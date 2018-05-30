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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatAmerika'nın gizli belgeleri bu anıtların arkasında!
Seyahat

Amerika'nın gizli belgeleri bu anıtların arkasında!

Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi. Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Hürriyet Haber
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Hürriyet Haber
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Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi. Peki filmlere dahi konu olan bu mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Fotoğraflar: Alamy, BBC

Hürriyet Haber
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, Rushmore dağının Black Hills (Siyah Tepeler) denilen kayalıklarında bulunan anıt tepesi burası…

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Bu anıtlar Amerika Birleşik Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşuyor.

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Anıt, heykeltıraş John Gutzon Borglum'un ve oğlunun eseri.

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Heykellerin yapımına 1936'da oğlu ile birlikte sert granitleri yontarak başlayan Borglum eserini 14 yılda tamamladı.

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Black Hills'te yan yana kabartma heykelleri bulunan dört Amerika Birleşik Devletleri başkanı soldan sağa doğru: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'dür.

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Heykellerin her birinin yüksekliği 18-20 metre olup çok uzaktan görülebilmekte…

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Yalnız Amerikan başkanlarının dağa yapılmış heykellerinden oluşan Rushmore Dağı'nın içinde gizli bir oda buluyor.

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Bu odaya turistlerin girmesine izin verilmiyor.

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1920’lerde başlanan proje bir ‘kayıt salonu’ olarak tasarlandı.

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Heykeltraş Gutzon Borglum ve takımı 1927 ve 1941 arasında bu ikon olan yapıyı vücuda getirdi.

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Aslında başkanların yanına beşinci bir kişinin de heykelini yapacaktı ancak çok karmaşık olduğu için bundan vazgeçmek zorunda kaldı.

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Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı.

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Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı.

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Poor Gutzon projesini tasarladı, ancak yapımını bitiremeden gizemli bir şekilde öldü.

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90’lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD’nin bazı sembol belgeleri mevcut.

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Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi gibi temsili belgeler bir titanyum kasanın içinde korunuyor.

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Turistler bu odaya giremiyor.

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Zaten yürüyerek ulaşılabilecek bir mesafede de değil.

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