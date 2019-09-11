Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Balıkesir'de ilginç görüntüler! "Dedelerimiz rahat uyusun, düşmanlarımız korksun"
Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan 'Tülütabak' gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan 'Tülütabak' gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen Tülütabak, o sıkıntılı dönemlerde deri işçilerinin Yunan askerlerini kaçırmak için büründükleri korkutucu görünüşlerine verilen ad olarak biliniyor.
Anadolu Ajansı
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Her yıl Balıkesir'in kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Tülütabaklar, 97 yıldır kent sakinleri ile etkinliği izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi görüyor.
Anadolu Ajansı
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Gösteriler öncesinde, sabahın erken saatlerinde deri işleme atölyelerinin bulunduğu alanda toplanan işçiler, simit fırınlarından aldıkları baca kurumunu suyla karıştırıp, yüz, el, kol ve bacaklarını siyaha boyayıp, üzerlerine koyun ya da keçi postlarını geçiriyor.
Anadolu Ajansı
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Deriden yapılmış şapka giyen, boyunlarına çan takan, bıyık olarak da at ya da manda kuyruğu kullanan debbağlar, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi korkutucu görünümleriyle Balıkesir'in kurtuluş günü etkinliklerine katılıyor.
Anadolu Ajansı
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Hazırlandıktan sonra aynada kendilerini bile tanıyamayacak hale gelen Tülütabaklar, etkinliklerde, ellerindeki baca kurumunu vatandaşların yüzlerine çalıyor.
Anadolu Ajansı
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Tören geçişinde Tülütabaklar, ata binmiş, elinde sığır boynuzundan yapılmış piposu bulunan "Tülükadı"nın arkasından, davul ve zurna eşliğinde oynayarak yürüyor, gösterileriyle uygulamanın, Milli Mücadele dönemindeki önemini ortaya koyuyor.
Anadolu Ajansı
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"Dedelerimiz rahat uyusun, düşmanlarımız korksun" 15 yaşındaki Recep Can Yangın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Tülütabakları merak ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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Yangın, ilk defa Tülütabak olacağını belirterek, "Zamanında atalarımızın düşmanı korkutmak için yaptığı bu şeyi ben de kendi isteğimle olmaya karar verdim. Çok güzel bir duygu, olmak isteyenlere tavsiye ederim." dedi.
Anadolu Ajansı
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Ramazan Furkan Dönmez de (19) geçmişten kalan bu geleneği devam ettirdiklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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Dönmez, her 6 Eylül'de Tülütabak kıyafetlerini giydiklerini ifade ederek, "Dedelerimiz düşmanları bu şekilde korkutmuş, biz de o anları anımsatmak için sürdürmeye devam ediyoruz.
Anadolu Ajansı
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Dedelerimiz rahat uyusun, düşmanlarımız korksun. İnşallah bir savaşla karşı karşıya kalmayız ama olursa da biz yine düşmanı bu şekilde korkutmak için her zaman hazırız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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63 yaşındaki veteriner hekim ilk defa Tülütabak oldu İlk defa Tülütabak olan 63 yaşındaki Veteriner hekim Haluk Duray ise Tülütabak olmanın kendisi için 31 yıllık bir özlem olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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Duray, Tülütabak olmanın çok özel bir durum olduğunu anlatarak, "Çok özendim, çok hoşuma gitti.
Anadolu Ajansı
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Yıllardır hep izledim fakat artık kendim de Tülütabak olmaya karar verdim. Çok özel ve hoş bir duygu." ifadelerini kullandı.