Aradığı aşkı dünya turunda buldu!

Cansu Elter (30) dijital pazarlama yöneticisi. Hayatında bir şeylerin eksik olduğu düşüncesi uzun yıllardır aklını kurcalıyordu. Tekdüze bir hayatı olduğuna inanıyor ve bundan kurtulmanın yollarını arıyordu. İstifa etti. Dünya turuna çıkmaya karar verdi. 13 kiloluk sırt çantasına tüm eşyalarını sığdırdı ve yola koyuldu. Maceraya Tanzanya’dan başladı. Şimdiye kadar iki kıta, 9 ülke ve 25 şehri geride bıraktı. Bir sonraki durağı neresi bilmiyor, sekiz aydır dünyayı geziyor. En güzeliyse dünya turu sırasında âşık oldu. Tek kişilik macera Kamboçya’dan sonra ikiye çıktı...
Cansu Elter (30) dijital pazarlama yöneticisi. Hayatında bir şeylerin eksik olduğu düşüncesi uzun yıllardır aklını kurcalıyordu. Tekdüze bir hayatı olduğuna inanıyor ve bundan kurtulmanın yollarını arıyordu. İstifa etti. Dünya turuna çıkmaya karar verdi. 13 kiloluk sırt çantasına tüm eşyalarını sığdırdı ve yola koyuldu. Maceraya Tanzanya’dan başladı. Şimdiye kadar iki kıta, 9 ülke ve 25 şehri geride bıraktı. Bir sonraki durağı neresi bilmiyor, sekiz aydır dünyayı geziyor. En güzeliyse dünya turu sırasında âşık oldu. Tek kişilik macera Kamboçya’dan sonra ikiye çıktı...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yola çıkmadan önce nasıl bir hayatınız vardı, neler yapıyordunuz? - Düzenli iş, sosyal çevre, ara sıra çıkılan tatiller, hafta içleri yoğun çalışma, hafta sonları buluşma planları ama hep bir eksiklik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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e olduğunu anlayamadığım bir mutsuzluk hali vardı üzerimde. Hani yazın güneş altında uyuyakalınca uyandığınızda kendinize gelemezsiniz ya, o ruh haliyle yaşıyordum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hep bir eksikliğin olduğunu düşündüğünüz hayatınızda seyahat ne kadar önemli? - Açık olmak gerekirse seyahat benim için hayatın anlamı değil. Hayatımı daha anlamlı hale getirmeme yardımcı olan bir yöntem.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mutlu olduğum hayatı yaşamadığımı fark ettiğimde beni ne mutlu ediyor sorusunu sordum kendime. Cevabı oturduğum yerden bulmak kolay değildi, ben de çıktım yola. Hatta yol bana bir hediye verdi âşık oldum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Artık hayatınızdaki eksikliği tamamladınız… - Evet, güzel şeyler güzel şeyleri tetikliyor. Çok iyi biriyle tanıştım ve elimi tuttu. Mutluyum, heyecanlıyım, biraz da çocuk gibiyim. Kopamadık, şimdi seyahate birlikte devam ediyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nerede tanıştınız, o da sizin gibi dünya turunda mı? - Erkek arkadaşımın adı Sheldon Knaggs, 29 yaşında ve davranış analisti. Cape Town’da tanıştık. Her şey çok hızlı gelişti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Onun bir seyahat planı yoktu. Ben de üç ayımı aynı şehirde geçirmemin ardından yola devam etmeye hazırdım. “Benimle gel” dedim, geldi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Benim gibi her şeyini bırakarak. Gelmeseydi turu bitirip ben dönecektim yanına. O hayatımın mavi rengi. Şimdi Asya’yı birlikte geziyoruz. Güney Amerika’yı da birlikte gezmeyi istiyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Siz nasıl başladınız yola? - İşte istifa edip, kasım ayı başında yola çıktım. Afrika kıtasından başladım. İlk durağım Tanzanya’nın Hint okyanusundaki şirin adası Zanzibar oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yapmış olduğum mevsimsel plan ve Afrika’ya olan büyük aşkımdan dolayı burayı seçtim. Daha önce de bir defa gelmiştim, tadı damağımda kalmıştı. Çok zengin, çok fakir, çok renkli, çok acımasız ve çok merhametli bir toprak…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tam olarak rotanız nasıl? - Şu ana kadar 2 kıta, 9 ülke 25 şehre ayak bastım. Afrika’da Tanzanya, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Güney Afrika…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Asya’da ise Tayland, Singapur, Endonezya, Kamboçya.