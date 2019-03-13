Aradığı aşkı dünya turunda buldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cansu Elter’in hayatında bir şeylerin eksik olduğu düşüncesi uzun yıllardır aklını kurcalıyordu. Tekdüze bir hayatı olduğuna inanıyor ve bundan kurtulmanın yollarını arıyordu. Dünya turuna çıkmanın kendisine iyi geleceğini düşündü. Dijital pazarlama yöneticisi olarak çalıştığı işi bırakıp, kendini yollara attı. Yolda âşık oldu… Erkek arkadaşı Sheldon Knaggs ile dünya turuna devam edip maceralarını noktaladılar. İstanbul’a döndüklerinde de ise evlendiler. Şimdi ise seyahat maceraları iki kişi devam ediyor. İşte Elter’in ilham veren dünya turu hikâyesi...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Cansu Elter’in hayatında bir şeylerin eksik olduğu düşüncesi uzun yıllardır aklını kurcalıyordu. Tekdüze bir hayatı olduğuna inanıyor ve bundan kurtulmanın yollarını arıyordu. Dünya turuna çıkmanın kendisine iyi geleceğini düşündü. Dijital pazarlama yöneticisi olarak çalıştığı işi bırakıp, kendini yollara attı. Yolda âşık oldu… Erkek arkadaşı Sheldon Knaggs ile dünya turuna devam edip maceralarını noktaladılar. İstanbul’a döndüklerinde de ise evlendiler. Şimdi ise seyahat maceraları iki kişi devam ediyor. İşte Elter’in ilham veren dünya turu hikâyesi...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Dünya turuna çıkmadan önce nasıl bir hayatınız vardı, neler yapıyordunuz? - Düzenli iş, sosyal çevre, ara sıra çıkılan tatiller, hafta içleri yoğun çalışma, hafta sonları buluşma planları ama hep bir eksiklik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Ne olduğunu anlayamadığım bir mutsuzluk hali vardı üzerimde. Hani yazın güneş altında uyuyakalınca uyandığınızda kendinize gelemezsiniz ya, o ruh haliyle yaşıyordum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Hep bir eksikliğin olduğunu düşündüğünüz hayatınızda seyahat ne kadar önemli? - Açık olmak gerekirse seyahat benim için hayatın anlamı değil. Hayatımı daha anlamlı hale getirmeme yardımcı olan bir yöntem.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Mutlu olduğum hayatı yaşamadığımı fark ettiğimde beni ne mutlu ediyor sorusunu sordum kendime. Cevabı oturduğum yerden bulmak kolay değildi, ben de çıktım yola. Hatta yol bana bir hediye verdi âşık oldum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Böylelikle hayatınızda eksiklik de tamamlanmış oldu… - Evet, güzel şeyler güzel şeyleri tetikliyor. Çok iyi biriyle tanıştım ve elimi tuttu. Mutluyum, heyecanlıyım, biraz da çocuk gibiyim. Kopamadık…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Nasıl tanıştınız, o da sizin gibi dünya turunda mıydı? - Sheldon Knaggs, 29 yaşında ve davranış analisti. Cape Town’da tanıştık. Her şey çok hızlı gelişti. Onun bir seyahat planı yoktu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Ben de üç ayımı aynı şehirde geçirmemin ardından yola devam etmeye hazırdım. “Benimle gel” dedim, geldi. Benim gibi her şeyini bırakarak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Gelmeseydi turunu bitirip ben dönecektim yanına. O hayatımın mavi rengi. Sonrasında Asya’yı ve Güney Amerika’yı birlikte gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Yola nasıl başladınız? - İstifa edip, attım kendimi maceraya… Afrika kıtasından başladım. İlk durağım Tanzanya’nın Hint okyanusundaki şirin adası Zanzibar oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Yapmış olduğum mevsimsel plan ve Afrika’ya olan büyük aşkımdan dolayı burayı seçtim. Daha önce de bir defa gelmiştim, tadı damağımda kalmıştı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Çok zengin, çok yoksul, çok renkli, çok acımasız ve çok merhametli bir toprak…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Dünya turunuz boyunca toplam kaç ülke ve şehir gezdiniz? Tam olarak 3 kıta, 12 ülke, 34 şehre ayak