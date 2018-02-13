Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Balayı cennetinde darbe! Çılgın Türk’ün burada yaşadıklarına çok şaşıracaksınız…
Maldivler’i sırt çantamla düşük bütçeli bir gezi yaparak yerel insanların hayatlarını ve günlük akışı keşfetmeye çalışarak geziyorum. Turkuvaz deniziyle insanı kendine çeken, renkli sualtı dünyası ile büyüleyen ve bembeyaz sahillerindeki palmiyelerin altında huzurun farklı bir tanımını keşfedeceğiniz Maldivler’de ilginç bir ana denk geldim: Darbe! Adayı keşfederken darbe oldu… İşte size diğerlerinden çok ama çok farklı Maldivler gezi rehberi…
Maldivler’i sırt çantamla düşük bütçeli bir gezi yaparak yerel insanların hayatlarını ve günlük akışı keşfetmeye çalışarak geziyorum. Turkuaz deniziyle insanı kendine çeken, renkli su altı dünyası ile büyüleyen ve bembeyaz sahillerindeki palmiyelerin altında huzurun farklı bir tanımını keşfedeceğiniz Maldivler’de ilginç bir ana denk geldim: darbe! Adayı keşfederken darbe oldu… İşte size diğerlerinden çok ama çok farklı Maldivler gezi rehberi…
Fotoğraflar: Anıl Demir, Alamy
Anıl ÜNLÜ
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Turkuvaz deniziyle insanı kendine çeken, renkli sualtı dünyası ile büyüleyen ve bembeyaz sahillerindeki palmiyelerin altında huzurun farklı bir tanımını keşfedeceğiniz Maldivler, soğuk kış günlerine sıcak bir mola vermek için sizleri bekliyor.
Anıl ÜNLÜ
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Yalnızca lüks otel seçenekleriyle dolu olduğu düşünülen Maldivler, son birkaç yılda gelişen yerel turizm sayesinde birçok farklı bütçeye konaklama ve adanın eşsizliklerini deneyimleme imkânı sunuyor.
Anıl ÜNLÜ
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Ben de Maldivler’de sırt çantamla düşük bütçeli bir gezi yaparak yerel insanların hayatlarını ve günlük akışı keşfetmeye çalıştım. Bir otelle anlaşıp tanıtım videolarını çekme karşılığında üç günlük konaklama ve yemek aldım.
Anıl ÜNLÜ
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Toplamda altı gün kaldığım bu adalar topluluğunda, beş ada gezip hem turistlerin hem de yerlilerin yaşamlarını tecrübe etme şansı buldum. Gelişimin üçüncü gününde ise ülkede darbe oldu ve 15 günlük Olağanüstü Hal ilan edildi. Şimdi size tüm öğrendiklerimi ve tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım.
Anıl ÜNLÜ
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Yazıya okumaya başlamadan önce şunu unutmayın, Maldivler çok küçük adalardan oluştuğu için her şeyi kolay ve tedirgin olmanızı gerektiren hiçbir durum yok. Bir sorunuz olduğunda bir yerliyi çevirip sorun, kesinlikle yardımcı olacaktır.
Anıl ÜNLÜ
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Balayı cennetinde darbe! Takipçilerimden aldığım mesajlar sonrasında öğrendim Maldivler’de darbe olduğunu. İnanasım gelmedi ilk başta çünkü adada en ufak bir hareketlenme yoktu. Herkes gülümseyerek sokaklarda dolaşıyor, bir şeyler satmaya çalışıyor, restoranlara davet ediyordu.
Anıl ÜNLÜ
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Kaldığım otelin sahibini buldum hemen ve sordum ne olduğunu. Eski cumhurbaşkanları ve şuan ki politikacıların aralarındaki anlaşmazlıklara ülkeyi de sürüklediğini, merak edilecek bir şey olmadığını söyledi.
Anıl ÜNLÜ
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Havaalanı uçak iniş-kalkışlarına kapatıldı ve yargıçlar gözaltına alınmaya başlandı. Her şeyin normal olmadığını düşündüğüm için başkent Male’ye gidip kendi gözlerimle görmek istedim. Başkente vardığımda her şey üç gün önce geldiğim gibiydi.
Anıl ÜNLÜ
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İnsanlar feribotlarla ada değiştiriyor, meyve-sebze haline tekneler yanaşıp ayrılıyor, insanlar meyvelerinden ikram ediyor.
