Amatörler için 10 kamp yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çadır ve kamp malzemesi satışlarındaki yükseliş, düşük maliyetle, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. Gezginlere ve konunun uzmanlarına, yeni başlayanların zorlanmadan kamp yapabileceği yerleri sorduk.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Çadır ve kamp malzemesi satışlarındaki yükseliş, düşük maliyetle, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak kamp yapmanın da incelikleri var. Tecrübeli olanlar için sıradan şeyler, amatör bir kampçı için büyük sorun haline gelebilir. Bu nedenle yer seçimi çok önemli. Gezginlere ve konunun uzmanlarına, yeni başlayanların zorlanmadan kamp yapabileceği yerleri sorduk.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Osman Yaşar / İstanbul Doğa Kamp Karavan Kulübü İstanbul’dan uzaklaşmadan: Sahil Kamp - Şile İstanbul’a 50 km. uzaklıkta 35 hektar orman arazisi üzerine kurulu Sahil Kamp, spor, macera ve eğitim gibi aktivitelere de olanak tanıyor.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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İçinde kafe, market, duş ve tuvalet bulunuyor. Çadırsız gelenler çadır, konfor arayanlar bungalov kiralayabiliyor. Burada çadır kurmanın ücreti 40, kiralamanın bedeli ise 150 TL. Tel: (530) 049 17 90, www.kampistanbul.com.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Süleyman Şahin / İst. Doğa Spor Kulübü Bşk. ‘Köy ağası’nı tadın: Doğa Muhit Camping - İznik Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısına kurulu Göllüce Köyü’nde. İki bin metrekarelik bir alada hizmet veren bir aile işletmesi. Konuklarına özel plaj ve güvenli çadır alanı ile birlikte çeşitli doğa sporları ve fotoğrafçılık olanakları sunuyor. 18 çeşit köy ürününden oluşan organik ‘köy ağası’ kahvaltısı meşhur. Çadırlı gidenler günlük 25, çadır kiralayanlar ise 45 TL.’ye konaklıyor. Tel: (531) 567 41 41.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Esra Ergin / Dağcı Giriş ücretsiz: Bafa Gölü - Milas Bir kısmı Söke, bir kısmı Milas sınırında yer alan göl, kıyılarının güzelliği ve tarihi dokusuyla uzun süredir kampçıların gözdesi.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı amatör kampçıların işini kolaylaştırıyor. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemlemek mümkün.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Kapıkırı Köyü içinde bulunan Heraklia antik kenti ise kampa tarihi bir güzellik katıyor. Giriş ücretsiz, çadır kiralama imkânı yok.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Toprak Erol / İst. Doğa Sporları Kulübü Dağcılık Şb. Sorumlusu Gençler için çekim merkezi: Kabak Koyu - Fethiye Dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasında yer alan Babadağ’ın eteklerindeki 200 metrelik koy, Fethiye merkeze 33 km uzaklıkta.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Özellikle genç kampçıların tercihi. Elektrik, duş, tuvalet ve yemek gibi tüm ihtiyaçları karşılama olanağı var.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Sekiz kampingin bulunduğu koyda çadır kurmak ücretsiz ancak çadır kiralamanın fiyatı günlük 125 TL.’den başlıyor.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Yıldırım Güngör / Seyahat Yazarı Tecrübeden faydalanın: Yedigöller Kamp Alanı – Bolu Türkiye’nin en gözde ve doğasıyla en güzel kamp alanlarından... Ancak içinde büfe, restoran gibi olanaklar yok.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Hazırlıklı gitmek gerekiyor. Bölgede tecrübeli kampçıların yoğun olması, yeni başlayan kampçılar için avantaj.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Alanda su, tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var. Yürümek, yüzmek, bisiklet ve kano gibi birçok doğa aktivitesine olanak tanıyor.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Günlük kamp ücreti 25 TL. Tel: (850) 241 15 81, www.yedigöllermillipark.com
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini Maldivler tadında: Salda Gölü – Burdur Doğal SİT alanı Salda Gölü’nde kamp yapabileceğiniz tek yer olan Yeşilova Belediye Halk Plajı’nda isterseniz kendi çadırınızı kurabilir, isterseniz Gezginler Durağı işletmesinden kiralayabilirsiniz.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Belediyeye ait tesisten market alışverişi yapmak mümkün.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Kamp alanı çevresinde irili ufaklı 10’a yakın restoran da var.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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İki kişilik çadırın günlük kiralama ücreti 50 TL. Tel: (552) 484 98 06, www.saldagolu.com
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Erol Geygel / Kamptrek Doğa Sporları Rehberi Bir yanı deniz bir yanı orman: Danişment Orman Kampı - Keşan Saros Körfezi kıyısında, 13 hektar büyüklüğündeki kamp alanının bir yanı deniz, bir yanı meşe ormanı. Alanda elektrik, su, tuvalet, market gibi olanaklar bulunuyor.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Yemekle uğraşmak istemeyen kampçılar için bir de restoran var. Yüzme, doğa yürüyüşü, bisiklet ve fotoğraf gibi aktivitelere uygun olan alana giriş 7 lira, çadır kurmanın günlük bedeli ise 25 TL. Tel: (535) 660 12 30, www.danisment.tabiat.gov.tr
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Ersin Demirel / Yürüyüş rotaları uzmanı, yazar Bir tatlı huzur: Akyaka Orman Kampı - Akyaka Gökova körfezindeki kampta yelken, yamaç paraşütü, kano, mavi tur gibi aktivitelere katılabilir, Akyaka’nın mavi bayraklı plajında yüzebilir veya kampın içinden geçerek denize dökülen azmağın serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Alanda elektrik, su, tuvalet ve duş gibi olanaklar ücretsiz. Kişi başı giriş 5 TL, çadırlı giriş 40 TL, dört kişilik bir çadırın günlük kirası ise 120 TL. Tel: (252) 243 51 56, www. akyakakamp.com
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Mert Baykal / Ulusal Kamp ve Karavan Fed. Bşk. Yar. Midilli manzaralı: Ada Camping - Ayvalık Cunda Adası’nın Midilli’ye bakan kısmında, Cunda merkeze 3 km. mesafede yer alıyor. Gece bekçisi var. Kampçılar ücretsiz olarak gazlı ocakları olan mutfakta kendi yemeklerini hazırlayabilir, sıcak su akan duşlardan, çamaşırhaneden, plajdaki şezlong, şemsiye ve minderlerden faydalanabilir. Kendi çadırınızla günlük konaklama ücreti 75 TL. Tel: (266) 327 12 11, www.adacamping.com
İrem EVCi | Fotoğraflar: Alamy, Kamp alanlarının resmi web sitesi
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Bahar Yiğit / Kamptrek Rehberi İçinden çay geçiyor: Hızır Kamp - Kazdağları Kirişlik Vadisi eteğinde Mehmetalan Köyü’ne 2 kilometre mesafede yer alıyor. Kazdağı Milli Parkı sınırına yürüyüş mesafesinde. Amatör kampçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklara sahip. İçinden geçen Zeytinli Çayı’nın serin sularında yüzmek, Kazdağları’nda yürüyüş ve bisiklet kampçıların katılabileceği aktivitelerden birkaçı. Kendi çadırınız ile konaklama ücreti 135 TL. Rezervasyonlar sadece internet sitesinden yapılıyor. www.hizirkamp.com