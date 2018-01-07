Aradığı aşkı ‘dünya turu’nda buldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yadigar Özkan (29) eczacı. Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu ve zumba eğitmeni de yapıyor. Ancak en önemlisi iyi bir gezgin. Ayda en az üç-dört kez seyahate çıkıyor. Bugüne kadar dört kıtada 30 ülke gezdi. Bu gezilerinde şunun farkına vardı; birkaç günlük geziler o ülkeyi yaşamak için yeterli değildi. Artık doğru zamanın geldiğini düşündü ve dünya turu için beş aylık bir plan yaptı. Meksika’ya ucuz uçak bileti buldu ve yola koyuldu. Bu arada birine de aşık oldu. Şimdi rüzgâr nereye savuruyorsa oraya gidiyor. Yadigar Özkan’ı Meksika’da yakaladık, serüvenini konuştuk.
Yadigar Özkan (29) eczacı. Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu ve zumba eğitmeni de yapıyor. Ancak en önemlisi iyi bir gezgin. Ayda en az üç-dört kez seyahate çıkıyor. Bugüne kadar dört kıtada 30 ülke gezdi. Bu gezilerinde şunun farkına vardı; birkaç günlük geziler o ülkeyi yaşamak için yeterli değildi. Artık doğru zamanın geldiğini düşündü ve dünya turu için beş aylık bir plan yaptı. Meksika’ya ucuz uçak bileti buldu ve yola koyuldu. Bu arada birine de aşık oldu. Şimdi rüzgâr nereye savuruyorsa oraya gidiyor. Yadigar Özkan’ı Meksika’da yakaladık, serüvenini konuştuk.
Fotoğraflar: Yadigar Özkan
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hem eczacı hem tiyatrocu hem de gezgin… Renkli bir kişiliğe sahipsiniz anlaşılan?.. - Bir de dans var. Çoğu sabahımı tiyatro provalarında geçiriyor, öğlen eczaneye gidiyor haftada iki akşam zumba dersi veriyor ve geri kalanlarında da arkadaşlarım ve ailemle eğleniyorum. Her hafta sonlarını dağlarda bayırlarda geçirerek enerji topluyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayda en az üç-dört ayda bir kez yurtdışına çıkarım. Yapmazsam hayatım eksik kalıyor, bir haller oluyor bana…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezgin olma isteği ne zaman başladı? - 19’umda ilk kez yurt dışına çıkınca olanlar oldu. Beş kuruş param yoktu, ailemde maddi olarak epey kötü durumdaydı. Zar zor biriktirdiğim azıcık bir parayla İtalya’da Erasmus yaptım. Sonrada Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 29 ülke gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Rakamı çok daha fazla arttırabilirdim ama sonra fark ettim ki, ben ülkelerin en bilindik yerlerine tik atmayı değil yaşamayı seviyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kısa geziler bahsettiğiniz ‘yaşamak’ felsefesine uymadığı için mi dünya turuna karar verdiniz? -En önemli etken bu… Gezdiğiniz zaman şunu çok net anlıyorsunuz, adam akıllı gezmek görmek için en azından birkaç ay gerek. “Neden olmasın?” dedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aklıma düştü, heyecanlandım ve başladım hazırlanmaya. İsteyince tüm hayatımı buna göre ayarladım. Yola koyuldum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki rotanızı nasıl belirlediniz? Biraz planlarınızdan bahsedebilir misiniz? - Aslında bir planım yok. Ucuz bilet nereye bulursam oraya gideyim, sonra diğerlerine de giderim dedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Meksika’ya bilet buldum ve başladı maceram. İlk iki gece dışında ne planım vardı ne kalacak yerim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Belki Guatemala’ya giderim, belki Belize’ye giderim belki bambaşka bir yere yolda karar vereceğim dedim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kaç kiloluk sırt çantasıyla seyahat ediyorsunuz? - Büyük sırt çantam 70 litre ama tamamı dolu değil. Ortalama 13-14 kilo… Bir de küçük ön çantam var o da 5-6 litre, gündelik hayatta onu kullanıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yanımda kameram, telefonum, hafif bir mont ve bir yağmurluk var. Bunların dışında pantolon, tişört, iç çamaşırı falan… Eczacı olduğundan ilaç kısmı biraz fazla detaylı. Vitamin, ağrı kesici, sinek kovucu, alerji ilaçları, güneş kremi, yara bandı, yaralar için merhem gibi birçok ilaç var yanımda…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezdiğiniz ülkelerde aklınızda yer eden anlar neler oldu? - Bu maceramda gezdiğim ülke sayısı çok fazla değil.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Daha önce yaptıklarım kadar anlatacak şok şey yok. Hâlâ serüvenim devam ediyor. Ama bugüne kadar gezdiğim ülkeler içinde en unutamadıklarım örneğin, Peru’da çölde bir vahada kaldım, kumda kayak yaptım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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15 / 33