Anıl ÜNLÜ
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Sokaklar hâlâ kalabalıktı ve kimsenin yüzünde ne tedirginlik ne de korku görmedim. Adliye sarayının etrafına gittiğimde ise sadece gruplar halinde dolaşan askerler gördüm ama onlar bile gülümseyerek selam veriyorlardı bana. Ne darbe ne de Olağanüstü Hal ilan edilmesi kimsenin umurunda değilmiş gibi görünüyordu.
Anıl ÜNLÜ
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Otelime geri dönüp yine otel sahibiyle sohbet ettim. Gördüklerimi anlattım. Yapılanların biraz şov amaçlı olduğunu ve Maldivler’de ciddi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.
Anıl ÜNLÜ
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Sebebi ise ada otellerinin sahibi olan büyük şirketler ve zengin kişilerin asla turizme zarar verecek bir şeye izin vermeyecek olmalarıymış. “Maldivleri oteller yönetir, politikacılar sadece kuralları belirler” cümlesi durumu en iyi açıklayan şeydi sanırım.
Anıl ÜNLÜ
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Maldivler’e ulaşım… Çok geniş bir alana yayılmış bu adalar dizisinde birkaç farklı havaalanı mevcut. Gideceğiniz otelin ya da adanın yakınındaki havaalanını tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü adalar arasında ciddi mesafeler olabiliyor. Gideceğiniz adaya indikten sonra ise birçok seçenek mevcut. Toplu taşıma feribotları, sürat motorları, deniz uçakları ve özel tekneler ulaşım için kullanılıyor.
Anıl ÜNLÜ
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En çok kullanılan havaalanı Velana International Airport’a indikten sonra, önceden anlaştıysanız otelinizin karşılama görevlileriyle buluşup adanıza gidebilirsiniz. Benim gibi ulaşımınızı kendiniz sağlayacaksanız paranızı bozdurup Maldiv Rufiyaa’sı alabilirsiniz.
Anıl ÜNLÜ
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Şu anki kur 1 TL için 4, 1 dolar için 15, 1 Euro için 18 Rufiyaa. Hemen havaalanının çıkışından 3.25 rufiyaa ödeyerek feribot biletinizi alıp, önündeki Male feribotlarına binerek 10 dakikada başkente ulaşabilirsiniz.
Anıl ÜNLÜ
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Male’den diğer adalara doğru yapacağınız toplu taşıma feribot yolculukları da genelde 5-50 rufiyaa arasında değişiyor. Güneyde bulunan Maafushi Adası’na toplu taşıma ile gitmek isterseniz süre iki saat ve bilet ücreti 22 MVR. Aynı adaya sürat teknesi 25 Dolar ve 35 dakika sürüyor. Bütçenize göre ucuz ya da hızlı ulaşım seçenekleri mevcut.
Anıl ÜNLÜ
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Maldivler’de konaklama Yerliler ve turistlerle dolu olan adalarda, iki kişilik odalar için 30 dolardan başlayan konaklama seçenekleri mevcut ve hepsi klimalı. Ben de bu fiyatlardaki otellerde konakladım. Çok lüks beklemediğim için bir hayal kırıklığına uğramadım ama 70-100 dolar civarı fiyatlara çıktıktan sonra odalarda hiçbir eksik kalmıyor.
Anıl ÜNLÜ
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Ada otelleri 200 dolar civarından başlıyor ve astronomik fiyatlara doğru yükseliyor. Yaptığım tekne turlarında uzaktan gördüğüm kadarıyla astronomik fiyatların hakkını da veriyorlar. Her türlü konaklama seçeneğinde fiyatları ucuz göstermek için kullanılan bir yöntem var.
Anıl ÜNLÜ
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İnternetten rezervasyon yapmak için kullandığınız uygulamaların size gösterdiği fiyatlar ödeyeceğiniz fiyatlar olmuyor. Servis bedeli, vergi ve benzeri ekstra ödemelerle birlikte 35 dolar görünen oda 50 dolara yükselebiliyor. Rezervasyon yaparken buna dikkat etmekte fayda var. Ada otelleri de aynı yöntemi uygulayarak fiyatlarını makul seviyelerde tutuyorlar.
Anıl ÜNLÜ
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Maldivler’de hangi lezzetleri tatmalı? Maldivler Müslüman bir ülke olduğu için yiyeceklerin helal olmasına özen gösteriyorlar. Tabii ki deniz ürünü ağırlıklı olan yerel yemekleri Sri Lanka ve Hindistan’a yakınlığı sebebiyle bol baharatlı hazırlanıyor.