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sırt çantanız tıka basa dolu olmalı... - Aynen öyle 13 kiloluk sırt çantasıyla geziyorum. Çantada yazlık kıyafetler, ince bir mont, yürüyüş ayakkabıları, spor ayakkabısı var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca ilaç poşeti, dikiş seti, yağmurluk, ziyaretçisi olduğum evlerde teşekkür mahiyetinde yapıp ikram etmek için Türk kahvesi de var. Bunların dışında da elektronik eşyalar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aileniz nasıl karşıladı? - Yaklaşık bir buçuk yıl öncesinden bir şeyler yapmak istediğim mesajını verdim onlara. Kabul edebilmek için zamanları oldu. Onlar için kolay değil.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Üç kız kardeşiz biz, ben ortancayım ve hiçbirimizi iki aydan fazla görmedikleri olmadı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu onlar için yeni bir düzen. Yolda neredeyse her gün konuşuyoruz, annem her gün dönüş tarihimi öne çekmek için uğraşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Planınız nedir, ne zaman döneceksiniz? - Planım ne bilmiyorum. Bir ülkeyi sevdiysem canımın istediği kadar kalıyorum. Öyle sabit bir planım yok.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yapmaya çalıştım, 10 kere filan değişti. Mesela yeni rotam Tayland-Bangkok…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nerede kalacağım, ne yapacağım hâlâ belirsiz. Güzel bir hostel bulursam sokağından bile ayrılmayabilirim. Ne zaman geri dönerim bu dev bir soru işareti…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tur boyunca şu ana kadar en akılda kalıcı anlarınız neler? - İlk başta onlarca insan ve daha önce görmediğim bir sürü canlı tanıdım. Dünyanın en yüksek bungee jumping yapılan köprüsünden atladım. Okavango Nehri’ni kano ile geçtim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Biraz Swahili dilini öğrendim, gönüllü oldum, köylere yardım ettim. Sörf yapmayı öğrendim. Bir elmas kaçakçısı tanıdım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Timsah dolu Zambezi Nehri’nde yüzdüm. Havadan, karadan, demir yoluyla ve denizden şu ana kadar toplam 37 bin 207 km yol yaptım. Saymakla bitmez birçok anım var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şu an neredesiniz, orada hayat nasıl? - Kamboçya’nın Siem Reap şehrindeyim. Bu şehir UNESCO Dünya Mirası Listesin’deki tapınak şehir Angkor Wat’a ev sahipliği yapıyor. Burada en ilginç şey motosikletli yaşam…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gündelik hayatın en önemli parçası… 10 yaşındaki çocuk okula giderken kullanıyor. Beş kişilik bir aile bir kerede motora sığabiliyor. İlginç her şey…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dünya turu boyunca ayırdığınız bütçeniz ne kadar? - Bir buçuk yıl boyunca para biriktirdim. Yola 12 bin dolar (42 bin TL) ile çıktım. Her ay ortalama 1.000 dolar (3.500 TL) harcıyorum. Her şey dahil buna…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bütçemle ilgili daha detaylı bilgiyi böyle bir macera düşünenler www.lifein3words.com blog adresimden öğrenebilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şimdiye kadar bu tur size bir aşk hediye etti. Bunun dışında neler öğretti? - Dünyayı, insanları, tüm canlıları ve kendimi sevmeyi daha iyi öğrendim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hâlâ dünyanın tüm renklerini öğreniyorum. Hâlâ sevmeyi öğreniyorum. Benim altın kelimem bu: Öğrenmek…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Daha iyi bir sen olmayı öğrenmek istiyorsanız mutlaka dünya turuna çıkmalısınız. Dünyanın her yerinde sevgi var, renk var, acımasızlık, mutluluk, çaresizlik ve bulutlar var. Olgunlaşmak için düşün yollara…”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Cansu Elter, seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını @cansuelter Instagram hesabında paylaşıyor.