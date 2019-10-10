Ayvalık'tan Yunanistan'a yıl boyu vize imkanı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan ve yılda sadece altı ay hizmet veren vize işlemlerinin bundan böyle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan ve yılda sadece altı ay hizmet veren vize işlemlerinin bundan böyle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Ayvalık Ticaret Odası hizmet binası içerisinde oluşturulan bir büroda süren Yunanistan vizesi başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli ‘VFS Global’ şirketi ile yapılan yeni anlaşma ile yılın 12 ayının tamamında verilmesine ait sözleşme imzalandı.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Ayvalık’tan Yunanistan’a her yıl 80 ila 100 bin arasında kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan’a vize için İzmir’e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını hatırlatarak, “Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 ile 100 bin civarındadır. Her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık'tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık'a geliyorlar.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Ayvalık'ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık'a ve üyelerine bir katkısı söz konusu.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık'a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik” dedi.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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İki yıldan bu yana yılın sadece altı ayı süresince vize işlemlerinin yapıldığını ancak yeni imzaladıkları protokolle bu hizmetin bundan sonra yılın 12 ayı süresince kesintisiz yapılacağının müjdesini veren ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Bunun için çok ciddi mesai harcadık.
İHA | Fotoğraflar: Alamy
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Çok yoğun temaslarda bulunduk ve nihayetinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia hanımefedinin de desteğiyle Yunanistan vizesi işlemlerinin odamız bünyesinde 1 yıl boyunca sürekli olarak yapılabilmesini sağladık. Çok mutluyuz” diye konuştu.