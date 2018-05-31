Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Batı Karadeniz'in incisi! Hafta sonunun en sakin adresi...
Derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Burası ‘Batı Karadeniz'in incisi’ olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesi… Kocaman bir açık hava müzesi... Özellikle bayram tatili için Akçakoca iyi bir seçenek… Sizin için konaklamadan, gezilecek yerlere kadar güzel bir rehber hazırladık, İşte detaylar…
Derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Burası ‘Batı Karadeniz'in incisi’ olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesi… Kocaman bir açık hava müzesi... Özellikle bayram tatili için Akçakoca iyi bir seçenek… Sizin için konaklamadan, gezilecek yerlere kadar güzel bir rehber hazırladık, İşte detaylar…
Fotoğraflar: Akçakoca Belediyesi, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alamy
Hürriyet Seyahat
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Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca. Çünkü bölgenin eski adı ‘parlak şehir’.
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MÖ 650 yıllarında, Lidyalıların güçlenmesiyle bölge Lidyalıların egemenliği altına giriyor. ‘Dia’ isimli bir kent kuruyorlar.
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Dia, ‘parlak’ demek. Daha sonra bölgede Bizanslıların egemenliği görülüyor. Poly (şehir) anlamına gelen sözcüğü ekleyerek, şehrin adı ‘Diapolis’ oluyor, yani ‘parlak şehir’. Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Akçakoca’da 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız.
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Şu sıralar bölge, Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, 1226 yılında ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak ve yol göstermek amacıyla Cenevizliler tarafından yapılan ve günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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8 asırlık kalenin iki yakasında bulunan sahillerin yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen noktalar. Burası Bizans döneminde yapılmış ve Haçlı Seferleri sırasında da gözetleme kulesi olarak kullanılmış.
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Bölgedeki turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor.
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Akçakoca çok yönlü bir yer. Özellikle Ceneviz Kalesi'ni ziyaret eden kadınlar, kendilerine tahsis edilen kısımda rahat ve güvenli bir şekilde denize girebildiği gibi, kale surlarının batısında yer alan bölgede yer alan karma plajda da ailecek denize giriliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar da, belediyenin özel araçlarıyla güvenli şekilde denize girebiliyor.
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Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihine sahip çıkması. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden.
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Farklı mimari özellikler taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler. Bu evlerde yaşayan insanlar zaman içerisinde değişse de, yaşam biçimlerini değiştirmemişler
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Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde tarihi yolculuğa çıkacaksınız.
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CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK OKULLARINDAN BİRİ AKÇAKOCA'DA... 1928’de Atatürk tarafından yaptırılan Orhan Gazi Okulu Akçakoca’da en dikkat çeken yer. Burası Cumhuriyet döneminin ilk okul binalarından. Bu nedenle özel bir anlamı var.
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Mimari olarak Ankara’daki Meclis Binası’nın kopyası gibi. Bir dönem burada Rıfat Ilgaz öğretmenlik ve halk eğitim müdürlüğü de yapmış. O zamanlar ‘Karadeniz’in Kıyıcığında’ romanını yazmış olması, hatta ‘Hababam Sınıfı’ eserinin ilk tohumlarını atmış olma ihtimali okula ayrı bir değer katıyor.
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ADRENALİN ARAYANLAR BURASI TAM SİZLİK Bölgenin bir başka özelliği ise doğa sporlarına elverişli olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz.
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İstanbul’un keşmekeşinden uzakta çıplak ayakla yaprakların üzerine basarak yürüyünce tüm yorgunluğunuzu unutacağınızı garanti.
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En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 km uzunluğundaki rafting parkuru... Ortalama üç zorluk derecesi olan parkur, 1.5 saat sürüyor.
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AKÇAKOCA'DA MUTLAKA GEZİLMESİ GEREKEN YERLER Kurugöl Kanyonu Kurugöl Kanyonu, Akçakoca ilçesine 14 km uzaklıkta yer alıyor. Oksijeni bol ormanları asırlık kayın ağaçlarıyla süslü. Kurugöl Kanyonu, adını bulunduğu köyden alıyor.
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Her yıl doğa yürüyüşü organizasyonlarının düzenlendiği bölgede bir de şelale bulunuyor.
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Kurugöl Köyü’ne çıkıldıktan sonra; Karasu, Kocaali, Kdz. Ereğli ve Alaplı gibi bölgeler ayağınızın altında kalacak…
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Cumayanı Mesire Alanı Cumayanı Mesire Alanı, Akçakoca’nın 3 km güneybatısında, Göktepe Köyü sınırlarında yer alıyor. Asırlık ulu çınar ağaçları ve yanı başındaki akarsuyuyla önemli bir dinlence yeri.
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Piknik ve mesire alanı olarak düzenlenen bölge, aynı zamanda Selçuklular’dan kalma tarihi hamam kalıntısı, Tarihi Evliya Camii ve Evliya Ahmet Dede Türbesi ile de dikkat çekiyor. Bölge doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi için çok uygun…
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Cumayanı Mesire Alanı’nda ayrıca, alabalık ve yöresel yemeklerden tatmak isteyenler için özel bir restoran da bulunuyor.
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Fakıllı Mağarası Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından I. derecede sit alanı olarak belirlenen Fakıllı Mağarası, ilçe merkezimizin 8 km güneydoğusundaki Fakıllı Köyü’nde bulunuyor. Mağara, bir turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş.
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Bulunduğu köyden ismini alan mağaranın toplam uzunluğu 1017 metre, ziyarete açık olan alanı ise 350 metre. Doğal güzellikler taşıyan mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler var. Özellikle ‘Beyaz Oda’ olarak anılan bölgeler damlataş bakımından zengin.
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Soyat Yalıyar Kayalar Tam manasıyla bir deniz kenti olan Akçakoca’dea, Karadeniz’in heybetli dalgaları tarafından oluşturulmuş pek çok yalıyar bulunmakta… Bunların en yükseği Ceneviz Kalesi ile Değirmenağzı arasında yer alan 30 metre yükseklikteki Soyat Yalıyarları... Soyat Yalıyarı, ‘Fok Kayaları’ olarak anılmakta... Bunun sebebi ise kıyı boyunca bünyesinde pek çok mağara barındırması…
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Hemşin Köyü Camii 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Artvin’den gelen Hemşinlilerin kurduğu Hemşin Köyü’nde yer alan Hemşin Köyü Camii, çantı tekniğiyle yapılan ve 150 yılı aşkın geçmişiyle öne çıkan bir değer. Hemşin Köyü Camii’nin birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çantı tekniği kullanılmış. Minaresinin de ahşap olduğu Hemşin Köyü Camii, mihrabı, minberi ve tavan işçiliği ile ziyaret edilmesi gereken yerlerden…
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Eğer Akçakoca’da konaklamak isterseniz en güzel yer Livadi Otel. Güzel bir manzarası var ve çok merkezi bir yerde.
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İki kişi tek gecelik, kahvaltı dâhil konaklama fiyatı: 300 TL.