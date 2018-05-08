Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Anneler Günü’nde gidilecek en güzel yerler! Üstelik hem yakın hem de ucuz…
Bu pazar anneler günü… Sizin için en özel kişiye, güzel bir gün yaşatmak için kardeşleriniz veya babanızla sürekli temastasınız. Ancak aklınıza yaratıcı bir fikir gelmiyor. Peki, Anneler Günü'nü doğanın kucağında, yeşile doyacağınız özel bir gezi gününe çevirmeye ne dersiniz? Sizin için yedi önerim var, anneniz buraları çok sevecek. Üstelik hepsi konaklamalı ve fiyatlar 120 TL’den başlıyor.
Bu pazar anneler günü… Sizin için en özel kişiye, güzel bir gün yaşatmak için kardeşleriniz veya babanızla sürekli temastasınız. Ancak aklınıza yaratıcı bir fikir gelmiyor. Peki, Anneler Günü'nü doğanın kucağında, yeşile doyacağınız özel bir gezi gününe çevirmeye ne dersiniz? Sizin için yedi önerim var, anneniz buraları çok sevecek. Üstelik hepsi konaklamalı ve fiyatlar 120 TL’den başlıyor.
Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, otellerin web siteleri
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yeşilin her tonu burada! YEDİGÖLLER Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer Yedigöller… Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve Bolu il merkezinin 43 km kadar kuzeyinde bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yol biraz uzun ama özellikle Bolu’dan sonra milli park yoluna girdiğinizde göreceğiniz manzara harika…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu hafta sonu üçüncü kez yolumu bu yeşil cennete düşürdüm. Aslında doğanın sunduğu renk cümbüşü için en uygun zaman sonbahar ama ilkbaharda da harika fotoğraflar yakalamanız mümkün.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla anneniz için burası iyi bir seçenek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yakınlarındaki en güzel yerlere kamp severler kurulmuş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yalnız pazar günü gitmeme rağmen çok da kalabalık değildi, sessiz sakin güzel bir gezi oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İstanbul’un keşmekeşinden uzakta çıplak ayakla yaprakların üzerine basarak yürüyünce tüm yorgunluğumu unuttum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda sayısız sıra dışı güzelliklere rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Pisagor ağacı. Üçgen özelliğiyle dikkat çeken Pisagor ağacı, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin uğrak noktası. Sakın es geçmeyin…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yedigöller'de çadır dışında bungalov evlerde konaklayabilirsiniz. Her gölün olduğu yerde Habitat Mesire Bungalov Evleri bulunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dört kişilik evlerde konaklama fiyatı: 400 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hem doğayla iç içe hem de bol aktiviteli: AKÇAKOCA Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihine sahip çıkması. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Farklı mimari özellikler taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler. Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde tarihi yolculuğa çıkacaksınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her hafta sonu burada yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Pazara vardığınızda mis gibi tarhana ve köy ekmeği kokusu sarıyor dört bir yanı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var. Yayık ayranının tadını hâlâ damağımda… Özellikle Kızılca mancarı, ıspanak, pırasa ve pazı gibi birçok sebzenin karışımından yapılan pideyi mutlaka tatmalısınız. Bölgede çok meşhur. Bir diğer önemli lezzetse gelinlerin ilk geceden sonra dağıttıkları şekerli fındık... Anneniz buradan geri dönmek istemeyecek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca biraz hareketli bir gün olsun derseniz, zaten buranın bir başka özelliğiyse doğa sporlarına elverişli olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 km uzunluğundaki rafting parkuru... Şu sıralar rafting yapılabiliyor. Ortalama üç zorluk derecesi olan parkur, 1.5 saat sürüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eğer Akçakoca’da konaklamak isterseniz en güzel yer Livadi Otel. Güzel bir manzarası var ve çok merkezi bir yerde.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İki kişi tek gecelik, kahvaltı dâhil konaklama fiyatı: 300 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Küçük Karadeniz: YUVACIK Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden Yuvacık… Pek fazla bilinmiyor. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar… “Neden?” derseniz tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bol bol oksijene doyacaksınız. İstanbul’dan yolculuk süreniz 1,5 saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Size önerim annenizle birlikte trekking yapın. Buranın tadı yürüyerek çıkar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sisli Vadi’sine doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekip kamp yapabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Konaklama için Karaaslan Kamping çokça alternatif sunuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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25 / 40
Göle yakın bir tesis. Standart, özel ve suit olmak üzere üç farklı dağ evleri var. Konaklama fiyatı kişi başı 120 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca tesiste paintball oynayabilirsiniz. (50 top 35 TL.) ve yürüyüş etkinleri de mevcut.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her mevsim güzel: SAPANCA VE MAŞUKİYE Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki bin bir çeşit bitki görülmeye değer. Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih... Sonra yolunuzu Maşukiye’ye çevirin. Dere üzerindeki ahşap köprüleri, şelaleleri ve meyve bahçeleriyle keyifli bir Anneler Günü gezisinin hakkını Maşukiye’de vermek mümkün. Burada köy evi konseptli restoranlarda mutlaka kahvaltı yapın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Buralara kadar gelmişken doğanın içinde yürüyüş yapmadan sakın dönmeyin. Kirazlı Yayla’ya doğru çıkın. Aynı zamanda çiçek seralarını da ziyaret edebilirsiniz. Konaklama yapmak isterseniz en güzel adres Maşukiye Cansu Tesisleri…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Burada odalar da mevcut ama bungalovlarda konaklamanızı öneririm. İki kişi konaklama fiyatı 300 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tarihle iç içe: KIYIKÖY Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki saat uzaklıkta bir sahil kasabası burası. İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şansınıza hava güzelse annenizle Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın. Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bizans döneminden kalma sur içinde restore edilen Atakale Butik Otel’de konaklayabilirsiniz. Kahvaltı dâhil tek gecelik konaklama ücreti 250 TL.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Annenizle kaplıca keyfi: KUZULUK Burası Sakarya’da Akyazı’ya bağlı kaplıca bölgesi... Soğuk sonbahar günlerinde kaplıca daha iyi olur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. En çok gidilen kaplıca dönemi 15 Mayıs – 15 Eylül aralığı… Kuzuluk ise İstanbul’a yakınlığından dolayı iyi bir tercih.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yalnız bölgeye gelmeden önce Yarımcada bulunan ve Atatürk’ün Kocaeli’nde kahve içtiği yer olan ‘Yarımca Türk Kahvesi’nde kahve içmelisiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bahçesinde 650 yıllık çınar ağacı bulunuyor. Hatta o çınara Fatih Sultan Mehmet’in atını bağladığı rivayet edilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kuzuluk’ta güzel bir kaplıca terapisinden sonra Kerimali Dağı’nda yürüyüş yapıp Sakarya Ovası’nda kaybolabilirsiniz. Bu arada köy pazarındaki bazlamaların tadı da enfes.
İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenlere: AĞVA Ağva’da görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Özellikle Ocaklı Kale’yi görmelisiniz. Ayrıca Kilimli ve Kadırga Koyları mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aynı zamanda Ağva’da ailecek dere kenarında kahvaltı yapabilir ve eşsiz doğal güzelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.