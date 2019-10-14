Artvin'in sakin şehri sonbaharda bir başka güzel

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Artvin'in Şavşat ilçesi; doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle sonbaharda misafirlerine bambaşka güzellikler vadediyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Şavşat denilince akla ilk olarak Sahara Milli Parkı içinde, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili Karagöl geliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken özellikle sonbaharda fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanları da bulunan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle adeta yağlıboya tabloları andırıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, yaptığı açıklamada, bu yaz güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini, ilçe nüfusunun Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistlerle 5-6 kat artarak 80-100 binlere çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Verimli ve beklentilerinin karşılandığı bir sezon olduğunu belirten Göktaş, "Şavşat Karagöl'e bazı dönemlerde yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 araç girişi sağlandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde ise yurt içi ve yurt dışından 40-45 bin ziyaretçimiz Karagöl'ü ve ilçemizi ziyaret etti" dedi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Göktaş, ilkbahar ve yaz döneminde ziyaretçi bakımından istenilen seviyeye ulaştıklarına işaret ederek, "Şavşat'ta hedefimiz turizmi 12 aya yaymak.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Sonbahar manzaralarımız büyüleyici. Bu tarihlerde yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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"Sakin Şehir" unvanının ilçeye çok şey kattığına dikkati çeken Göktaş, "Türkiye'nin 17 sakin şehrinden biri olarak, ziyaretçileri, sadece ilkbahar ve yaz tatilinde değil, sonbahar ve kış aylarında da Şavşat'ı görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.