Anıl ÜNLÜ
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Karşıma çıkan birçok yerel yemeği denedim, hem baharatı hem de deniz ürünlerini sevdiğim için bana hitap ettiğini söyleyebilirim. Genelde kızartılarak ve sokak yemeği tarzında yapılıyorlar. İsim vermeme veya fotoğraf göstermeme gerek olmadan, gördüğünüz zaman yerel bir yemek olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Anıl ÜNLÜ
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Bağışıklık sistemimizin alışkın olmadığı hastalıklar barındıran bu coğrafyalarda haşlanan, kızaran ya da ızgarada pişirilen yiyecekleri gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Fiyatlar ise 10 MVR’den başlayıp 200 MVR civarına kadar yükseliyor. Yerlilerin yemek yediği bir restoranda 50 MVR ile karnınızı güzelce doyurabilirsiniz.
Anıl ÜNLÜ
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Yerel yemekler dışında adalarda birçok farklı ülke mutfağının yemeklerini bulmak mümkün. Hamburger, pizza, sandviçler ve ızgara deniz ürünleri kolaylıkla bulabileceğiniz yemekler arasında. Fiyatlar ise 40-250 MVR arasında değişiyor.
Anıl ÜNLÜ
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Bu tropikal iklim sahibi adalarda meyveden bol bir şey bulunmuyor. Muz, papaya, ananas, mango, Hindistancevizi ve daha birçok farklı meyveyi ucuza bulabilirsiniz. Başkent Male’deki ‘Fish Market’ ve karşısındaki meyve-sebze halini gezip, size ikram edilenlerin tadını çıkartarak meyveye doymanızı tavsiye ederim.
Anıl ÜNLÜ
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Maldivler’de yapılacak aktiviteler Tüm adalarda ve otellerde şnorkel turları, tüplü dalış eğitimleri ve turları, yunus ve balina gözetleme turları, gece balıkçılığı ve ada oteli turlarını bulabilirsiniz. Yıllardır bu işleri yaptıkları için hem coğrafyayı çok iyi biliyorlar hem de ciddi anlamda uzmanlaşmışlar.
Anıl ÜNLÜ
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Maafushi Adası’nda kaldığım otelin organize ettiği yarım günlük şnorkel turuna katıldım. Önce iki farklı mercan resifinde, belgesellerde görüp hayran kaldığım balıkların arasında yüzdüm. Kaplumbağalara dokundum ve onlarca yeni canlı gördüm. Yüzümdeki gülümsemeye engel olamadığım için farkında olmadan birkaç kez su yuttum.
Anıl ÜNLÜ
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Sonrasında yunus gözlemleme noktasına gittik. Etraftaki 4-5 farklı tekneyle birlikte motorları kapatıp yunusların arasında gezindik. Maldivler’deki yunuslar dönücü yunus cinsinden. Suyun üzerine sıçrayıp kendi etraflarında birkaç tur atarak suya giriyorlar. Su altı kameram sayesinde çektiğim görüntüler hayatımın en unutulmaz anlarından birisini oluşturdu. İsterseniz suya atlayıp yunuslarla birlikte yüzebilirsiniz ama hem insanlardan hem de teknelerden hızla uzaklaşıyorlar.
Anıl ÜNLÜ
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Son olarak okyanusun engin maviliğini bembeyaz kumlarıyla bölen bir kum tepeciğinde mola verdik. Okyanusun koyu maviliği kum tepesine yaklaştıkça bir resif oluşturuyor ve turkuvaz bir renk alıyor. Bu eşsiz güzellik içinde yine şnorkelle dalış yapıp sonrasında kaptanımızın ikram ettiği sandviçler ve soğuk içeceklerle denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarttık ve geri dönüş yoluna başladık.
Anıl ÜNLÜ
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Gezi maliyetim Altı günlük gezimin üç gününde tanıtım filmini çektiğim otelde konaklayıp yemeklerimi de otelin restoranında yiyerek hiç para harcamadım. Diğer üç günde ortalama 40 Dolar’lık otellerde konakladım ve yerlilerle birlikte yemekler yiyip kültürlerini biraz da olsa anlamaya çalıştım. Altı günlük Maldivler seyahatimin bana maliyeti uçak biletleri hariç 140 Dolar civarında oldu. Yine uçak biletlerini saymadan, buraya gelip güzel bir tatil yapmak, su altı dünyasını keşfetmek, lezzetli yemeklerle birkaç ada gezmek isterseniz, ortalama günlük 70 dolar ile unutamayacağınız anılar yaşamanız mümkün.
Anıl ÜNLÜ
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Eğer yolunuz Maafushi Adası’na düşerse Velana Beach Otel’in, Maldivlerin En İyi Restoranı ödülünü almış restoranında yemek yemenizi tavsiye ederim.