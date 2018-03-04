Barselona’nın en iyi 10 yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti olan Barselona’da Akdeniz sıcaklığını hissedecek, renkli bir kültür yolculuğuna çıkacak, tapas barlarıyla midenizi şenlendirecek ve bambaşka mimarisiyle gözlerinizin pası silinecek. Şehri adeta eserleriyle baştan sona donatan Art Nouveau mimarisinin en önemli temsilcisi Antoni Gaudi’nin UNESCO listesindeki eserlerini görmek için bile bu şehre gelinir. Hazır kış etkisini Türkiye’de iyice göstermeye başlamışken sıcacık Barselona tatili hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek. İşte bu kentte mutlaka görmeniz gereken 10 yer!
Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti olan Barselona’da Akdeniz sıcaklığını hissedecek, renkli bir kültür yolculuğuna çıkacak, tapas barlarıyla midenizi şenlendirecek ve bambaşka mimarisiyle gözlerinizin pası silinecek.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
2 / 32
Şehri adeta eserleriyle baştan sona donatan Art Nouveau mimarisinin en önemli temsilcisi Antoni Gaudi’nin UNESCO listesindeki eserlerini görmek için bile bu şehre gelinir. Hazır kış etkisini Türkiye’de iyice göstermeye başlamışken sıcacık Barselona tatili hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek. İşte bu kentte mutlaka görmeniz gereken 10 yer!
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
3 / 32
JÜRİ Ertuğrul Özkök – Hürriyet yazarı Mehmet Yaşin - Hürriyet Seyahat yazarı, gurme Ayhan Sicimoğlu – Hürriyet Seyahat yazarı Özlem Tunca – TV programcısı, sunucu Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
4 / 32
Gülhan Şen – TV programcısı, sunucu Sinan Kunter – TV programcısı, gazeteci Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı, rehber Serda Büyükkoyuncu – Seyahat ve sanat tarihi yazarı Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
5 / 32
10- Renkli tezgâhlar: LA BOQUERIA Kentin merkezinde yer alan pazar alanı sadece yerlilerin değil yabancı turistlerinde uğrak yeri.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Lezzetli ve rengârenk sebzeler, meyveler, balık çeşitleri ve etler…
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Üstelik tadımlık lezzetlerin satıldığı tezgâhlar, küçük barlar ve restoranlar da bulunuyor. İspanyol mutfak kültürünü keşfetmek istiyorsanız en güzeli ve iyisiyle yansıtan pazarı ziyaret edin.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
8 / 32
9- Kıvrımlı hatlar: CASA MILÀ Mimar Gaudi’nin, Passeig de Gràcia caddesindeki bir diğer eseri 1910’da tamamlanmış. Deniz dalgalarını andıran görüntüsü ve kıvrımlı balkonlarıyla öne çıkıyor.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Gülhan Şen, Casa Milà’yla ilgili şunu söylüyor: “Gaudi’nin taşa verdiği kıvrımlı hatlarla hem yapıldığı dönemde hem de günümüzde benzersiz bir ev... Bacaları bile bu dünyanın dışından misafirler gibi adeta.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
10 / 32
8- Dan Brown’un izinde: MONTSERRAT MANASTIRI Aynı adı taşıyan dik bir dağın yamacına 1025’te inşa edilen manastır bir kasabayı andırmaktadır.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
11 / 32
Katolik inancının önemli bir merkezi olan kompleks Dan Brown’un romanlarında yer almasından dolayı da ziyaretçi akınına uğruyor. Merkezden tren yolculuğuyla bir buçuk saatte ulaşabilirsiniz.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
12 / 32
Ertuğrul Özkök, “Montserrat Manastırı Dan Brown’ın Başlangıç romanının başladığı ilk yer olması açısından benim birinci tercihim” diyor.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
13 / 32
7- Müzik ve mimari: PALAU DE LA MUSICA Katalan Müzik Sarayı, La Ribera semtinde 1908’de kapılarını sanatseverlere açtı. Dış cephesi gotik ve Art Nouveau mimariye sahipken içiyse klasik çizgilere sahip.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
14 / 32
1997’de UNESCO Dünya Mirası’na alınan binada opera, senfoni orkestraları konserler veriyor.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
15 / 32
Saffet Emre Tonguç, “Palau de la Musica aynı bedende bir araya gelmiş iki ruh; içinde müziğin ve coşkunun tınıları, dışındaysa müthiş bir mimarinin yansımaları var” diyor. Konser biletleri 40-200 Euro arasında değişiyor.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
16 / 32
6- Tapas mutfağı: QUIMET & QUIMET Barselona’ya gelip İspanyol mutfağının dünyaca ünlü atıştırmalıkları tapasları tatmadan dönmek olmaz.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
17 / 32
Bu tapas bar’ı ise kentin en öne çıkanı. Mekânı, Sinan Kunter, “Hiç abartmıyorum; İspanya’da gördüğüm en ilginç tapas barı!
