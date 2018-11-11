At kendini sonbaharın kollarına

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Tatil için aklınıza sadece yaz ayları geliyorsa sonbahara haksızlık ediyorsunuz demektir. Benim kafa dinlemek, doğayla baş başa kalmak için en sevdiğim mevsim. Geçen hafta İstanbul yakınlarında en güzel sonbahar manzaralarını sunan noktaları yazdım. Bu hafta sizi biraz daha uzaklara götürecek önerilerim var. Seçin birini ve çıkın yola.
Tatil için aklınıza sadece yaz ayları geliyorsa sonbahara haksızlık ediyorsunuz demektir. Benim kafa dinlemek, doğayla baş başa kalmak için en sevdiğim mevsim. Geçen hafta İstanbul yakınlarında en güzel sonbahar manzaralarını sunan noktaları yazdım. Bu hafta sizi biraz daha uzaklara götürecek önerilerim var. Seçin birini ve çıkın yola.
Fotoğraflar: Alamy
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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El ayak çekilince / Ege Çoğu kişi Ege’ye yazın gitse de seçme şansı olanlar sonbaharda gitsin derim. Deniz sakindir ama hâlâ sıcaktır, güneş yormaz ve akşamları hafif serinlik rahatça uyumanızı sağlar.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Eski Foça’nın dar sokakları, Alaçatı’nın sakinliği, Ayvalık’ın taş evleri, Cunda Adası, Marmaris’in havası sonbaharda nefis.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Bozburun Yarımadası, İçmeler, Selimiye, Turunç en tatlı hallerini yaşıyor. Datça da bugünlerde bir başka. Ve tabii ki olmazsa olmazım Bodrum...
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Mevsimin torpillisi / Bolu Sarı sonbahar güzelliğinin resmi geçit yaptığı yer Bolu. Sanki bu mevsim buraya torpil geçmiş diye düşünmemek elde değil. Çok adres var uğramanız gereken... Sünnet Gölü, Gölcük ve Abant Tabiat Parkı gözde duraklar.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Popülerin dışındaki rotalara meraklıyım derseniz Çayköy Göleti, Şirinyazı, Aladağ Göleti, Sülüklü Göl, Karagöl, Çubuk Gölü gibi alternatifler var.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Ben Gölcük’ün masalsı halini seviyorum. Sülüklü Göl’ü de özellikle bu listeye yazmam lazım.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Kışı beklemeyin / Kartepe Kışın kayakseverlerin adresi olan Kartepe sonbaharda da bir o kadar güzel. Şelale, dere, orman, sessizlik; doğada mutluluk adına ne ararsanız hepsi sözleşip Kartepe’de buluşmuş.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Adını âşıktan almış, lezzetini ise Kartepe’den gelen Yayla Deresi’nin aktığı Alabalık Vadisi’nden...
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Civarında çok sayıda restoran var. Güzel bir kahvaltı, kiremitte alabalık ve tereyağlı mantarın tadı temiz havayla birleşince katbekat artıyor.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Körfezi bir de şimdi görün / Erikli Saros Körfezi, dip akıntısı fazla olduğu için tertemiz bir denize sahip. Yüzme mevsimi kapandığı için şimdilerde daha sakin. Civardaki ormanlarda yürüyüş yapın, ardından yorgunluğunuzu atmak için sahile inip Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada’ya nazır mola verin.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Akşamüzeri tuz gölünde güneşin batışını izlemenin keyfini çıkarın. Daha yoğun bir programa varım derseniz; civardaki tarihi köyleri gezebilirsiniz. İbrice, Danişment, Koruklu, Çeltik ve Beyköy’ü önerebilirim.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Sakin balıkçı kasabası / Kıyıköy Kırklareli’ne bağlı Kıyıköy, sonbaharın en sakin adreslerinden... Kasabanın ana geçim kaynağı geçmişten beri balıkçılık.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Hatta eskiden adı ‘Midye’ydi. O sakin balıkçı kasabası havasını korumayı başardığı için hâlâ güzel. Yapacağınız en iyi şey ise uzun yürüyüşler...
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yaklaşık 20 km uzağındaki Kastro Deresi’ne mutlaka uğrayın. Kartaltepe ise günbatımını izlemek için harika.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Gitmişken; 6. yüzyıldan kalma Aya Nikola Manastırı’nı ve Neron Çeşmesi’ni görebilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Tarihin kucağında / Safranbolu Safranbolu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit alanı ilan edilen nadir kentlerden biri.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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1994 yılında da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edildi.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Kiremit damlı ahşap Osmanlı evleri, zanaatlarını yaşatan demircilerin ve yemenicilerin olduğu tarihi çarşı, yemyeşil doğa, çeşit çeşit lokumlar ve birbirinden lezzetli yemekler var.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yörük Köyü, Mencilis Mağarası, Seyir Terası ve keyifli müzeleri ile gezecek bolca noktası da var.