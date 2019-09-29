Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aşkınızı ödüllendireceğiniz en güzel 10 balayı oteli
Düğün öncesi hazırlıklar ve düğün derken yorulan ve yıpranan çiftler açısından balayı hem bir ömür birlikte sürecek bir hayat için romantik bir başlangıç hem de iyi bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor. Bu nedenle balayı için yapılacak yer ve konaklama tercihi büyük öneme sahip. Peki, nereye gitmeli, nerede kalmalı? Bu soruyu jürimize yönelttik ve Türkiye’deki en iyi 10 balayı otelini belirledik…
Düğün öncesi hazırlıklar ve düğün derken yorulan ve yıpranan çiftler açısından balayı hem bir ömür birlikte sürecek bir hayat için romantik bir başlangıç hem de iyi bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor. Bu nedenle balayı için yapılacak yer ve konaklama tercihi büyük öneme sahip. Peki, nereye gitmeli, nerede kalmalı? Bu soruyu jürimize yönelttik ve Türkiye’deki en iyi 10 balayı otelini belirledik…
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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JÜRİ Ertuğrul Özkök / Gazeteci, Hürriyet yazarı Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Aynur Tartan / TV programcısı, gazeteci Şirin Sever / Posta Gazetesi yazarı Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Erdal İpekeşen / Gazeteci Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Canan Demiray / Seyahat yazarı Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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10- Şehre yakın romantizm: Swissotel Büyük Efes, İzmir Şehirden uzaklaşmadan balayı tatilini geçirmek isteyenler için iyi bir alternatif. Bir sanat galerisini andıran otelin girişinde misafirleri dünyaca ünlü Kolombiyalı sanatçı Botero’nun 2.5 metre boyundaki Atlı Adam heykeli karşılıyor. Ertuğrul Özkök “Bende özel bir anısı var.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Büyük Efes Oteli iken balayımı orada ve sadece bir gün geçirmiştim. İzmir evliliğe başlamak için harika bir yer” diyor. Otelin, 55’i özel olarak tasarlanmış süitleri balayı çiftleri için hazırlanıyor. Deniz manzaralı balayı süitlerinin kahvaltı dâhil oda fiyatı 149 Euro. Tel: 0 232 414 00 00
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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9- Günbatımı ayrı bir güzel: Prima Donna Hotel, Antalya Doğanın ortasında hem lüksü hem de sakinliği yaşayabileceğiniz bir balayı deneyimi sunuyor. Tesisin tüm villaları deniz manzaralı ve hepsinde tam donanımlı mutfak bulunuyor. Taş ağırlıklı otantik tasarımı ve doyumsuz günbatımı manzarası ile romantik bir atmosfere sahip.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Kişiye özel havuzlu balayı villasında kuş sesleri eşliğinde düğün yorgunluğunu atabilirsiniz. Otelin sadece balayı çiftleri için erken ödeme kampanyası var.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Bu kampanyaya katılan çiftlere yüzde 40’a varan indirim uygulanıyor. Havuzlu villalarda oda kahvaltı iki kişilik konaklama gecelik 2 bin 650 TL. Tel: 0532 130 85 90
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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8- Kişiye özel iskele: Doria Hotel & Yacht Club, Kaş Marinanın içinde konumlanmış otelin tüm odaları kendine özel bir iskeleye açılıyor. Sabah uyanınca odadan kendinizi Akdeniz’in kollarına bırakabilirsiniz.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Odaların terasında yer alan kendinize özel jakuzide tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Balayınızı otelin sunduğu VIP yat turu hizmeti ile eşsiz kılabilirsiniz. Jakuzili odalarda oda kahvaltı gecelik konaklama 3 bin 300 TL. Tel: 0242 836 10 51
