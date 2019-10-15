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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat"Âşıklar şehrinde üç şeye âşık oldum" Buraya gitmenin şimdi tam zamanı...
Seyahat

"Âşıklar şehrinde üç şeye âşık oldum" Buraya gitmenin şimdi tam zamanı...

Roma ilk görüşte aşk değil, her gördüğünde ilk defaymışçasına bir heyecan, mutluluk ve tatlı bir karın ağrısı… Âşıklar şehri diye anılmasını anlayabiliyorum, çünkü etrafın böyle güzelliklerle çevrili ve kalbine giden yol fazlasıyla lezzetli yemeklerle doluyken aşka gelmemek elde değil…

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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1

Roma ilk görüşte aşk değil, her gördüğünde ilk defaymışçasına bir heyecan, mutluluk ve tatlı bir karın ağrısı… Âşıklar şehri diye anılmasını anlayabiliyorum, çünkü etrafın böyle güzelliklerle çevrili ve kalbine giden yol fazlasıyla lezzetli yemeklerle doluyken aşka gelmemek elde değil…

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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2

İspanyol Merdivenleri
Şehrin en ikonik, en kalabalık ve en çok kullanılan yerlerinden biri. İspanyol Meydanı (Piazza d’Espagna) ve meydanın ortasında uzun, geniş ve dik merdivenler. Şüphesiz en turistik olan yerlerinden de bir tanesi…

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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3

Güzel olan yanıysa kalabalığın tek sebebi turistler değil.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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4

Hem çok merkezi bir nokta hem de turistik yerlerden en hızlı uzaklaşma sebebi olan turist tuzağı pahalı ve sıradan yerlerin aksine bu bölgede küçük, yerel ve Roma’ya yakışır lezzet duraklarının ve sokak kafelerinin olması.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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Sabah merdivenlerin gölge kısımlarında hâlâ boş kalan yerleri yakalayıp soluklanabilir, akşam da dondurmanızı veya tiramisunuzu alıp istediğiniz yükseklikten etrafı izleyebilirsiniz. Sabahı da akşamı da ayrı güzel…

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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6

Kolezyum
İçine girmek için uzun bir süre, hatta dışındaki taşlara oturmak için bile belli bir süre beklemeniz gerekebilir.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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7

Roma’ya ilk gelişimde heyecanla, saatlerce sırada bekleyip içine girmiş, daha uzun saatlerce içinde dolaşmıştım ve kesinlikle beklediğime değdiğine kanaat getirmiştim.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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8

Ancak sonraki gelişlerimde uzaktan bakmak, yakınlarında oturup bir şeyler içmek ve etrafında zaman geçirmekten daha fazla keyif alıyorum.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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9

30’uncu kez geliyor olsam, yine de Kolezyum’u görmeden Roma’dan gitmem.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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Âşıklar Çeşmesi – Fontana di Trevi
Direkt tercümesi de hikâyesi de, aşkla ve âşıklarla ilgili olmasa da bu şekilde anılıyor. Kesinlikle daha akılda kalıcı. Esasında ismi Trevi’nin Çeşmesi, hikâyesi ise Roma’ya gelip de çeşmeye para atan kişinin mutlaka Roma’ya tekrar geleceğini rivayet ediyor.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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Zaman içerisinde bu tekrar gelme dileğinin herkeste olmasından ötürü, dileklerin gerçekleşmesine herkesin ortak dileğinin aşkla ilgili olmasından ötürü de hep aşkla ilgili dileklerin tutulmasına; o yüzden de Âşıklar Çeşmesi diye anılmasın sebep olmuş olabilir.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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12

Arkanı dönüp, sol elinle, sağ omzundan geriye doğru para atma ritüelinin kaynağını bilmemekle birlikte bozukluk atmadan geçmediğim yerlerden bir tanesi.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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13

Gitmişken güzel bir hatıra fotoğrafınız olmasını diliyorsanız kesinlikle sabahın erken saatinde gitmenizi tavsiye ederim.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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14

Roma’nın ilk üçü göreceli olarak değişebilir. Yalnız genel geçer olmazsa olmaz ve herkesin favorisi olabilecek bir Roma üçlemesi yapabiliriz. Dondurma, Pizza ve Makarna!

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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15

Mutlaka gidin diyebileceğim yerler var ama içinizden geldiği gibi deneyin demeyi tercih ediyorum çünkü kötü çıkma ihtimali çok düşük.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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16

Ve size güzel bir haberim daha var. Bu kadar hamur işi ve tatlıyı yersek yuvarlanarak eve döneriz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Roma’dan kilo almadan döneceksiniz.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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17

Hamur işinde kullandıkları durum buğdayı bizdekinden farklı (semolina) ve bizdekinin aksine depolanmadan çok daha kolay öğütülüp daha hızlı enerjiye çevrilebiliyor.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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18

Bu sebeple de gerçekten üst üste hamur yediğiniz halde hazımsızlık ve şişkinlik yaşamıyorsunuz. Tabii ki porsiyonları abartmamak kaydıyla…

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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19

Dondurma da, dondurma gibi dondurma! Böylesini bulmuşken kalori hesabı yapmadan tadına çıkarırsanız zararından çok faydasını görürsünüz.

Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy
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GezginItalyaItalyaRomaRoma gezi rehberiRomada gezilecek yerlerSeyahatdunyagezi
Elvin Levinler/ Instagram: @elvinimin | Fotoğraflar: Elvin Levinler, Alamy

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