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
18 / 32
Hınca hınç dolu, yüksek duvarları çeşitli şarap ve içki şişeleriyle doldurulmuş avuç içi kadar bir alan, yüzlerce çeşit farklı lezzet ve kapıdan sokağa taşmış tapas kuyruğu…” diye anlatıyor. Poeta Cabanyes 25.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
19 / 32
5- Messi, Iniesta ve diğerleri: CAMP NOU Futbol tutkunu olun veya olmayın dünyada belki de en çok taraftarı olan Barcelona kulübünün bir maçını tribünden izlemeden bu şehirden ayrılmayın.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
20 / 32
99 bin 300 kişilik Camp Nou stadında Lionel Messi, Luis Suarez ve Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızları canlı izlemek her taraftarın hayali.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
21 / 32
Stadyumun zemininde dolaşmak ve kulübün tarihi ve kazandığı kupaları göreceğiniz tur biletiyse 25 Euro.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
22 / 32
4- Sıra dışı üslup: CASA BATLLO Farklı tarzdaki camları, duvarları, balkonları ve balık pulları tarzındaki çatısıyla Gaudi’nin hayal dünyasından çıkan fantastik bir ev.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
23 / 32
Passeig de Gracia Bulvarı’ndaki eve yerliler ilk katta yer alan balkondaki ince sütunlardan dolayı ‘Kemiklerin evi’ olarak anılıyor. 1904’te restorasyonla bugünkü haline kavuşan Casa Batllo’ya giriş 24.50 Euro.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
24 / 32
3- Kentin kalbi: LA RAMBLA Bizim için İstiklal Caddesi nyse Barselonalılar için La Rambla da o. Tek farkı bu caddenin iki tarafının yemyeşil ağaçlarla dolu olması.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
25 / 32
Şehrin kalbinin attığı cadde için Özlem Tunca, “Dünyanın en renkli, en hareketli ve en keyifli caddesinde gezmek isteyen varsa La Rambla’yı kesinlikle tavsiye ederim.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
26 / 32
24 saat enerjinin düşmediği caddede yöresel lezzetler yapan restoranlardan ilginç ve özgün hediyelik eşya satan dükkânlara kadar her şey var” diyor.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
27 / 32
2- Masal diyarı: PARK GUELL Barselona’yı tepeden göreceğiniz bir tepede renk renk mozaiklerle süslü evleri, dolambaçlı merdivenleri, kavisli bankları ve heykelleriyle adeta kendinizi masal diyarında hissedeceğiniz bir yer burası.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
28 / 32
Mimarlığını Antoni Gaıdi’nin yaptığı park içerisinde kendisinin de 20 yıl yaşadığı ev “Museu Gaudi’yi de mutlaka gezin.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
29 / 32
Giriş bileti rehberli 14.50, rehbersiz 7.50 Euro.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
30 / 32
1- Bitmeyen katedral: LA SAGRADA FAMILIA Eserleri UNESCO tarafından korunan, Art Nouveau üslubuyla ünlü mimar Antoni Gaudi’nin eseri olan katedralin inşası 1882’de başladı.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
31 / 32
Ancak eserin yapımı 135 yıldır devam ediyor. Fantastik ince detayları, süslemeleri ve görkemli kuleleriyle kentin simgesi durumunda.
Selim ONAT
SON GÜNCELLEME
32 / 32
Bazilikanın içi dalların ve yaprakların dolaştığı rengârenk bir ormanı andırıyor. Serda Büyükkoyuncu, “Aykırı dahi Gaudi’nin yüzyıllara meydan okuyan mimari şaheseri” yorumunu yapıyor. Bilet fiyatları kuleye çıkma ve rehberlik hizmetlerine göre 15-29 Euro arasında değişiyor.