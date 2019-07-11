Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Amerikalı gezginin bir ayda başına gelmeyen kalmadı! Kâbusu yaşadı şimdi ise...
San Francisco'da yapımcı olarak çalışan Megan Sullivan’ın hikâyesi oldukça ilginç… Seyahate tutkulu bir gezgin Sullivan Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü ardından 3 gün sonra bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı.
San Francisco'da yapımcı olarak çalışan Megan Sullivan’ın hikâyesi oldukça ilginç… Seyahate tutkulu bir gezgin Sullivan Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü ardından 3 gün sonra bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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1 hafta sonrasında da kendisine cilt kanseri teşhisi kondu. Tüm bu olaylar aynı ay içinde başına geldi. Bu olaylardan hayatına baştan başlamaya ve dolu dolu bir yaşam yaşamak istedi. 13 gün içinde öyle şeyler yaptı ki çok şaşıracaksınız…Megan Sullivan seyahat etmeyi seven, yaşam sevinciyle dolu bir gezgin. Bir ayda başına gelmeyen şey kalmadı… Önce Kaliforniya’da bulunan Yosemite’de tırmanırken 15 metreden düştü, ölümden döndü.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Daha sonra ise bir araba kendisine çarptı. Yaşadığı kötü olaylar bununla son bulmadı. Bir hafta sonrasında ise kendisine cilt kanseri teşhisi kondu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Düşünüldüğü zaman belki de pek çok insanın yaşama sevincini elinden alacak ve umutsuzluğa sürükleyecek bu olaylar onda tam tersi etki gösterdi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Sullivan, hayatına baştan başlamaya karar verdi. Her anını dolu dolu yaşama kararı aldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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İlk hedefi 13 gün içerisinde 'Dünyanın 7 Harikası'nı görmekti ve yolculuğu boyunca Chichen Itza, Machu Picchu, Taj Mahal gibi yerleri ziyaret etti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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İlk hedefi olan 'Dünyanın 7 Harikası' kapsamında 45 bin 400 km yol kat etti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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12 ülke değiştirdi, 15 kez uçak yolculuğu yaptı, beş gece otelde kaldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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13 günde 7 harikayı gezdi. Sullivan hikâyesini şöyle anlatıyor:
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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1. Gün: Chichen Itza / Meksika Her şey, El Capitan'daki Burun rotasına tırmanmak için 3 yıldır eğitim aldığım Yosemite Vadisi'nde başladı. 600 metre yükseklikteydim. 15 metreden düştüm! Öyle bir düşüşten sonra, her şeyi sorgulamaya başladım. Neden kendimi bu korkutucu durumlara sokuyorum. Bu tırmanış hırsım niye? Dünyaya neyi kanıtlamaya çalışıyorum?"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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2. Gün: Machu Picchu / Peru "Tam bir hafta sonra, Vespa motorumu sürerken araba çarptı ve daha sonra yaptırdığım rutin sağlık kontrolüm sırasında cilt kanseri teşhisi kondu. 3 şanssızlıkta üst üste..."
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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4. Gün: Christo Redentor / Brezilya "Ailem ve arkadaşlarım yarı ciddi yarı şaka “Git kendine dev bir fanus al ve içinde yaşa” dediler. Bu fikrin ne kadar yersiz olduğunu düşündüm ve büyük bir aydınlanma anı yaşadım. Hayatta kalmıştım"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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6. Gün: Kolezyum / İtalya "Hayatımda yeni bir şeyler öğrendiğim zamanlar hep trajedi ve kayıp yaşadığım zamanlardı. Kayıptan radikal değişiklikler ortaya çıkıyor çünkü kayıplar aslında yeni bir şeylere alan açıyor"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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8. Gün: Petra / Ürdün Hayatımın en kötü ayından sonra hayatımı gözden geçirdim ve harika bir farkındalığa ulaştım. Hayatta istediğim her şeye sahip olmamı engelleyen şeyi keşfettim: Ben"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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11. Gün: Taj Mahal / Hindistan "Her zaman 'zamanım yok, param yok' derdim ama seyahatlerim sırasında öğrendim ki bunlar yalnızca bahaneymiş. Aslında benim korktuğum şey başarısız olmaktı. Hedeflerimin imkansız olduğunu düşünmeyi bırakıp, hayatımın her gününü nasıl yaşayacağıma karar verme gücünün bende olduğunu düşünmeye başlamam gerekiyordu"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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13. Gün: Çin Seddi / Çin "Hayatımdaki yegane pişmanlıklarım hiç şansımı denemeyip kaçırdığım fırsatlar. Bu yıl, bu zinciri kırdım ve bütün maceraların en büyüğü olan 'hayatımı' yaşayarak buna devam edeceğim"
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Megan Sullivan, 4 yıl sonra cilt kanserini de yendi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Sullivan, cilt kanseri üzerinde farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemi üzerine Amerikan Dermatoloji Akademisi gönüllüsü olarak çalışıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Geçtiğimiz yıl konuya dair dikkat çekmek için Patagonya'ya ekip olarak yürüyüş yaptı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Yürüyüşle birlikte akademide 250 binden fazla kişiye ulaştılar ve 70 binden fazla kişiye ücretsiz cilt kanseri taraması yaptılar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Dünyanın 7 harikasını gezdikten sonra gezilerine devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Instagram
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Hikayesiyle herkese ilham veren Megan Sullivan'ı @themegansullivan instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kaynak: Boredpanda