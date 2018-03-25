Avrupa’nın en büyüleyici 10 seyahat rotası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlkbaharın gelmesiyle beraber Avrupa’da keşfe çıkmanın tam zamanı! Yaz aylarındaki turist kalabalığından uzakta, tarihin, doğanın, manzaranın ve lezzetli yemeklerin arasında kaybolun. Sadece bir kenti gezmek yerine özenerek oluşturulan en iyi rotalarda yol alırkenistediklerinizi bulacaksınız. İşte uzman jürimizin seçtiği en güzel 10 yer...
İlkbaharın gelmesiyle beraber Avrupa’da keşfe çıkmanın tam zamanı! Yaz aylarındaki turist kalabalığından uzakta, tarihin, doğanın, manzaranın ve lezzetli yemeklerin arasında kaybolun. Sadece bir kenti gezmek yerine özenerek oluşturulan en iyi rotalarda yol alırkenistediklerinizi bulacaksınız. İşte uzman jürimizin seçtiği en güzel 10 yer...
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Ayhan Sicimoğlu – Hürriyet Seyahat yazarı Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı Gülhan Şen - TV programcısı, sunucu Sinan Kunter – TV programcısı, gazeteci
Selim ONAT
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Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Özlem Tunca - TV programcısı, sunucu Serda Büyükkoyuncu - Seyahat ve sanat tarihi yazarı Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi İlhan Eroğlu – Fotoğrafçı
Selim ONAT
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10- Saraylar ve doğa: TUNA NEHRİ / MACARİSTAN – ALMANYA - AVUSTURYA Doğu Avrupa’nın can suyu olan Tuna Nehri 2800 km’lik uzunluğuyla 10 ülkeden geçiyor.
Selim ONAT
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Nehir rotasında etraftaki sarayları, eşsiz mimariyi ve doğayı seyrederek yol alıyorsunuz. Cruise geminizde kamaranızın bir tarafının da cam olmasıyla odanız da sizinle seyahat ediyor.
Selim ONAT
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Budapeşte, Viyana, Bratislava, Linz, Passau ve Nüünberg gibi şehirleri göreceksiniz. Ayhan Sicimoğlu, “Benim favorim nehir turları. Avrupa’nın tarihinin içine girdiğiniz Tuna Nehri zamanının ekspres yolu ve benim bir numaram” görüşünü belirtiyor. Cruise turları yedi gece sekiz gün sürüyor.
Selim ONAT
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9- Cennet gibi: DOLOMİTLER / İTALYA Ülkenin kuzeyindeki Dolomitler alabildiğine yemyeşil bir doğa, göl ve dağ manzaralarıyla huzur vaat ediyor
Selim ONAT
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. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası olan bölgede UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı Dolomitler’in eteklerindeki Gardenia Vadisi’nde SPA’larıyla ünlü mücevher köyü Ortisei, 1496 metre yükseklikteki Braies Gölü ve dağ grubu Sassolungo gezilecekler arasında başı çekiyor.
Selim ONAT
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İlhan Eroğlu, “Benim bir numaram burası. Çünkü Dolomitleri görünce cennetin dünyadan daha güzel olduğuna inanmak zor” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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8- Zirvenin güzelliği: AVUSTURYA ALPLERİ / AVUSTURYA Schladming Dachstein, Avusturya’nın Graz Şehrine Yaklaşık 2 saatlik uzaklıkta bulunan, dünyanın yedi harikasından biri olmaya aday bu buzullar ülkenin Styria bölgesinde yer alıyor.
Selim ONAT
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Schladming Dachstein’nın 3 bin metre yükseklikteki zirvesindeki buzullar yaz gelse de erimiyor ve binlerce yıldır donmuş halde. Özlem Tunca, “Teleferikle 3 bin metreye çıkan turistleri sürprizler bekliyor. Uçurumun dışına taşan cam balkondan manzarayı izlemek isteyenler uzun sıralarda beklerken, isteyenler de iki dağı birbirine bağlayan dünyanın en yüksek asma köprüsünden geçerek dünyanın en eski (600 yıllık) buz müzesini gezebiliyor” diye anlatıyor.
Selim ONAT
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Buraya gelmişken dağın yamaçlarındaki kasabaları da gezmeden dönmeyin.
Selim ONAT
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7- Tarih ve denizle iç içe: DALMAÇYA KIYILARI / HIRVATİSTAN - KARADAĞ -BOSNA HERSEK İlkbaharla birlikte Avrupa’nın en güzel noktalarından biri olan Dalmaçya kıyılarında hem denize, güneşe hem de şehirlerindeki tarih kokusuna doyacak, Osmanlı İmparatorluğu’nun eserlerini de görüp bizden bir şeyler de bulacaksınız.
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Hırvatistan’da Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Hvar ve Braç Adası, Plitvice Ulusal Parkı; Karadağ’da Kotor Körfezi ve Budva; Bosna Hersek de ise Mostar ve çevresini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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Hırvatistan hariç Karadağ ve Bosna Hersek’e vizesiz giriş yapabilirsiniz.
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6- Denizle baş başa: NORVEÇ FİYORDLARI / NORVEÇ Fiyordların ve şelalelerin görkemli manzaraları eşliğinde denizle baş başa ve alabildiğince yemyeşil bir coğrafyada günler süren masalsı bir yolculuk.
