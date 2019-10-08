Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası! "Küçük bir Türkiye oluşturduk”
Burası Avrupa'nın göbeğindeki Türk kasabası. Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs kasabasının nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını Türkiye'den gelen insanlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu ve Konyalı Türk göçmenlerin bulunduğu küçük şehre gidenler bir Anadolu şehrinden farkı olmadığını gözlemliyor. Peki bu ilginç kasabanın hikayesi ne? Neden bu kadar Türk Telfs'te yaşıyor? İşte günlük yaşamından kareleriyle ve ilginç hikayesiyle Telfs...
Burası Avrupa'nın göbeğindeki Türk kasabası. Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs kasabasının nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını Türkiye'den gelen insanlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu ve Konyalı Türk göçmenlerin bulunduğu küçük şehire gidenler bir Anadolu şehrinden farkı olmadığını gözlemliyor. Peki bu ilginç kasabanın hikayesi ne? Neden bu kadar Türk Telfs'te yaşıyor? İşte günlük yaşamından kareleriyle ve ilginç hikayesiyle Telfs...
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor. Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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15 BİN KİŞİLİK NÜFUSUN 3 BİNİ TÜRK Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı. İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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TÜRKÇE GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI ürkçe günlük yaşamın parçası Telfs'te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor. İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Türk ürünleri tezgahlarda Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor. Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den gelen ürünlere yer veriyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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ÇOĞUNLUK KONYA VE CİVARI İLLER Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor. Konya ve civar iller Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde'den gelen vatandaşlar, Telfs'teki Türk nüfusunda büyük yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden de vatandaşlar Telfs'te hayatını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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BELEDİYE BAŞKANI: GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ Telfs Belediye Başkanı Christian Harting, şehirdeki nüfusun kozmopolit yapısına vurgu yaptı. Açıklamalarda bulunan Harting, "Telfs önceden tekstil sektörünün yoğunluklu olduğu bir şehirdi. Tirol eyaletindeki en büyük 3. ilçe. Sonrasında tekstil metal ve turizm sektörüne döndü.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bununla birlikte yabancı işçiler de Telfs'e geldi. Onlarla sağlam, ciddi ve güzel bir şekilde birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda Telfs'te 2 bin 500 Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bizim için hepsi Telfsli. Burada 80'den fazla ülkeden insan yaşıyor. Çoğunluk Türklerden oluşuyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Telfs Belediyesi Meclis Üyesi Türk siyasetçi Güven Tekcan ise Türk vatandaşların oylarıyla 2 dönemdir meclis üyeliğine seçildiğini söyledi. Şehrin yaşam açısından çok güzel olduğuna değinen Tekcan, "Telfs'te yaşamak bir ayrıcalık. Buraya ilk gelenlerimiz 35-40 yılını doldurdu. Biz, üçüncü jenerasyonuz. İlk gelenler, tekstilde çalışmak için davet edilmiş. Şu an Telfs'te 16 bin kişi yaşıyor. Bunun 2 bin 500'ü Türk kökenlilerden oluşuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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TÜRKLER ÇOK ATILGAN Türk vatandaşlarımız çok atılgan. Çeşitli branşlarda çalışıyorlar. Esnaflık yapıyorlar, restoran işletiyorlar, turizmle uğraşanlar, mobilya sektöründe çalışanlar, fabrikalarda çalışanlar var" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Türklerin kendi arasındaki iletişimin iyi olduğunu aktaran Türk siyasetçi, "Telfs'teki vatandaşlarımız köy hayatı yaşıyor. İç içeyiz. O yüzden Türkçe çok sık konuşuluyor. Çocuklarımız güzel Türkçe konuşuyor, iletişimimiz çok iyi. Kendi aramızdaki yaşantımız mükemmel. Düğünümüzde de cenazemizde de birlikteyiz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bir siyasetçi olarak beni memnun eden bir şey de vatandaşlarımızın Avusturyalılarla da kaynaşmış olması" değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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İMAM ALSAN: AVUSTURYA'DA YALNIZ DEĞİLİM Yaklaşık 4 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Telfs Eyüp Sultan Camisi'ne imam hatip olarak görevlendirilen Mustafa Alsan ise ailesinin Türkiye'de olduğunu belirterek, "Ailem Türkiye'de yaşıyor ama Avusturya'da yalnız değilim. Cemaatim var. Onlar ilgi ve alakalarıyla yalnızlığımı unutturuyor" şeklinde görüş belirtti.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Avusturya'da değişen kanunlar gereği artık Türkiye'den din adamının ülkeye gelemeyeceğini aktaran Alsan, şunları kaydetti: "Diyanet İşleri Başkanlığının destek verdiği bir cami. Diyanet, din görevlisi desteğinde bulunuyordu. 2015'te çıkarılan kanundan sonra artık Türkiye'den Avusturya'da bulunan 64 camiye din görevlisi gelemeyecek. Biz son görevlileriz"
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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ESNAF: KÜÇÜK BİR TÜRKİYE OLUŞTURDUK Şehirde farklı branşlarda hizmet veren esnaflardan market işleten Selami Bilici, Telfs'te küçük bir Türkiye oluşturduklarını söyledi. Bilici, şehre 1995'te geldiğini belirterek, "Ticaretle uğraşıyorum. Doğası ve insanları güzel bir şehirde yaşıyoruz. Türk İşletmeler olarak ekonomik olarak devlet desteğini alamıyoruz ama kendi halimizde uğraşıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 60'ı Türk, yüzde 40'ı ise Avusturyalı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Kesinlikle ilerleyen zamanlarda Avusturyalıların sadece Türk ürünleriyle besleneceğini düşünüyorum. Kendi damak tadımıza alıştırdık." ifadelerini kullandı. Türk nüfusun önemli bir oran olduğunu anlatan Bilici, "1995'te ilk geldiğimde Almanca öğrenmeme gerek kalmayacağını düşünmüştüm. 25 yıl aradan sonra nüfusumuz 2'ye katladı. Burada küçük bir Türkiye oluşturduk. Yavru vatan gibi" değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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"TÜRK YEMEKLERİNE BAYILIYORLAR" Restoran işletmecisi Metin Önen ise Türk yemeklerini Avusturyalıların da beğendiğini anlatarak, "Telfs'in 15 bin nüfusu var. Farklı milletlerden insanlar yaşıyor. Yaklaşık 5 bin yabancı var. Bunun 3 bini Türk. Domuz eti kullanmadığımız için müşterilerimizin yüzde 80'ini Türkler oluşturuyor. Avusturyalılar Türk yemeklerine ilgi gösteriyor. Dürüm, kebap, lahmacun ve pidelerimize bayılıyorlar" diye konuştu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Memleket hasreti çektiklerini vurgulayan Önen, "30 senem burada geçti ama Türkiye'yi çok özlüyoruz. İnşallah bir gün kesin dönüş yapacağız. Öyle bir planımız var" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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'MÜŞTERİLERİMİZ ÇOK MEMNUN' Kuaför Köksal Kaya da şehirdeki işletmelerin yüzde 25'ini Türklerin çalıştırdığını belirterek, şunları söyledi: "Yozgatlıyım. 27 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. 12 senedir kendi iş yerimde çalışıyorum. Kuaförlük yapıyorum. Çalışanlarımızın hepsi Türk. Kendi kültürümüzü insanlara yansıttığımızda müşterilerimiz çok memnun kalıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bizim kültürümüzü çok seviyorlar. O yüzden Türk esnaflar olarak Telfs'te bir yerlere geldik. Şehirdeki işletmelerin yüzde 25'ini Türkler çalıştırıyor"