘Motosiklet Günlükleri’nde kilometreler büyüdükçe seyirci hem bu tarihsel figürün insani yanlarıyla buluşur hem de arka planda yolculuğun peyzajları belirir. Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna ve Mia Maestro’nun başrollerini paylaştığı yapım özellikle ‘politik yolculuklar’a meraklılar için!
4
Kendinizi başrolde hissedeceksiniz: Yüzüklerin Efendisi - Yeni Zelanda
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı ‘Yüzüklerin Efendisi’ filmini izleyip de filmde geçen yolculuk sırasında izlediklerini kim görmek istemez ki! Siz de benim gibi bunun için yanıp tutuşanlardansanız eninde sonunda Yeni Zelanda yolu görünüyor demektir. Ben geçen yılın ocak ayında gittim.
5
Filmde Hobitlerin yaşadığı köy olan Hobbiton’ı beni çok etkiledi. Burası normalde film seti; araçlar giremeyince sökememişler ve kullanmaya karar vermişler. Şimdi önemli bir turistik merkez. Alana 300 lira civarında bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Müthiş bir yer, çok çarpıcıydı. Filmin içinde gibi hissettim. Film atmosferini gerçekten yaşamak için bana göre dünyadaki en güzel yerlerden biri.
6
O trende olmak isteyeceksiniz: Küs Kardeşler Limited Şirketi - Hindistan
Canan Demiray / Seyahat yazarı Film, bizleri babalarını kaybettikten sonra yabancılaşan üç erkek kardeşin Hindistan’da yaptıkları tren yolculuğuna dahil ediyor. Annelerini bulmak üzere çıktıkları bu yolculukta Jodhpur ve Udaipur gibi Rachastan’ın gözde kentlerini görebilir, o trende siz de olmak isteyebilirsiniz.
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Spiritüel bir yolculuğa da davet eden filmle ilgili bir minik uyarı, filmdeki gördüğümüz tren gerçekte yok. Ancak benzer bir yolculuğu yapmak ve etkileyici Hindistan rotalarını keşfetmek isteyenler efsane tren Maharajas Exspres’e bilet alabilir.
8
Metropolün sokaklarında kaybolacaksınız: Aşk Zamanı - Hong Kong
İpek Gökdel / ‘Hakan Muhafız’ kitabının yazarı Uzakdoğu sinemasının ustası Wong Kar-wai’nin yazıp yönettiği ‘Aşk Zamanı’ filmini izlediğinizde onun sadece bir sinema filmi değil, görsele dökülmüş bir aşk şiiri olduğunu düşünürsünüz. Filmi izlerken Hong Kong’un metropol görüntüsünün ardına saklanmış arka sokaklarında kaybolur, Bangkok’un duman tüten caddelerini geçersiniz.
9
Bu olağanüstü film, 12’nci yüzyılda Kamboçya’da inşa edilen Angkor Vat Tapınağı’nda nihayet bulur. Yüzbinlerce işçinin el emeğiyle inşa edilmiş, dünyanın en büyük tapınağını görmek için siz de ormanların içinde yürür, asla tamamlanmamış duvarlarına el sürersiniz. Filmin son sahnesinde siz de aşkın kutsallığına dokunmak, şu anda baharı yaşayan Tayland ve Kamboçya gibi Uzakdoğu ülkelerine gitmek isteyeceksiniz.
10
Kahve molasını o kafede verin: Amelie - Paris
Murat Gözübüyük / Gezgin Başrolünde Audrey Tautou’nun oynadığı film çok sevdiğim Paris’in Montmartre bölgesinin keyifli sokaklarını keşfetmemi sağladı. Filmin birçok sahnesinin geçtiği ve Amelie’nin çalıştığı kafe olan Café des Deux Moulins’de oturmak, sevgilisine servis yaptığı masada kahve içmek, insana filmin içindeymiş gibi hissettiriyor.
11
Kafeden çıkıp Amelie’nin evine doğru arnavutkaldırımlı dar sokaklardan yürümek harika bir Montmartre turu sağlıyor. Ayrıca filmin geçtiği başka bir yer olan Paris’in en güzel köprülerinden Pont des Arts (Âşıklar Köprüsü) da mutlaka görülmeli.
12
İzledikten sonra gitme isteği kaçınılmaz: Bir Konuşabilse - Tokyo
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Tokyo gibi dünyanın en hareketli şehirlerinden birinde çekilmiş yalnızlık üzerine bir film (orijinali Lost in Translation). Hem de bu kadar kalabalık içinde şehrin gökdelenlerinin eşlik ettiği bir yalnızlık. Parlak ışıklar, rengârenk tabelalar, Japonca yazılar ve kalabalık ürkütse de Tokyo’ya gidip bu karmaşanın içinde kaybolma hissi uyandırıyor.