Selim ONAT
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Genellikle Kopenhag’dan başlayan turda Olden, Bergen, Grainger, Flaam ve Almanya’nın bir şehri olan Kiel uğranılacak destinasyonlar arasında bulunuyor.
Selim ONAT
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Lüks cruise gemilerinde bambaşka bir coğrafyaya demir alan yolculuk için sekiz gece dokuz gün veya 14 gece 15 gün süren iki farklı tur seçenekleri var.
Selim ONAT
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5- Hayran kalacaksınız: ROMANTİK YOL / ALMANYA Sevgilinizle birbirinden güzel 22 kasabadan, bağlardan, rengârenk çiçeklerin arasından geçeceğiniz rota, 320 km’lik uzunluğa sahip.
Selim ONAT
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Frankfurt’un 120 km. güneydoğusundaki Würzburg’den başlayan yolculuk Avusturya sınırındaki Füssen’de son buluyor.
Selim ONAT
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Yol boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki saray, kilise ve şatolarla karşılaşacaksınız. Saffet Emre Tonguç, “Romalıların ayak izlerini sürmek için yol üzerindeki Augsburg’a muhakkak uğrayın. Barok üslupta yapılmış evler, görkemli bulvarlar ve geleneksel mutfağın lezzetlerini bulabileceğiniz, insanı ortaçağ atmosferine taşıyan restoranlar sizi bekliyor” tavsiyesini veriyor.
Selim ONAT
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4- Görkemli şatolar: LOIRE VADİSİ / FRANSA Fransa krallarına, şairlerine ve sanatçılarına ev sahipliği yapmış olan bölge Fransız Rönesans’ının da merkezi. Balzac’ın kitaplarını yazdığı, Leonardo da Vinci’nin emekliliğini geçirdiği üç yüzü aşkın şatonun bulunduğu eşsiz bir yer. Paris’ten iki buçuk saatte ulaşılan Loire Vadisi’nde Amboise, Villandry, Clos Luce Şatosu, Perreux ve Valmer Şatoları Fransız krallarının taht oyunlarına ev sahipliği yapmış.
Selim ONAT
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Bu şatoların bahçeleri da güzellikleri ve estetik tasarımlarıyla ünlü...
Selim ONAT
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Serda Büyükkoyuncu, “Gökkuşağı renklerine bürünmüş binlerce çeşit çiçeğin arasında yüzlerce şatonun bulunduğu vadide kendinizi masal diyarında hissedeceksiniz” diye söylüyor.
Selim ONAT
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3- Ayrılmak zor: AMALFİ SAHİLİ / İTALYA Sorrento’yu geçer geçmez başlayan sahil yolu sizi limon bahçeleri, sonsuzluk manzaraları ve falezlerin üzerine kurulu küçük kasabalarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Selim ONAT
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Yol üzerinde yer alan Positano, Amalfi, Minori, Atrani kasabaları ve en tepede iki muhteşem saraya ev sahipliği yapan Ravello köyü romantik manzaralar sunuyor.
Selim ONAT
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Gülhan Şen, “İnsan, kartpostal güzelliğindeki bu kasabaların içinde dolaşırken bir turist olarak geçip gitmenin yerine, burada yaşama isteğine kapılıyor.Bu rotada gezmek sizi bir süreliğine hayal âleminde yolculuğa çıkarabilir” diyor.
Selim ONAT
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2- Gurme başkenti: BASK BÖLGESİ / İSPANYA Ülkenin kuzey batısındaki özerk bölge doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra gastronomi başkenti olmasıyla gurmelerin akınına uğruyor.
Selim ONAT
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Öyle ki San Sebastian nüfusuna oranla en çok Michelin yıldızlı restorana sahip olan kent. Rioja şarap bölgesine geçip oradan da Bordeaux’a geçip damağınızı şenlendirebilirsiniz.
Selim ONAT
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Bahar Akıncı, “Sanatın parlayan yüzü Bilbao, yol üzerindeki muhteşem kasabalar St. Jean de Luz, sörf cenneti Biarritz ve bağlar ile şatolar kasabası St. Emilion’un güzellikleri de cabası” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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1- Ortaçağ ve eşsiz doğa: TOSKANA VE CINQUE TERRE / İTALYA Çizmenin kuzey batısındaki Toskana Vadisi doğal güzelliği, ortaçağa götüren mimarisi, bahçeleri, üzüm bağları ve mutfağıyla bu baharda seyahat planınızın ilk sırasında yer almalı. Bölgenin yönetim merkezi olan Floransa’da Rönesans’ı baştan yaşamak mümkün!
Selim ONAT
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Sinan Kunter, “Uçakla Pisa’ya inip kiralayacağınız bir araçla, önce Pisa’nın o meşhur yamuk kulesini görün.
Selim ONAT
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Ardından Toskana’nın Siena ve San Gimignano gibi orta çağ kentlerini gezip, bağ evlerinde meşhur Chianti şaraplarının tadına bakabilirsiniz. Son olarak rotamızı denize doğru kırıp iki saat sonra La Spezia ulaşın. Trenle 20 dakika sonra masal diyarını andıran balıkçı köyleri Cinque Terre’yı keşfe çıkın. Yaz aylarında kalabalık olan Cinque Terre köylerini ister trenle sıra sıra gezin, isterseniz de günübirlik tekne turlarına katılıp denizden görün, turkuvaz renkli sularda yüzün” diyor.