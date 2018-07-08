Altı yaşındaki çocukla adrenalin dolu macera

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Damla ve Tansel Açıkalınlı, seyahat tutkunu bir çift. Damla, iktisat mezun. Tansel ise helikopter pilotu. Yıllık izinlerde ya da bayram tatillerinde altı yaşındaki kızları Ela ile yola koyuluyorlar. Bugüne kadar hiç Avrupa’ya ayak basmadılar. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının farklı kültürlerinin izlerini sürüyorlar. Ela, balina köpekbalıklarıyla yüzdü, ölüler yolunda yürüdü hatta safari bile yaptı. Açıkalınlı ailesi ile seyahat maceralarını ve çocukla dünyayı gezmenin artı ve eksilerini konuştuk.
Damla ve Tansel Açıkalınlı, seyahat tutkunu bir çift. Damla, iktisat mezun. Tansel ise helikopter pilotu. Yıllık izinlerde ya da bayram tatillerinde altı yaşındaki kızları Ela ile yola koyuluyorlar. Bugüne kadar hiç Avrupa’ya ayak basmadılar. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının farklı kültürlerinin izlerini sürüyorlar. Ela, balina köpekbalıklarıyla yüzdü, ölüler yolunda yürüdü hatta safari bile yaptı. Açıkalınlı ailesi ile seyahat maceralarını ve çocukla dünyayı gezmenin artı ve eksilerini konuştuk.
Fotoğraflar: Damla ve Tansel Açıkalınlı
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
2 / 31
Genelde çocuk olunca insanlar seyahatlerine pek zaman ayıramıyor. Sizi ailece farklı kültürleri tanımaya iten, seyahatten asla vazgeçiremeyen şey nedir? Damla: Bizim sloganımız, ‘Her ailenin anlatacak bir hikâyesi vardır.’ Kendi hikâyemizi yazmak için seyahat ediyoruz. Seyahati hayatımızda çok ayrı bir yere koyuyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
3 / 31
Ela’ya vizyon katmak, hayatı, gerçekleri, dilleri, dinleri ve kültürleri ona yaşatarak öğretmek, hep bir şeyleri ona merak ettirmeyi kendimize görev edindik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Birlikte ilk hangi ülkeye gittiniz? Tansel: İlk gittiğimiz yer Mısır’dı. Ela’nın da ilk gezisiydi. Daha 10 aylıktı. Sharm El Sheik’te kaldık. Taksi ve fayton kiralayarak çocukken ‘Stargate’ filmini izleyip ben de aşırı merak uyandıran piramitleri hiç yorulmadan büyük bir keyifle gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Sonra ise Asya, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika’da 24 ülke ve 81 şehir. Daha Avrupa’ya hiç ayak basmadık. Ela ise 14 ülke gördü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
6 / 31
Neden uzak ülkeleri tercih ediyorsunuz? Tansel: Bunda en büyük etken uzaktakini keşfetme dürtüsü… Örneğin, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Panama, Meksika, ABD, Japonya, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Vietnam ve Kamboçya gibi ülkeleri gezerken çok şey öğreniyorsunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Farklı kültürler, ilginç hayatlar bizi çok heyecanlandırıyor. Avrupa’yı istesek arabayla bile gezebiliriz. Biraz daha bekleyebilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Peki bu ülkelerde neler yaptınız, biraz anlatabilir misiniz? Damla: Filipinler’de balina köpekbalıklarıyla yüzdük. Meksika’da Aztek şehri Teotihuacan’da ölüler yolunda yürüdük ve dünyaya hem ay hem de güneş piramidinden baktık. Güney Afrika’da Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nun birbirine kavuşmasına şahit olduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Vietnam’da Halong Bay’da muhteşem manzaralar eşliğinde birbirimize bir daha âşık olduk. Filipinler Boracay’da dünyanın en eşsiz gün batımına tanıklık ettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
10 / 31
San Francisco’da Alcatraz hapishanesinin gerçekleriyle yüzleştik. Buenos Aires’te sokakta tango yaptık. Ve daha onlarcası…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Bu bahsettiğiniz ülkeler minimum 11 saatlik uçuş uzaklıkta. Çocukla böyle bir yolculuğa çıkmadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Damla: İlk olarak çocuktan önce kendimizi hazırlıyoruz. Püf noktası ise normalden daha fazla sabırlı olmak ve gezi planınızın merkezine çocuğu koymak... Mesela çocuk arabasını kullanmıyor bile olsak yanımıza alıyoruz. Bizim kadar yürüyemez sonuçta.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Biz de onu kucağımızda taşırsak perişan olur keyif alamayız. Burada çocuk arabası kurtarıcı oluyor. Hasta olma ihtimaline karşı reçeteli ateş düşürücü ve antibiyotik hep yanımızda bulunur.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
