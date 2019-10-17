Avrupa'nın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ada

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa'nın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı Yunanistan'ın İkaria Adası, temiz havası, masmavi denizi ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçileri kendisine çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Ege Denizi'nde Sisam adasının batısında yer alan adanın ismi mitolojik İkarus'tan geliyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Efsaneye göre; Babası Daedalus’u dinlemeyerek güneşe çok yakın uçan İkarus, Kuzey Ege’deki bu kayalıklı adaya adını vermiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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İkaria, yüzyıllar boyunca adadaki doğal kaplıcalar nedeniyle bir sağlık merkezi olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Atina Üniversitesi tarafından 8 bin ada sakini üzerinde yapılan araştırmaya göre, İkarialılar ortalama bir Avrupalıdan 10 yıl fazla yaşıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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İkaryalılar ağırlıklı olarak balık ve sebze ile nispeten düşük miktarda et yemelerinin, adanın havasının, doğal bitkilerden elde edilen çayları içme alışkanlıklarınının uzun yaşamlarına katkı sağladığı öngörülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Adada sigara kullananların oranının da düşük olması, yaş ortalamasını arttıran etkenlerden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Adanın en gözde sahilleri ise Artemidos, Saint Georges, Messakti ve Seyşeller plajları.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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Adanın diğer ilgi çeken köşeleriyse, Nicaria'daki Bizans kalesi, Fanari'nin harika doğası ile M.Ö. 3.yy'dan kalma yuvarlak kulesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
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İkaria Adasına ulaşım, Kuşadası çıkışlı olarak Samos Adası üzerinden sağlanabiliyor.