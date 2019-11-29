'Bakımsız ve yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
'Bakımsız ve yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçtiğini söyledi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Demirören Haber Ajansı'na konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm alanında 2019 yılında atılım yaptığını söyledi.
2
Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını aktaran Vali Şıldak, ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde önemli artış olduğunu kaydetti.
3
Bu durumun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, kent genelinde turizm faaliyetleri ve turizm hareketliliğini iyi bir alan yönetimi ve destinasyon planlamasıyla sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Vali Hasan Şıldak, bütün turizm değerlerinin, başta doğal güzellikler olmak üzere aslına uygun korunması, muhafaza edilmesi noktasında çok hassas olduklarını kaydetti.
4
'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ ÖZEN GÖSTERİYOR' Vali Şıldak, "En başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimizin bozulmadan temiz kalması, koruma- kullanma dengesine saygılı bir turizm faaliyeti içermesi, buradaki doğal mirasın gelecek nesillere orijinal hali bozulmadan aktarılması konusunda bütün birimlerimiz özen gösteriyor.
5
Burada yürütülen bütün çalışmalarda ve gerçekleştirilen projelerde birinci önceliğimiz budur" dedi.'
6
ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR 'Burdur'a 2019'da geçen yılı iki, hatta üçe katlayan sayılarda turist geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Bizim yıl sonu hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçiydi, ama bu rakam çoktan aşıldı.
7
Sadece Salda Gölü'ne 1 milyonun çok üzerinde, 1,5 milyona yaklaşan sayıda ziyaretin gerçekleştiğini görüyoruz.
8
İnsanlarımıza orada aynı zamanda kaliteli hizmet sunma noktasında da duyarlılık gösteriyoruz.
9
Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamaya konulan Özel Çevre Koruma Bölgesi, koruma garantisiyle Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak.
10
Bir kurtarma operasyonu devam ediyor burada. Çalışmalar çok ince detaylarla hesap edilerek hassasiyetle sürdürülüyor.
11
Gelecek yıla ilişkin Burdur'un turizm kapasitesinin daha ön plana çıkacağını, yapılan altyapı ve tanıtım çalışmaları, hizmet iyileştirmeleriyle gelen kişi sayısının artacağını ve niteliğinin artacağını, turizm niteliği faaliyetinin artacağını öngörüyorum" diye konuştu.