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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7- Çiftler için tasarlanmış: Nautical Hotel, Faralya Otelin ahşap ve taş tasarımlı iki katlı odalarında kişiye özel veranda, salıncak ve deniz manzaralı sonsuzluk havuzu bulunuyor. Balayı süitlerinde ise açık havada jakuzi keyfi yapmak mümkün.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Sevda Serbest “Özel havuzunuz, deniz manzaranız, verandanız ile balayı romantizminin adresi” diyor. Deniz manzaralı jakuzili odada, kahvaltı dahil gecelik fiyat 190 Euro. Tel: 0 252 614 94 91
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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6- Eşiniz, doğa ve siz: Adatepe İda Blue, Çanakkale Sabahları kuş sesi ile uyanıp saatlerce dağ yürüyüşü yapılabilecek, organik yiyeceklerin ve yemeğin sincaplarla paylaşıldığı, oksijeni bol bir yer.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Manzarasında ise Ege Denizi ve Midilli Adası bulunuyor. Oda-kahvaltı fiyatları gecelik, 1200 ile 1400 TL arasında değişiyor. Tel: 0 286 752 10 45
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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5- Sıradışı ve fantastik: Sacred House, Kapadokya Rönesans mimarisi üslubuna göre tasarlanmış 250 yıllık Rum konağı burası. Bahar Akıncı “Kırmızı SPA’sı, çok acayip heykelleri ve çok romantik odaları ile Türkiye’nin hem en romantik, hem en fantastik oteli” diyor.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Balayı çiftleri için oda süsleme ve pasta ikramı yapılıyor. Gecelik konaklama fiyatı oda kategorisine göre 1250 TL’den başlıyor, 6 bin 750 TL’ye kadar çıkıyor. Tel: 0 384 341 71 02
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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4- Tam bir aşk koyu: Sabrinas Haus, Bozburun Tesisin farklı konseptlerde dizayn edilmiş beyaz ağırlıklı odaları, deniz ve adalar manzaralı sonsuzluk havuzu ve SPA hizmetleri bulunuyor.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Şirin Sever “Tam aşk koyu. Doğa harikası, huzurlu, kaliteli ve baş başa kalmalık bir tatil rotası” diyor. Otel balayı çiftlerine konaklama boyunca sürpriz ikramlar hazırlamış. Standart oda kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1850 TL. Tel: 0 252 456 24 70
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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3- Manzarası nefes kesiyor: D Maris Bay, Marmaris Beyaz kumlu ve mavi bayraklı beş doğal plajı olan otel, Datça Yarımadası’nın nefes kesici manzarasına sahip… Otelin farklı konseptte dünyaca ünlü beş farklı restoranı bulunuyor.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Tesis, balayı çiftlerine özel sürpriz ikramlar, SPA’da yüzde 20 indirim, uygunluğa göre bir üst oda kategorisine yükselme imkânı sunuyor. Deniz manzaralı oda fiyatı 370 Euro. Tel: 0 252 441 20 00
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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2- Mağara odalarda havuz deneyimi: Argos in Cappadocia, Kapadokya Eski Uçhisar Köyü’nde binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ile buna bağlı mağaralar, yeraltı tünelleri ve tarihi yapılardan oluşan otelin farklı konseptlerde odaları var.
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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Canan Demiray “Otelin Güvercinlik Vadisi’ne bakan mağara odalarında uyanmak büyüleyici bir deneyim” diyor. Tesis balayı çiftlerine sürprizlerle dolu özel paketler sunuyor. Gecelik konaklama fiyatı 930 Euro. Tel: 0 384 219 31 30
Melis YILMAZ | Otellerin web siteleri
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1- Ödüllü romantik: Villa Mahal, Kalkan Conde’Nast Jojansens’ın ‘Avrupa’nın En Romantik Oteli’ ödülünü kazandı. Nurgül Büyükkalay “Balayı oteli kalabalıktan uzak, sakin ve dinlendirici bir yer olmalı, kendine ait bir yüzme havuzu ve güzel lezzetlerin olduğu özel bir restorana sahip olmalı” diyor.