Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa'nın ortasında özgür bir bölge! Birkaç genç bir araya gelerek kurdular...
Christiania, Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da otonom bölge olarak 35 hektarlık bir alana kurulu. Bölgeyi mesken edinen gençler, bir süre sonra diledikleri her şeyi yapabildikleri bohem bir yaşam tarzı oluşturmuşlar. Kasabanın girişinde “Şu an Avrupa Birliği topraklarına veda ediyorsunuz” yazan bir tabela mevcut. Hatta burada koşmak, fotoğraf çekmek ve araba kullanmak yasak… İşte Avrupa’nın ortasındaki özgür kasaba Christiania’nın ilginç hikâyesi…
Christiania, Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da otonom bölge olarak 35 hektarlık bir alana kurulu. Bölgeyi mesken edinen gençler, bir süre sonra diledikleri her şeyi yapabildikleri bohem bir yaşam tarzı oluşturmuşlar. Kasabanın girişinde “Şu an Avrupa Birliği topraklarına veda ediyorsunuz” yazan bir tabela mevcut. Hatta burada koşmak, fotoğraf çekmek ve araba kullanmak yasak… İşte Avrupa’nın ortasındaki özgür kasaba Christiania’nın ilginç hikâyesi…
Fotoğraflar: Berceste Şeber, Alamy
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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1971 yılında bir grup sanatçı ve genç terk edilmiş bir bölgeyi işgal ettiler. Avrupa Birliği’nin kurallarını tamamen reddettiler ve burada yalnızca kendi oluşturdukları kuralların geçerli olması için direndiler.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Ortak amaçları; ruhsal ve fiziksel kirlilikten uzaklaşmak! Peki, bağımsız ilan edilen bu bölge nerede? Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın en ünlü bölgelerinden biri olan Christiania’da…
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Tahmin edeceğiniz gibi bu istekleri ve amaçları hiç de kolay gerçekleşmemiş.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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40 yıl boyunca Christiania’nın yerlileri ile hükümet arasında pek çok kavgalar ve çatışmalar yaşanmış. Fakat Christianialılar davasından hiç vazgeçmemişler.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Nisan 2011’de Danimarka hükümeti ile Christiania’nın geleceği hakkında görüşmeler devam ettiği için Christiania halkı geçici olarak bu bölgeyi kapatıp sonra tekrar açmışlar.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Tüm bu zorlu mücadelelerin sonunda ise, Temmuz 2012’de resmi olarak ‘Freetown Christiania’ (Özgür Bölge Christiania) kurulmuş.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Avrupa'nın tam ortasında ama Avrupa'dan bağımsızAvrupa Birliği’nin kurallarını reddeden, kendi kurallarını uygulayan bu bölgenin Kopenhag ile sınırları nasıl ayrılıyor? Tek bir adımla gerçekten tüm kurallar değişiyor mu?
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Çok meraklandırmadan cevabımı vereyim, ‘Christiania’ tabelası ile bu sınırlara girdiğini ve ‘Şu anda Avrupa Birliği’ne giriyorsunuz’ tabelası ile artık bu sınırlardan çıkıp tekrar Kopenhag’a geri döndüğünü anlıyorsunuz.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Christiania’ya adım attığınızda müzik, resim gibi pek çok sanat dalının ve sporun ön planda olduğunu görebilirsiniz.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Burada birbirinden renkli graffitilerin süslediği duvarlar, organik kafeler ve marketler, konser alanları, sanat galerileri de var.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Özgür bir bölge yaratalım derken kendi bayraklarını ve para birimlerini oluşturmayı da ihmal etmemişler.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Bayrakları kırmızı renkte ve kırmızının üzerinde yan yana duran üç tane sarı daire var. Para birimleri ise Løn. Ama burada alışveriş yaptığınızda veya bir şeyler yemek istediğinizde Danimarka Kronu’nu kullanabiliyorsunuz.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Burada yaşamak pek kolay değil Daha da ilginç kısmına gelecek olursam, Christiania yaklaşık 800-850 kişilik bir insan nüfusuna ve yaklaşık 400 kadar da köpek nüfusuna sahip. ‘Nasıl bu kadar az kişi olabilir?’ diye sorduğunu duyar gibiyim.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Mesela diyelim ki Christiania’yı çok sevdiniz ve artık burada yaşamak istiyorsunuz. Buradan öyle elinizi kolunuzu sallayarak, parasını verip ev satın almak mümkün değil. Hatta köpek sahiplenmek bile çok zorlu bir süreç, hatta yasak desem daha doğru olur.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Peki, ev satın almanın hiçbir yolu yok mu? İsterseniz bunun için başvuruda bulunabilirsiniz. Tabii uzun bir başvuru listesine girip değerlendirilmeye alınmaya hazırsanız…
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Yani anlayacağınız, Christiania’nın yerlisi hepimize ‘Bırakın da biz sahip olduğumuz düzeni ve birliği korumaya devam edelim. Siz de istediğiniz zaman gelin ama sadece gezin!’ diyor.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Bu kurallara dikkat! Christiania’nın en ünlü kısmı Pusher Street (Pusher Sokağı) girişindeki ‘Green Light District’ panosu buraya gelenleri üç temel kuralla karşılıyor.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Eğlen, koşma ve fotoğraf çekme! Eğlenmene bak, çünkü burası özgür ruhlu insanların bölgesi.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Koşma çünkü koşarsan polisle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorlar ve bu onlar için tehlike çanları çalıyor demek. Fotoğraf çekmek ise özellikle Pusher Street’te yasak…
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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En hassas oldukları yasaklardan biri de hırsızlık. Hırsızlık yapanlar yaka paça sınır dışı edilip Kopenhag’a geri yollanıyor.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Kendi kurallarımızı kendimiz koyarız derken çok ciddiler.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Yukarıda bahsi geçen üç yasağın yanı sıra şiddet, silah taşımak ve araba kullanmak da yasak.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Bir Christiania geleneği 25 Aralık günü, yani Noel zamanı evsizler, yalnız yaşayanlar, hasta olan veya kutlama için imkânı olmayan insanlar için müzisyenleri ayarlıyorlar, yemekler hazırlıyorlar ve büyük bir salonu süsleyerek her şeyi partiye hazır hale getiriyorlar.
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
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Her yıl özenle hazırladıkları bu parti başta bu bahsettiğim insanlar için yapılsa da, kapıları her zaman herkese açık…