Machu Picchu’ya ulaşmak için üç gün boyunca ‘incatrail’ yolunda uçurum kenarında İnca’ların yaptığı gibi 13 saat yürüdüm.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bolivya’da dünyanın en büyük tuz çölünde olağanüstü bir gün geçirdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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17 / 33
Buenos Aires’te olağanüstü tango gösterileri izledim. Ama bunlar bir kenara şu an bu maceramda âşık oldum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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18 / 33
O da bir gezgin mi? Matias Sosa, 30 yaşında kendisi Arjantinli bir şef, o da gezgin ama enteresan bir tarzı var. Gezdiği ülkelerde 1-1.5 yıl kalıp şeflik yapıyor. Hem gittiği ülkenin yemeklerini öğreniyor hem de orada gezip yaşayıp seyahat ediyor. Meksika’ya geldikten 10 gün sonra Tulum’da bir barda dans ederken gördüm.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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19 / 33
Ay, bir güzel dans ediyor yavaş yavaş yanına gittim tanışmam lazım yoksa ölürüm şeklinde. O an anladım bu o adam yıllardır beklediğim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 / 33
Millet seyahatlerinden anahtarlık magnet falan getirir ben damat getiriyorum. Beraber tüm dünyayı ve kendi ülkelerimizi keşfedeceğiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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21 / 33
Aileniz hem bu maceranızı nasıl karşıladı? - Destekleri aşırı büyük. Özellikle annem çok destek oldu, maceramın her anından gurur duyuyor. Eminim endişeleniyordur ama belli etmiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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22 / 33
Babam biraz daha duygusal çok daha endişeli ama “Dur gitme!” demez. Şimdi eczaneyle ilgileniyorlar. Hatta sizin aracılığınızla şunu bir kez daha söylemek isterim: Anne, baba sizi çok seviyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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23 / 33
Şu an Meksika’dasınız, orada hayat nasıl? - Aşırı büyük bir ülke, yüzde 20’sini iki ayda anca gezdim. Ülkenin kuzeyi için ayrıca tekrar geleceğim. Doğası inanılmaz, ne isterseniz var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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24 / 33
Okyanus, karayip kıyıları, nehirler, ormanlar, onlarca yerli kabile ve maya insanları. Meksika’yı herkes ölmeden görmeli.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki güvenli mi? - Her ülke kadar güvenli, siz biraz dikkat ederseniz hiçbir şey olmuyor. Güvenlik konusunda bence 10 üzerinden 8. T
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tutup da gecenin bir yarısı arka sokaklarda uyuşturucu aramaya çıkarsanız orasını bilemem ama normalde tek başına seyahat eden binlerce insan var Meksika’da. Şimdi yeni rotam Kolombiya…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kaç parayla yolu koyuldunuz ve günde ne kadar harcıyorsunuz? - Aylık 3 bin TL bütçe ayırdım, bu da günlük 100 TL ediyor. Aralık ayının neredeyse yarısını arkadaşımın evinde geçirdiğimden ve başka bir arkadaşımın kiralık arabasıyla dört şehirde yolculuk yaptığımdan 2 bin TL ile kapattım bu ayı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir gün fazla harcarsam diğer gün dikkat ediyorum bir şekilde dengede kalmaya çalışıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uçak biletimi uçuş puanlarımla bedavaya getirdim ama uçuş puanım olmasa da 1600 TL idi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Geri döndüğünüzde ne yapmayı planlıyorsunuz? - Elbette geri döneceğim ama her zaman tekrar gidebilirim. O güç, o inanç çok net bir şekilde yerleşti aklımda.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra tekrar düşeceğim yollara... Başka ülkeler başka insanlar tanıyacağım, belki de tüm bu güzel anıları âşık olduğum adamla paylaşacağım. Onunla Türkiye’ye dönmek muhteşem bir macera olacak başlı başına…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sizin gibi böyle bir maceraya atılmak isteyen ama cesaret edemeyenlere neler söylersiniz? - En büyük düşmanınız bahaneler ve sizi konfor alanınızdan çıkarmayan egonuz. Çıkın gidin, tek başınıza kalın, başaracaksınız temin ediyorum. Tek ihtiyacınız bahaneleri, amaları görmezden gelmek. Hepsi bu...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yadigar Özkan, seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@dunyaningezirecetesi’ Instagram hesabından paylaşıyor.