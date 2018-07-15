Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Amerikalıları çıldırtan tüneller! Turistlerin ilgi odağı haline geldi…
Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanabilmiş. İşte Cu Chi tünellerinin ilginç hikâyesi…
Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanabilmiş. İşte Cu Chi tünellerinin ilginç hikâyesi…
Hürriyet Haber
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Tarihin en önemli savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini çıldırtan yer de işte tam burası.
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Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkânı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor.
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Zamanında bu tünellerden Amerikan askerlerine saldıran ve hayatta kalan Vietnamlılar, bugün turistlere rehberlik yaparak geçimini sağlıyor.
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Ülkenin en çok turist çeken yeri ise 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız sekiz yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri
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Modern tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı Vietnam'da. Amerikan askerlerine karşı inanılmaz bir direniş gösteren Vietnam'da savaştan miras kalan yeraltı tünelleri şimdi ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi.
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Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış.
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Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor.
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1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış. Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var.
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Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.
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Amerikan askerlerini çıldırtan Vietkong savaşçıları, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış.
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Cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskın yaptıktan sonra bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.
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İçine su basmasına karşılık baraj sistemleri oluşturulmuş. Gaz verilmesine karşılık katmanlara bölünmüş.
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Tünelleri dışarıdan görmek imkansız. Girişleri yapraklarla örtülü.
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Havalandırma bacaları, karınca yuvalarının içine gizlenmiş.
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Amerikan askerleri göremedikleri bir düşmanla savaşmışlar.
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Çünkü Vietnam askerleri, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış.
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. Cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskınlarını yaptıktan sonra yine bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.
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Bir dönem Amerikan ordusu, gönüllülerden oluşan bir 'Tünel Faresi' birliği kurmuş.
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Ağır bombardıman uçakları bu tünelleri sürekli bombalamışlar, ama kesin bir sonuç elde edememiş.
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Bu arada yüzeyde de tüneller arasında bubi tuzakları kurulmuş.
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100 kişilik ufak tefek askerlerden kurulu bu birlik tünellere girip Vietkong’u orada imha etmek istemiş.
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Ama tünele giren Amerikalı askerleri geri dönemeyince bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış.
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Basit tuzaklar ama çok işe yaramış ve Amerikan ordusunun en fazla kayıp verdiği yer bu bölge olmuş.
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Tünellerin girişini köpekleriyle arayan Amerikan askerlerine karşı zeki Vietnamlılar çarpıcı fikirler geliştirmiş.
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Tünellerin gizli giriş ve çıkışlarına Amerikalı askerlerin kullandığı sabunu, elbise parçalarını koyan Vietnamlılar, köpeklerin buraları bulmasını önlemiş.