13 / 31
Mutlaka hepimiz için ülkeyi terk etmeden kapsamlı seyahat sigortası yaptırırız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
14 / 31
En çok keyif alarak gezdiğiniz ülke hangisiydi? Tansel: Cevaplaması zor. Karnaval zamanı gittiğiniz Brezilya mı? Boston’dan girip Los Angeles’tan çıktığınız ABD’mi, yoksa İstanbul Boğazı’nı andıran Hong Kong mu? Ama bir yer söyleyecek olursak Güney Afrika…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Sanırım safari bunda etkili… Tansel: Evet, Ela hâlâ anlatır durur.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Sadece belgesellerde görebildiğimiz hayvanları doğal ortamlarında gördü. Hem o hem de biz çok mutlu olduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Yalnız safari dışında bile yolumuza inanamayacağımız canlılar çıktı. Bir fil ailesi yolumuzu kesti ve bize yaşattıkları o an ki büyük korkuyu ama şimdi gülerek hatırladığımız bu anıyı unutamayız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
18 / 31
Ya da nehir safarisinde bindiğiniz geminin altında yüzen en masum hayvanın su aygırı olduğunu bilmemin verdiği adrenalini unutamıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
19 / 31
Safari dışında Güney Afrika’ya gitmek isteyenler sizce nereleri gezmeli, neler yapmalı? Tansel: İlk durak Cape Town olmalı. Dünyanın yedi doğal harikasından biri olan Masa dağından bu eşsiz şehri izlemeli…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
20 / 31
Boulders Beach’te penguenleri doğal ortamlarında gözlemlemeli, dünyanın en renkli Müslüman mahallesi olan Bo Kaap ta fotoğraf çekilmeli.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
21 / 31
Stellenbosch’ta şarap tatmalı, Victoria & Alfred Waterfront’ta Maresol restoranda olağanüstü manzarada deniz ürünleri yemeli.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
22 / 31
Özellikle Johannesburg’ta Nelson Mandela’nın evini ve Irk Ayrımı (Apartheid) müzesini ziyaret etmeli. Eğlencenin adresi ise Cape Town’da bulunan Long Street…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
23 / 31
Bir gezgin anne olarak, dünyayı çocukla gezmeye cesaret edemeyen ailelere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Damla: Endişelerini anlayabiliyorum. Hiç yapmayan birini düşünürsek çok ürkütücü bir fikir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Tavsiyem sabır eşiği düşük birisiyseniz çocuğunuz üç yaşına gelene kadar kesinlikle bir geziye çıkmayın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
25 / 31
Bu yaşı geçtikten sonra ise onun ilgisini çekecek ülkeler tercih edin. İlk gezileriniz ona yönelik olsun ya da onun keyif alacağı aktivitelerle dolu olsun.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
26 / 31
En son nereye gittiniz, neler yaptınız? Malezya, Tayland, Kamboçya ve Vietnam turu yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Yeni planınızda hangi ülke var? Ağustos’ta Peru, Ekvador, Kolombiya ve Küba.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Seyahat konusunda en büyük hayaliniz nedir? - Antarktika’ya gitmek. Ama Ushuaia’dan uçakla gitmek değil. Dünyanın en tehlikeli geçidi olan ‘Drake’den geçip, en azılı dalgaların ve akıntıların arasından gemiyle gitmek.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
29 / 31
Kişi başı 8 bin dolar umarım bir gün yaparız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Gezilerinizde ortalama ne kadar harcıyorsunuz? - Rotalar uzak olduğu için ortalama 12-20 bin arasında değişiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME
31 / 31
Gezilerinizde ortalama ne kadar harcıyorsunuz? - Rotalar uzak olduğu için ortalama 12-20 bin arasında değişiyor. Açıkalınlı çifti seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@tanseladamla’ Instagram adresinden paylaşıyor.