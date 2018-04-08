Baharı yaşamak için Akdeniz’in en iyi 10 yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Baharı ve erken yazı doyasıya yaşamak istiyorsanız Akdeniz tam size göre. Bir yandan kafayı dinlerken doğada yapacak çok şey var. İster yürüyüş, kamp yapın isterseniz de binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini keşfe çıkın. Ya da deniz sezonunu mavinin en güzel plajlarında açın.
Baharı ve erken yazı doyasıya yaşamak istiyorsanız Akdeniz tam size göre. Bir yandan kafayı dinlerken doğada yapacak çok şey var. İster yürüyüş, kamp yapın isterseniz de binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini keşfe çıkın. Ya da deniz sezonunu mavinin en güzel plajlarında açın.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Murat Köksal - Atlas Dergisi Yayın Direktörü
Selim ONAT
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Nilay Örnek – Gazeteci, yazar Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Özcan Yüksek – Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Yıldırım Güngör – Atlas Dergisi yazarı
Selim ONAT
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10- Adalar ve Akdeniz: GELİDONYA FENERİ / ANTALYA Dünyaca ünlü Likya yürüyüş rotası üzerindeki Taşlık Burnu’nda yer alan fener 1936’da yapılmış.
Selim ONAT
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227 metrelik rakımıyla Türkiye’nin en yüksek konumdaki feneri burası. Arkasındaki yemyeşil Markiz Tepesi, önünde ıssız beş tane ada ve uçsuz Akdeniz...
9- Babanın çabası: KIZ KALESİ / MERSİN MÖ 4. yy’da inşa edilen kaleye tekneyle gidip keşfe çıkmak, gün batımını seyretmek ve etrafındaki iki plajda deniz sezonunu açabilirsiniz.
Selim ONAT
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Efsaneye göre, bölgenin beyi kızını kâhine götürür. Kâhin kızın 19 yaşında yılan tarafından öldürüleceğini söyler. Bey yılanların suyu geçemeyeceğini düşünüp denizin ortasındaki adaya bu kaleyi yaptırıp kızını oraya koyar ancak kızın ölümüne engel olamaz. Erdemli.
Selim ONAT
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8- Genişliğiyle ünlü: MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA Kış aylarında yoğun debisinden dolayı şelale yerine delice akan bir ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için en iyi mevsimdeyiz.
Selim ONAT
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Beş metrelik yükseklikten düşen şelale asıl ününü genişliğine borçlu.
Selim ONAT
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Yıldırım Güngör, “Eski görkemli günlerini arasa bile Manavgat Şelalesi hala Antalya’da görmesi gereken önemli yerlerden biri” yorumunu yapıyor. Manavgat.
Selim ONAT
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7- İhtişamlı heykeller: SAGALASSOS / BURDUR Antik Yunan’da Pisidya’nın başkenti olan kent, 1990’da başlayan kazılarda ortaya çıkan ihtişamlı heykeller, 9 bin kişilik tiyatro ve Roma hamamı dikkat çekiyor.
Selim ONAT
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Nilay Örnek burası için şunu söylüyor: “Harikulade heykelli şelale gibi su akan dev bir çeşme… Bir antik kenttesiniz ve gürül gürül yaşıyor.
Selim ONAT
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Sagalassos’taki çeşme ms 161 – 180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius zamanında yapılmış; yedi farklı çeşit mermer kullanılmış ki, farklı ışıklarda farklı parlasın. Ağlasun.
Selim ONAT
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6- Mağarayı gizliyor: DÜDEN ŞELALELERİ / ANTALYA Şehir merkezine sadece 10 km uzaklıktaki iki şelale Konyaaltı ve Lara arasında Akdeniz’in mavisiyle buluşuyor.
Selim ONAT
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Şelalelerin en büyüğü Aşağı Düden 50 metreden gürültüler çıkararak dökülüyor.
Selim ONAT
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15 km uzaklıktaki Yukarı Düden şelalesi ise altında bir mağarayı gizliyor. Serik.
Selim ONAT
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5- Kamp zamanı! SALDA GÖLÜ / BURDUR Beyaz kumsalı ve turkuvaz renkli sularıyla Salda, Maldivleri aratmıyor. Son zamanlarda oldukça popüler oldu. Kamp yapıp kafa dinlemek, fotoğraf çekmek ve dilerseniz gölde yüzmek gibi pek çok aktivite imkânı var.
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Son yıllarda kamp, bisiklet ve motosiklet tutkunlarının uğrak noktası olan göle yazın kalabalığı gelmeden gitmenin tam zamanı.
Selim ONAT
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Endemik bitkilere de ev sahipliği yapan göl ve çevresi kuşların da üreme noktası. Yeşilova.
Selim ONAT
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4- Türkiyede’ki Machu Picchu: TERMESSOS / ANTALYA Güllük Dağı’nın yamacına 1150 metre yükseklikte kurulan tarihi yerleşim sahip olduğu doğal yapı, çevre ve yabani hayattan dolayı kendi adını taşıyan Termessos Milli Parkı içerisinde yer alıyor.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “En çarpıcı antik şehirlerden biri. Peru’daki Machu Picchu’yu yere göğe koyamayanlar onun ülkemizdeki benzerini yirmi dakikalık bir tırmanıştan sonra Güllük Dağı’nın tepesinde görebilirler.
Selim ONAT
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5 bin kişilik bir kapasiteye sahip olan tiyatro akıllara zarar bir yapı” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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3- Issız ve berrak: KAPUTAŞ PLAJI / ANTALYA Dünyanın en güzel plajları arasındaki cennet plaja daha dağ yolundan geçerken aşık olacaksınız.
Selim ONAT
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Yeraltından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça serin ve görebileceğiniz en güzel turkuvaz renge sahip.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Kalkan’dan Kaş’a doğru inerken, büyüleyici güzellikte bir doğal plaj... Nisan’da henüz kimse olmadığı ve şemsiyeler denize konuşlanmadığı için ıssız, berrak ve olağanüstü olarak sizi bekliyor” diye söylüyor. Kaş.
Selim ONAT
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2- Tiyatrosuyla ünlü: ASPENDOS / ANTALYA Antik dönemin en zengin kentleri arasında olan Aspendos MÖ 10 yy’da iki tepe üzerine kurulmuş. Anadolu’daki antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak günümüze kadar gelmiş bir açık hava tiyatrosuna sahip.
Selim ONAT
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Yüzlerce yıllık basamakları, sahne akustiği ve atmosferiyle kendinizi asırlar öncesinde yaşayan bir Romalıymış gibi hissedeceksiniz. Serik.
Selim ONAT
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1- Tarihte yüzün: OLİMPOS / ANTALYA Beydağları Milli Parkı’nda harika bir plaj, gerisinde bir orman, içinde olağanüstü bir antik kent ve yavaşça Akdeniz’e akan bir dereyle karşılaşacaksınız.
Selim ONAT
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Aynur Tartan, “Şehir hayatına, strese küçük bir bahar molası... Burası güzel insanların, güzel duyguların buluşma noktası.
Selim ONAT
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Gün doğumları, sabah yürüyüşleri ve binlerce yıldır sönmeyen ateşiyle ünlü Yanartaş listenizin başında olsun” diyor. Kumluca.