bastım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Afrika'da Tanzanya, Botswana, Zimbabwe, Zambiya, Güney Afrika. Asya'da Tayland, Singapur, Endonezya, Kamboçya ve Güney Amerika'da Brezilya, Ekvador, Kolombiya. Serüvenim Kolombiya'nın Karayip kıyı şeridinde son buldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Böyle bir turu aileniz nasıl karşıladı? - Yaklaşık bir buçuk yıl öncesinden bir şeyler yapmak istediğim mesajını vermiştim onlara. Kabul edebilmek için zamanları oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Onlar için kolay değil. Üç kız kardeşiz biz, ben ortancayım ve hiçbirimizi iki aydan fazla görmedikleri olmadı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Bu onlar için yeni bir düzen. Yolda neredeyse her gün konuştuk, annem her gün dönüş tarihimi öne çekmek için uğraşıyordu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Dünya turunuz boyunca en akılda kalıcı anlarınız nelerdi? - İlk başta onlarca insan ve daha önce görmediğim bir sürü canlı tanıdım. Dünyanın en yüksek bungee jumping yapılan köprüsünden atladım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Okavango Nehri’ni kano ile geçtim. Biraz Swahili dilini öğrendim, gönüllü oldum, köylere yardım ettim. Sörf yapmayı öğrendim. Bir elmas kaçakçısı tanıdım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Timsah dolu Zambezi Nehri’nde yüzdüm. Havadan, karadan, demir yoluyla ve denizden şu ana kadar toplam 50 bin km'den fazla yol yaptım. Saymakla bitmez birçok anım var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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KAVGANIN SONU EVLİLİKLE BİTTİ Peki Sheldon ile evlilik kararını ne zaman aldınız? Nasıl gelişti bu süreç? Güney Afrika'da tanışmamızın ardından Asya'da yola devam ettik. İnsan insanı hakikaten yolda tanıyor. Tanıdığım insanı her yeni şehirde daha çok sevdim. Güney Amerika'ya geçtiğimizde bana Ekvador'da bir sörfçü köyünde gönüllü çalışırken büyük bir kavganın sonunda evlenme teklif etti…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Ertesi gün teklifin yapılışını beğenmediğim için kumsalda romantik bir gün hazırlayıp tekrardan teklif etti. Ben ilkinde zaten kabul etmiştim, ikincisiyle birlikte yakınlarımıza haber verdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Nasıl gidiyor yeni hayatınız, şu sıralar ne işle uğraşıyorsunuz? Seyahatler devam ediyor mu? Evlilik, evlilik öncesi gibi, tek fark artık bir evimiz barkımız var. Her şey olması gerektiği gibi, bazen inişli çıkışlı ama her zaman büyük bir sevgiyle gidiyor. Seyahatlere bir süre ara verdik ve gelecek planlarımıza yoğunlaştık şu aralar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Büyük kararlarımız için küçük adımlar atmaya başladık. Şu an aslında bir sürü şey yapıyoruz. Ben bir şirket kurdum Türkiye'de, online satış yapmak isteyenler için ticari danışmanlık veriyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Aynı zamanda bir seyahat firması için içerik yöneticiliği yapıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Bunun dışında Güney Afrika'da kurduğumuz bir markamız var, ismi Off To Blue. Online satışlar yapıyoruz. Genel olarak halimizden memnunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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En son nereye gittiniz? Yurt içinde Bolu'ya gittik. Yurt dışında ise düğün partimiz için Güney Afrika / Cape Town'daydık. Hermanus'ta arkadaşlarımızla çok güzel bir parti verip Güney Afrika'nın doğu kıyılarını boydan boya gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Cansu Elter
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Sıradaki rotanızda neresi var? Neler planladınız? Sıradaki rotamız Türkiye kıyıları, aslında planlar büyük. Bu yaz Ege kıyılarını dolaşıp yaşamak istediğimiz yere karar vereceğiz. Hayalimiz kendi evimizi yapmak. Cansu Elter seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını '@cansuelter' Instagram adresinden paylaşıyor.