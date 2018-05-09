Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa'nın ortasında ilginç Türk köyü! Buraya ilk ayak basan Türk sizi çok şaşırtacak...
Hollanda’da bulunan ve tarihinde birçok olaya konu olmuş ‘Turkeye’ köyü dünyanın en ilginç yerlerinden biri… Herkes için olmasa da Türkler için farklı bir anlam taşıyan Turkeye köyünde hiçbir Türk yaşamıyor. Hatta köye ilk ayak basan Türk’ün kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Hollanda’da bulunan ve tarihinde birçok olaya konu olmuş ‘Turkeye’ köyü dünyanın en ilginç yerlerinden biri… Herkes için olmasa da Türkler için farklı bir anlam taşıyan Turkeye köyünde hiçbir Türk yaşamıyor. Hatta köye ilk ayak basan Türk’ün kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Fotoğraflar: Youtube, jackbazen.nl, mapio
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Hollanda’nın Belçika sınırındaki Oostburg ilçesinin biraz daha ilerisinde Hollanda’nın Zeeland eyaletinde Turkeye (Türkiye) adını taşıyan bir köy bulunuyor.
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Köyün adı Türk olmasına rağmen köyde yaşayan herkes Hollandalı. Yani bu köyde hiç Türk yaşamıyor.
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Bu Türksüz Türk köyündeki bazı evlerin kapılarında ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazılı levhalar bulunuyor. Bu levhaların hemen altında ise ‘Hoş geldiniz’ yazıyor.
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Köyde birçok ilginç nokta var. Bunlardan biride duvarlarda Osmanlı padişahlarına ait tabloların bulunması .
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Tarihi 1590-1604 yılları arasına uzanıyor Zeeland bölgesi, 1600’lerde Hollanda Prensi Maurits döneminde, İspanyollarla aralarında yaşanan savaşlarda en önemli savunmanın yapıldığı yerdi.
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O zamanda İspanyolların elinde esir bulunan 1500 kadar Türk Hollandalıların yardımıyla kurtulurlar.
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Türkler kendilerini kurtaran Hollandalılara kıyafetlerini ve flamalarını hediye ediyorlar. Üç hilalli Osmanlı flamalarını gemilerine çeken Hollandalıları gören İspanyollar, “Osmanlı buraya donanma göndermiş” diyerek geri çekiliyor.
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Böylece ülke büyük bir istiladan kurtuluyor. O günlerin anısına kurulan şeyse bu küçük Turkeye köyü…
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Köye ilk gelen Barış Manço Bu köyün en ilginç özelliklerinden biride üzerine ilk ayak basan türkün tanındık bir isim olması. Köye ilk gelen Türk Barış Manço… Hatta Manço 7’den 77’ye adlı programında köyün gönüllü elçisi Monique Sturm ile sohbet gerçekleştirmiş…
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Gönüllü elçi Monique Sturm’sa Manço ile ilgili anısını şöyle anlatmış…
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“Barış Manço geldi bir gün, çekim gerçekleştirdi. Kim olduğunu bilmiyorduk. Sonradan öğrendim ki Türkiye’de çok meşhurmuş.”
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Burada bulunan tespihler, baklava kutuları ve diğer birçok eşya Türkiye’yi çağrıştırıyor. Bu ilginç köy Avrupa’da yaşayan gurbetçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.
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Bölgedeki Osmanlı izleri oldukça fazla. Turkeye adlı köye 15 dakika uzaklıktaki Sint Anna Ter Muiden adlı kasabanın ilginç bir öyküsü var.
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Burada da hiç Türk yok. Ancak sakinlerine ‘Türkler’ deniyor. Kasabanın meydanında, tepesinde sarık figürü, ortasında Osmanlı hilali bulunan tulumbalı bir çeşme bulunuyor.
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Yine 1600’lü yıllarda bölge halkı, zor durumdaki bir Osmanlı ticaret gemisine yardım etmiş. Gemidekiler padişaha durumu anlatınca, padişah, Ter Muidenliler’i İstanbul’a davet etmiş.
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Davete icabet eden Hollandalılara padişah, gümüş bir hilal hediye etmiş.
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Ve kasaba sakinleri, bu hilali, kasabanın armasına dâhil etmiş. İşte o gün bu gündür Sint Anna Ter Muiden halkı, Hollanda’nın Türkleri olarak biliniyor.
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Turkeye köyü ilginç yapısı ve etkileyici tarihi ile ziyaretçilerini beklemeye devam ediyor…