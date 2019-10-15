Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Âşıklar şehrinde üç şeye âşık oldum" Buraya gitmenin şimdi tam zamanı...
Roma ilk görüşte aşk değil, her gördüğünde ilk defaymışçasına bir heyecan, mutluluk ve tatlı bir karın ağrısı… Âşıklar şehri diye anılmasını anlayabiliyorum, çünkü etrafın böyle güzelliklerle çevrili ve kalbine giden yol fazlasıyla lezzetli yemeklerle doluyken aşka gelmemek elde değil…
Roma ilk görüşte aşk değil, her gördüğünde ilk defaymışçasına bir heyecan, mutluluk ve tatlı bir karın ağrısı… Âşıklar şehri diye anılmasını anlayabiliyorum, çünkü etrafın böyle güzelliklerle çevrili ve kalbine giden yol fazlasıyla lezzetli yemeklerle doluyken aşka gelmemek elde değil…
İspanyol Merdivenleri Şehrin en ikonik, en kalabalık ve en çok kullanılan yerlerinden biri. İspanyol Meydanı (Piazza d’Espagna) ve meydanın ortasında uzun, geniş ve dik merdivenler. Şüphesiz en turistik olan yerlerinden de bir tanesi…
Hem çok merkezi bir nokta hem de turistik yerlerden en hızlı uzaklaşma sebebi olan turist tuzağı pahalı ve sıradan yerlerin aksine bu bölgede küçük, yerel ve Roma’ya yakışır lezzet duraklarının ve sokak kafelerinin olması.
Sabah merdivenlerin gölge kısımlarında hâlâ boş kalan yerleri yakalayıp soluklanabilir, akşam da dondurmanızı veya tiramisunuzu alıp istediğiniz yükseklikten etrafı izleyebilirsiniz. Sabahı da akşamı da ayrı güzel…
Âşıklar Çeşmesi – Fontana di Trevi Direkt tercümesi de hikâyesi de, aşkla ve âşıklarla ilgili olmasa da bu şekilde anılıyor. Kesinlikle daha akılda kalıcı. Esasında ismi Trevi’nin Çeşmesi, hikâyesi ise Roma’ya gelip de çeşmeye para atan kişinin mutlaka Roma’ya tekrar geleceğini rivayet ediyor.
Zaman içerisinde bu tekrar gelme dileğinin herkeste olmasından ötürü, dileklerin gerçekleşmesine herkesin ortak dileğinin aşkla ilgili olmasından ötürü de hep aşkla ilgili dileklerin tutulmasına; o yüzden de Âşıklar Çeşmesi diye anılmasın sebep olmuş olabilir.