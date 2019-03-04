Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Az ziyaretçi alan 10 ülke! Çoğu Türk vatandaşlarından vize istemiyor...
Milyonlarca ziyaretçinin akınına uğrayan ülkelerin aksine buralar kendi nüfus özelliği veya ülkeye gelen turist sayısı bakımından az ziyaretçi alan ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Turizm Örgütü verilerinden yararlanarak Smarter Travel en az ziyaretçi alan yerleri listeledi. Birinci sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Milyonlarca ziyaretçinin akınına uğrayan ülkelerin aksine buralar kendi nüfus özelliği veya ülkeye gelen turist sayısı bakımından az ziyaretçi alan ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Turizm Örgütü verilerinden yararlanarak Smarter Travel en az ziyaretçi alan yerleri listeledi. Birinci sıradaki ülke sizi çok şaşırtacak…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Karadağ - Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 1.662.000 Karadağ, farklı bir tatil deneyimi için ideal bir ülke. Burada sabahları Akdeniz’de yüzebileceğiniz, öğleden sonra Alpleri’nde kayak yapabileceğiniz tek yer.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma tarihi ve mimari yapılarını, kültürünü keşfedebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Sırbistan – Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 1.281.000 Yıl boyunca başkent Belgrad, hareketli gece hayatıyla Avrupalıların uğrak yeri oluyor ama bu rağmen gelen turist sayısı beklenenin altında...
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Daha sessiz bir yer arıyorsanız yürüyüş, su sporları ve çok sayıda güzel manzaralarıyla ülkenin ulusal parklarını tercih edebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ermenistan- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 1.260.000 Ermenistan’a gittiğinizde İngilizce çok konuşulmadığı için az da olsa Rusça ve Ermenice bilmeniz gerekebilir.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ülkede bulunan ortaçağ manastırlarını ve güzel doğa manzaralarını mutlaka keşfe çıkmalısınız. Coğrafyası gereği çok çeşitli göllere, yağmur ormanlarına, dağlara ve mağaralarıyla güzel bir doğa turu yapabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Lüksemburg- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 1.054.000 Lüksemburg, Avrupa kültürüyle harmanlanmış küçük bir ülke. Küçük olmasına rağmen tüm ülkeye yayılan toplu taşıma ağı sayesinde birkaç gün içinde keşfedebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Kültür, sanat, mutfak lezzetleri, festivalleri ile güzel bir tatil seçeneği olabilir.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Lüksemburg dünyanın en zengin ikinci ülkesi olmakla beraber en güvenli ülkelerden biri... Yine de gelen ziyaretçi sayısı beklenenin altında...
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bosna Hersek- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 777.000 Osmanlı İmparatorluğu’ndan, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’na kadar birçok mimari örnekler sunan eşsiz bir ülke Bosna Hersek.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Film ve tiyatro festivalleri, ilginç müzeleri, Ulusal kütüphanesi ve renkli gece yaşamıyla başkent Sarajevo, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan sanatçılar köyü Pocitelj’i gezerken masalsı bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ünlü Boşnak böreği, yerel şarapları ve buz gibi sularıyla harika lezzetleri tadabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Makedonya- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 510.000 Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında sıkışmış tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan Balkan ülkesi.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Başkent Üsküp, mimarisi ve kültürüyle ön plana çıkıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Ohri Gölü’nün yanı sıra el değmemiş muhteşem dağları nefes kesici doğa manzaralarını fotoğraflayabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Monaco- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 336.000 Avrupa’da Akdeniz’e kıyısı olan dünyanın en küçük şehir devleti. Ülkeye gelen turistler gelişmiş kara ve denizyolu ulaşımıyla rahatça keşfetme imkânı buluyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Şehirde bulunan mega yatlar, dünyaca ünlü Monte Carlo kumarhanesi ve ilginç kafelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca eski şehir bölgesinde yer alan Monako Kraliyet Sarayı’nı ziyaret ederek şehri tepeden izleyebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Moldova- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 121.000 Osmanlı, Rus ve Rumen kültürünün karışımı Doğu Avrupa ülkesi Moldova. Manastırları, orman yürüyüş alanları, verimli toprakları, zengin tarihiyle seyahat etmek için eğlenceli, renkli, güzel ve ucuz bir ülke.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Son dönemler başkent Kişinev ucuz ve lezzetli mutfağı ile keşfedilmeye başlanan popüler destinasyonlardan biri.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Lihtenştayn- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 69.000 İsviçre ile Avusturya arasında bulunan Orta Avrupa’da bir prenslik. Unutulmaz güzellikleri, harika doğa manzaraları ve tarihi yapıları ile ziyaretçilerini ağırlıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ülkenin beşte biri ormanlarla kaplı ve üzüm bağları, otlak alanlar, sevimli köyleri ile kısa sürede keşfedilebilir.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Değerli birçok koleksiyonların bulunduğu Ulusal Müze başta olmak üzeri Posta Pulları Müzesi ve Sanat Müzesi’ni gezebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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San Marino- Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı: 60.000 İtalya’nın kuzey doğusunda bulunan dünyanın en küçük üçüncü ülkesi. Küçük bir ülke olmasıyla kısa bir sürede gezebiliyorsunuz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Yalnızca teleferikle çıkılan San Marino tepesinde birçok yapı bulunuyor. 19.yüzyılda yapılan Aziz Marino Bazilikası ile 1253 yılında gözetleme kulesi olarak yapılan üç tane kule bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca 13. yüzyıla kadar uzanan tarihi şehir merkezi ve harika İtalyan mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.