Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa’nın ortasında ilginç bir köy! Herkes Türk gibi yaşıyor...
İtalya'da Türk gibi yaşayan ilginç bir köy var: Moena… Türkçe bilmeden ve Türkleri görmeden 323 yıl boyunca Türkler gibi yaşamışlar. Peki ama neden? İşte ilginç gelenekleri ve Türklere duydukları 323 yıllık hayranlıklarıyla Moena Köyü...
İtalya'da Türk gibi yaşayan ilginç bir köy var: Moena… Türkçe bilmeden ve Türkleri görmeden 323 yıl boyunca Türkler gibi yaşamışlar. Peki ama neden? İşte ilginç gelenekleri ve Türklere duydukları 323 yıllık hayranlıklarıyla Moena Köyü...
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İtalya'da Manzori Dağları'nın eteğindeki 'La Turchia' adıyla da tanınan Moena Köyü'nün sakinleri, Türkçe bilmiyorlar ama kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar.
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İtalya'nın Tarento Bölgesi'nde bulunan köyün ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı. 2600 kişinin yaşadığı küçük Türk köyü, Türklere olan aşırı hayranlıkları ve Türklerin yaşayış tarzını benimsemeleri yönünden oldukça dikkat çekici.
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Peki Moena Köyü sakinlerinin Türklere 323 yıldır süregelen hayranlıkları nasıl başladı? Yüzyıllar öncesinde 2. Viyana Kuşatması sırasında İtalya'daki bu köye sığınan bir Türk yeniçeri köye yerleşti.
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Bu yeniçeri bir de oranın kahramanı olarak adlandırılmaya başlayınca şu zamana dek gelen hayranlık başlamış oldu.
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Osmanlı askeri, İtalya'daki bu köye sığındığında yaralı ve ölmek üzereydi. Köyün sakinleri yeniçeriyi tedavi ettiler ve kurtardılar.
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Daha sonra köyden bir kızla evlenen Osmanlı askeri o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü destekledi. Köyün kahramanı olan bu asker ardında 323 yıllık bir eser bıraktı.
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Tüm bu olayların gelişmesini sağlayan yeniçerinin asıl adı Balaban Hasan. Ve köyün meydanında bir anıtı bulunuyor.
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Merzifonlu Kara Mustafa zamanında yaşamış bir yeniçeri olan Balaban Hasan, önemli başarılara da imza atmıştır.
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Yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise 14 bine çıkan nüfusuyla kış turizmine oldukça el verişli bir bölge. Köyde her ağustosun 19 ve 21'i arasında yapılan bir Türkiye Festival'i de var.
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Türk kıyafetleri içerisinde ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile sokağa çıkıyorlar.
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Meydanda bulunan yeniçeri büstü hakkında, "O bizim atamız, biz Türk’üz, burası da bizim Türkiye’miz!” diyorlar.
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Sokaklarında İtalyan değil Türk bayraklarının dalgalandığı köyün sakinleri televizyonlardan gördükleri kadar Türkleri takip ediyor.
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Ağustos aylarında yapılan Türk Festivali'nde her evin penceresine Türk bayrağı asılıyor.
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Festival boyunca Türk yemekleri yapılıyor ve erkekler takma bıyık takıyor. Çocuklara Türk bayrağından elbiseler dikiliyor. Gençler ise sokaklarda yeniçeri kıyafetleriyle dolaşıyor.
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Bölgede yaşayan halk Türkler tarafından daha sık ziyaret edilmek ve bağlarını güçlendirmek istiyor.
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Moena Belediye Başkanı en son bu durumla alakalı verdiği bir röportajında "Bu festival bizim için çok önemlidir, Türkler gelip buradaki küçük Türkiye'yi görmeli. Kabul etmeliyiz ki aramızda çok güçlü bir bağ var.
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Bu festivalle bu bağı güçlendirmek istiyoruz. Böylece birbirimizi daha çok ziyaret edebiliriz, bu festival aramızda yeni bağlar kurabilir.
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Bu tür birlikteliklerle kültürel etkileşime gidebilir, tecrübe değişimi yapabiliriz. Bu platform üzerinde adet ve örflerimizde senteze ulaşabiliriz." diye ifade ediyor.
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Moena halkı Türk adet ve geleneklerini o kadar benimsemiş ki kız istemeye bile gidiyorlar.
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Üstüne üstlük başlık parası bile ödüyorlar. Bunun adına da Türk töresi diyorlar.
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Halkın en büyük isteklerinden biri de gerçek bir mehter takımı görmek ve onların çaldıklarına bire bir şahit olmak.
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Peki Moena Köyü’nde nereleri gezmeli? Moena Köyü’nün sokakları şok düzenli… Tarihi olarak ise Gotik mimari yapısıyla San Vigilio Kilisesi ve San Valfongo Kilisesi mutlaka görülecek yerlerin başında geliyor.
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18. yüzyıldan kalan Valentino Rovisi’nin resimlerini de görebilirsiniz. Giovanni Guadagnini tarafından yapılmış barok tarzındaki iç kaplamaları da Moena’da görebilirsiniz.
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Yazın soğuk dereleri ve serin yüksekliklerde doğa gezisi yapabilirsiniz. Gezi için teleferiği de kullanabilirsiniz.
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Nerede konaklamalı?Moena köyünde konaklama için seçenekler oldukça fazla... Burası o kadar güzel korunmuş ki, doğa ile iç içe bir yerde konaklama yapabilirisiniz.
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Özellikle Casa Soppelsa, Attico Faloria, Rezidenza Margherita en iyi konaklama yerleri arasında gösteriliyor.
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Moena’ya nasıl didilir?İtalya turlarıyla Moena’ya gidebilirsiniz. Ayrıca Venedik, Zürih ya da Münih’ten otoban kullanarak ulaşım imkanı da bulunuyor.