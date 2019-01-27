Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Atlas Okyanusu'ndaki ilginç Türk adası! Hikâyesi sizi çok şaşırtacak, turist rekoru kırıyor...
Atlas Okyanusu’nda ‘Türk’ adı taşıyan bir ülkenin var olduğunu biliyor muydunuz? Burası Grand Turk adası... Yalnız bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? Sadece Grand Turk değil, dünyanın bir ucunda Türk adası olarak bilenen bir başka ada daha var! İşte detaylar...
Atlas Okyanusu’nda ‘Türk’ adı taşıyan bir ülkenin var olduğunu biliyor muydunuz? Burası Grand Turk adası... Yalnız bu cennet adanın ne geçmişte ne günümüzde Türklerle veya Türkiye ile bir ilgisi var... Peki neden burası ‘Türk Adası’ olarak anılıyor? Sadece Grand Turk değil, dünyanın bir ucunda Türk adası olarak bilenen bir başka ada daha var! İşte detaylar...
Fotoğraflar: Alamy
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Atlas Okyanusu’nda ‘Türk’ adı taşıyan bir ülkenin var olduğunu biliyor muydunuz? Grand Turk Adası, Turks ve Caicos Adaları başkenti Cockburn Town'ın üzerinde bulunan bir ada.
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38 adadan oluşan ülkenin başkenti ise Grand Turk (Büyük Türk)’dür. Ada, Turks ve Caicos Adaları dahilinde Birleşik Krallık'a bağlı.
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18 kilometrekarelik alanıyla Turks Adalarındaki (Caicos dahil değil) en büyük adadır. Bölgenin tarihî, kültürel, finansal ve yönetimsel merkezi konumundaki ada JAGS McCartney Uluslararası Havalimanını da barındırmakta.
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Ada dev transatlantiklerin Karayipler’den düzenlenen turlar sırasında sıkça uğradığı bir yer değildir. Grand Turk turizm yolu ile dünyaya daha yeni yeni açılmakta...
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Bazı gemiler Doğu Karayip gezilerine bu adayı dâhil etmeye başlamış. Ada'da eski bir deniz feneri ile 19’uncu yüzyıldan kalma bir hapishane var.
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Neden Türk? Adını şekli Türk fesine benzeyen Melocactus adlı kaktüsten aldığı söylenmekte…
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Ancak daha sonra bunun doğru olmadığı adaya Türk adının verilirken daha Türklerin fes giymediği ortaya çıkmış.
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Yapılan son araştırmalara göre adanın keşfinin denizci bir Türk olan Kemal-i Hasan tarafından yapıldığı ancak daha sonra burada koloni kuran İngilizlerin kâşifin isminin ne olduğunu bilmeyip yalnızca milliyetini bildiği için adaların adını Türk adaları koyduğu düşünülüyor.
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Bir başka Türk adası daha! Burada hâkimiyet sadece Türklerde: Koh Rong Adası Kamboçya'nın güneyinde, beyaz kumları ve turkuaz deniziyle büyüleyen ama hâlâ ilkel şartlarda yaşam koşullarının da olduğu bir ada Koh Rong. Burayı özel kılansa resmen Türk hâkimiyeti altında olması…
Hürriyet Seyahat
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Adada ana karadan aldığınız biletten tutun, bindiğiniz bota, eğlendiğiniz bara ve kaldığınız otele kadar neredeyse her şey Türklere ait.
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Yaklaşık yedi-sekiz yıl önce bu adayı keşfeden bir Türk ve Alman, ilk yerleşim yerini yapıyor ve sonra da olanlar oluyor.
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Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın ‘Türk adası’ olarak anılmasını sağlıyor.
Hürriyet Seyahat
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Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip. Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Türkiye’den direkt seferler bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Phnom Penh şehrine geliyorsunuz. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşılıyor.
Hürriyet Seyahat
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Türk nüfusu oldukça fazla Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla.
Hürriyet Seyahat
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Türklerin, adanın kurulmasında da büyük payları var. Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor.
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Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk adası… Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.
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Lahmacundan menemene Türk mutfağı Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken Türk mutfağı adada yer edinmiş durumda.
Hürriyet Seyahat
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Yaşam çok ucuz Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurabilirsiniz.
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Ayrıca adada birçok aktivite yapılıyor. Su altına dalmak, adaları gezmek, adadaki kulüplerde eğlenmek…
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Elektrik yok Sadece turistlerin gelmesine rağmen ada hâlâ bakir ama elektrik yok! Jeneratör gece 2'de kapanıyor ve sabah 9'da açılıyor.
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Elektrik sabah 11'de tekrar gidiyor ve 13.30'da tekrar geliyor. En büyük sorunlardan biri de internet...
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Peki Koh Rong'da neler yapılır? Koh Rong su aktiviteleri için oldukça elverişli bir bölge… Çok sayıda ve farklı güzellikte olan plajlarına gidilebilir.
Hürriyet Seyahat
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Monkey Beach ve Secret Baach adanın en büyük sahili olan Long Beach, bembeyaz kumlara sahip. Birçok adanın yakınında yer almasının avantajını kullanılarak günübirlik ada turları yapılabilir.
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Daha geniş bir alan keşfederken aynı zamanda şnorkelle denizaltının farklı ve renkli yaşamına tanık olabilirsiniz. Değişik parkurlardan oluşan zipline etkinliği de tercihler arasında… Bu, yer yer ip üzerinde yürüyerek yer yer de ipte kayarak hem eğlenceli hem de adrenalin dolu bir aktivite…
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Parti Adası olarak da anılan Koh Rong, gece de oldukça renkli… Adanın farklı bölgelerinde kulüpler bulunuyor. Gecenin bir başka özelliği de denizde beliren fosforlu renkleriyle büyüleyici görünen planktonlardır.
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Denizin akıntısıyla hareket ederek dalgaları boyarlar ve çok etkileyici görüntüler sergilerler. Ada da Coco ve Tree House başta olmak üzere kalacak yer çok fazla...