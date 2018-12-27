'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geleneksel Türk Kültürü, Van Gölü kıyısında hayat buldu. Atayurt Projesi'yle göl kıyısına sekiz otağ kurulurken, buraya tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı asıldı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: DHA
DHA
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Van'ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel tarafından, geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde Atayurt Projesi hayata geçirildi.
DHA
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Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicik, okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı asıldı.
DHA
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Kurulan 8 otağ; Kırgızıstan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye'yi simgeliyor.
DHA
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Her otağın yanında da nöbetçi kulesi ve otağlar arasında ocaklar bulunuyor.
DHA
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Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanacak aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden yararlanabilecek, 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecek.
DHA
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Bu kültürel tesislere gelenlerin sıkılmaya da vakti olmayacak.
DHA
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PROJE DÜNYADA BİR İLK Projeyi hayata geçiren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, amaçlarının geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.
DHA
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Yücel, "Öz kültürümüzü yeni nesillere sevdirme adına yaptığımız 'Atayurt' projemizi, Van Gölü kıyısına kurduk.
DHA
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Bu proje dünyada ilklere giriyor. İçinde otağlarımız, okçuluk, at binicik alanlarımız var. Burada çeşitli etkinliklerimiz olacak.
DHA
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elen konuklarımız geleneksel Türk mutfağını burada otağlarımızda tadabilecekler. Hayata geçirdiğimiz Atayurt projemiz atçılık, geleneksel okçuluk, otağ üretimi, keçecilik, el işçiliği ve diğer faliyetleriyle birlikte dunyada bir ilk olacak" dedi.
DHA
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BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI Kaymakam Yücel, projenin bölge için önemli turizm kazanımı olduğuna dikkat çekerek, "Bu projeyle birlikte burada önemli bir turizm potansiyeli oluşacak. Şu anda bile oldukça fazla ilgi görüyor.
DHA
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Tabi tam faaliyete geçtiğinde Van için önemli bir turizm kazanımı olacak. Şimdiden tur operatörleri bizi arıyorlar. Turistleri buraya getirmek istediklerini söylüyorlar" dedi.
DHA
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FİLM SETİ ALANI GİBİ Film ve dizi yapımcılarını da bölgeye davet eden Kaymakam Yücel, "Burası kurulu bir set alanı.
DHA
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O yüzden film yapımcılarını da biz buraya bekliyoruz. Burası tarihi film ve dizi çekimlerine oldukça uygun. Kendilerine de buradan çağrıda bulunalım, Van Gölü kıyısında hazır kurulu bir alanda filmlerini dizilerini çekebilirler" diye konuştu.
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ATLARLA KARŞILANACAKLAR Atayurt Projesi'nin Koordinatörü Kenan Aytaç ise, bu projede yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
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Dünyada benzer bir projenin olmadığını belirten Aytaç, Atayurdu'na gelen konukları atlarla karşılayacaklarını söyledi.
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Aytaç, "7 Türk devletimizin bayrakları ile geçmişteki 16 Türk devletinin bayrakları alanda yer alıyor. Atayurt projemizin giriş kapısında yöresel tatlarla, ikramlarla konuklarımızı karşılayacağız. Daha sonra programlarımız başlayacak.
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Bunların içinde at biniciliği, okçuluk, yöresel müziklerimiz olacak. Yöresel kıyafetlerle fotoğraf çekimimiz olacak. Bu proje el işçiliği ve yaptığımız faaliyetle dünyada bir ilk.
DHA
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Bu nedenle de bu projede olmaktan çok gururluyuz. Projede Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.
DHA
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YAPIMCILARDAN TEKLİF GELİYOR Henüz yeni tamamlanmasına rağmen kendilerine yoğun bir talebin geldiğini belirten Aytaç, Atayurdu'nu görmek için gelenlerin olduğunu söyledi. Aytaç, "Bunun dışında belgesel yapımcılarından, film yapımcılarında da teklifler var. Bunları değerlendireceğiz" dedi.