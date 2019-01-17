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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatAmerikalı maceraperest bir ilki gerçekleştirdi! Daha önce deneyen hayatını kaybetmişti...
Seyahat

Amerikalı maceraperest bir ilki gerçekleştirdi! Daha önce deneyen hayatını kaybetmişti...

Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu. 54 gün süren maceranın son 32 saatinde yaşadıkları ise çok şaşırtıcı…

Hürriyet Seyahat
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Hürriyet Seyahat
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Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu. 54 gün süren maceranın son 32 saatinde yaşadıkları ise çok şaşırtıcı…

Fotoğraflar: Instagram

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33 yaşındaki O'Brady kuzeyden güneye doğru yürüyerek buzullarla kaplı kıtadaki, 1482 kilometrelik güzergahı 54 günde tamamladı.

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O'Brady'nin tarihe geçen bu yolculuğunu Portland'daki ailesi ve yakınları da GPS yardımıyla internet üzerinden takip etti.

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O'Brady güzergâhı tamamlamasının ardından başarısını ailesine telefonla bildirdi.

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O'Brady "İmkansız bir ilk" olarak tanımladığı yolculuğu sırasında çektiği fotoğrafları ve notlarını Instagram sayfası üzerinden anlık olarak takipçileriyle paylaştı.

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Paylaşımında güzergahın son 129 kilometresini tamamlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten O'Brady,

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"Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" diye yazdı.

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Amerikalı maceraperest güzergâhın bu son etabını uyumadan geçirdi.

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O'Brady çoğunlukla tırmanışla geçen yolculuğu için yanına 170 kilogram ağırlığında malzeme aldı.

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Yolculuğunun 37'nci gününde yaptığı paylaşımda bir fotoğrafını yayınladı ve fiziksel olarak ne kadar değiştiğini vurgulayarak;

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"Artık yolculuğun başındaki aynı kişi değilim, bunu yüzümden anlayabiliyor musunuz?

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Acı çektim, ölümüne korktum, üşüdüm ve yalnız hissettim.

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Güldüm, dans ettim, mutluluk gözyaşları döktüm..." diye yazdı.

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O'Brady'den farklı olarak 1997'de Antarktika'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı.

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2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu.

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Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı.

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Henüz yolculuğunu tamamlayamayan Rudd'un önünde bir kaç günü daha olduğu tahmin ediliyor.

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