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Filmde Scarlett Johansson ve Bill Murray müthiş bir oyunculuk sergiliyor. ‘Bir Konuşabilse’ ‘En İyi Özgün Senaryo’ dalında da Oscar ödüllü. Hemen hemen her şeyin Japon alfabesinde yazılmasından dolayı hangi sokakta olduğunuzu bile bilmediğiniz bu dünya metropolünün aynı zamanda müthiş güvenli olduğunu görüyoruz. Fİlmi izledikten sonra Tokyo’ya gitme hissine kapılmanız kaçınılmaz.
14
6 gün için gidip 3 ay kaldım: Yetenekli Bay Ripley - Positano
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı 2000’de, henüz öğrenciyken izlediğim ‘Yetenekli Bay Ripley’ filmi, bana tam 10 yıl boyunca Napoli Körfezi, Ischia Adası, Palermo ve Positano’ya gitme hayalleri kurdurttu. 2011’de reklamcılık sektörüne veda ettiğimde, cebimde Napoli bileti alacak ve altı gün Positano’daki Maria Pansiyon’da kalacak kadar param vardı.
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Hiç düşünmeden biletimi aldım ve kendimi önce Napoli, ardından da Sorrento üzerinden ilk feribotla Positano’da buldum. Altı günlüğüne gittiğim, falezlerin üzerine kurulu bu kasaba, geçici işlerde çalışarak bana tam üç ay ev oldu. Teşekkürler Bay Ripley ve teşekkürler filmin yönetmeni Anthony Minghella!
16
Şarap dünyasının Walt Disney’i: Sideways - Kaliforniya
Levon Bağış / Yazar ‘Sideways’i ilk seyrettiğimde film canımı şarap çektirecek sanmıştım. Ama hem seyrederken hem de aklıma her geldiğinde fark ettim ki film bana yollara düşme isteği veriyor. Filmde iki eski ve birbirine pek de benzemeyen arkadaş, aralarından birinin evlenecek olması nedeniyle bekâr günlerin son gezisine beraber çıkarlar.
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Kendilerini, hayallerini ve beklentilerini keşfettikleri bir gezi olur. Napa Vadisi’nin benzersiz ve uçsuz bucaksız bağları arasında şaraphaneleri, bağları ve restoranları gezerler. Napa Vadisi Kaliforniya’nın ufak ve dünyanın belki de en şık bağlarını barındıran üzüm bölgesi. Şarap dünyasının Walt Disney’i dense yeridir. Kült üreticileri, sanatla iç içe üretimhaneleri ve çok iyi lezzetleri barındıran vadi benim gibi bir obur için iyi bir yolculuğun sahip olması gereken tüm özellikleri karşılıyor...
18
Seyahat planı garantili: Ye, Dua Et, Sev - Nepal
Esin Övet / Haber Türk yazarı Julia Roberts’ın bu filmini her izlediğimde Hindistan ve Nepal’e doğru hızla ışınlanmak istiyorum. Roma sokaklarından, Hindistan’da inziva için bir Ashram’a, oradan huzur dolu doğasıyla Bali’ye gitmeye ne dersiniz? ‘Ye, Dua Et Sev’, bir kadının kendini arayış yolculuğunda leziz yemekler, etkileyici kültür ve romantizmle buluştuğu bir yolculuk filmi. Ne zaman denk gelsem hemen uçak bileti fiyatlarını kontrol ediyorum. Sırt çantamı alıp tek başıma hatta telefonu dahi yanıma almadan gitmek istiyorum. Seyrettikten sonra seyahat planı yapmak garanti!
19
Romantik bir yolculuk: Gün Doğmadan Önce - Viyana
Nilay Örnek / Gazeteci Bana Viyana’yı sevdiren ve gezdiren filmdir. Ethan Hawke (Jesse) ile Julie Delpy’nin (Celine) başrolünde oynadığı film, öncelikle insana tren yolculuğuna çıkma isteği veriyor. Westbahnhof Tren İstasyonu’ndan Zollamtssteg Köprüsü’ne, Viyana’nın ünlü meydanlarından Maria-Theresien-Platz’dan Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ne (Kunsthistorisches Museum) pek çok yeri görmek geliyor içinizden...
20
Jesse, Celine’i ilk kez Viyana’nın ünlü lunaparkı Prater’deki tarihi dönmedolapta öper; çift sonra benim çok sevdiğim minicik Viyana kafesi Kleines Cafe’ye giderler. Orada bir falcıyla karşılaşırlar. Maria Gestade Kilisesi, Cafe Sperl, Albertina Müzesi, opera binası Wiener Staatsoper, kanal kenarı ve sokaklar... Alt&Neu ise filmin çok güzel bir sahnesinin geçtiği Viyana’da mutlaka uğranılması gereken bir plakçı.