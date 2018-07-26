Alaçatı'nın gizli hazinesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kendine ‘gezgin’ diyenlerin bir dönem mutlaka gidip, fotoğrafının olduğu Delikli Koy’a gitmeye karar verirdim. Delikli Koy’un son zamanlarda en çok fotoğrafı çekilen yer olma olasılığı çok yüksek. Özellikle şu sıralar yeni evlenecek çiftlerin dış mekan için gelip sürekli fotoğraf çektirdiği yer konumunda… Atladım arabama düştüm Delikli Koy yoluna… Dönerken de Alaçatı’nın sokaklarında gezintiye çıktım. Şu sıralar buraların tam zamanı. İşte size güzel bir hafta sonu önerisi…
Kendine ‘gezgin’ diyenlerin bir dönem mutlaka gidip, fotoğrafının olduğu Delikli Koy’a gitmeye karar verirdim. Delikli Koy’un son zamanlarda en çok fotoğrafı çekilen yer olma olasılığı çok yüksek. Özellikle şu sıralar yeni evlenecek çiftlerin dış mekan için gelip sürekli fotoğraf çektirdiği yer konumunda… Atladım arabama düştüm Delikli Koy yoluna… Dönerken de Alaçatı’nın sokaklarında gezintiye çıktım. Şu sıralar buraların tam zamanı. İşte size güzel bir hafta sonu önerisi…
Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu, Alamy, Ahmet Buğra Tokmakoğlu
Bahar Gündoğdu
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Bir dönem Delik Koy’da fotoğrafınız yoksa blogger sayılmazdınız. Alaçatı’ya 16 km uzaklıktaki bu gizli cennete birkaç hafta içinde tam üç kez gittim.
Bahar Gündoğdu
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İlkinde gider biraz denize girerim birkaç fotoğraf çekerim ve yoluma devam ederim diye düşünmüştüm. Fotoğraf: Ahmet Buğra Tokmakoğlu
Bahar Gündoğdu
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Alaçatı’dan sonra sahil boyunca ine çıka kıvrıla kıvrıla bu koya ulaşıyorsunuz.
Bahar Gündoğdu
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Alaçatı’dan buraya dolmuşların çalıştığını söylediler ya da taksiyle geliyorlarmış. Ben kendi aracımla gittim. Bir tepeden aşağıdaki manzarayı seyrettim. Doyumsuzdu. İlk aşağıya indiğimde birilerine sordum ve Delikli Koy’un iki girişi olduğunu öğrendim.
Bahar Gündoğdu
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Asıl Delikli Koy biraz daha ilerideymiş ama tepeden aşağıya inen yol çok bozukmuş. “Genelde arabaları yukarıda bırakıyorlar” diyor. Yere yakın araçlar çok zorlanıyormuş.
Bahar Gündoğdu
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Sahil boyunca yürüyerek oraya ulaşabileceğimi öğrenince işi riske atmıyorum. Bakir bir koy olduğunu bildiğim için yanıma para bile almıyorum. Benim indiğim ağaçlıklı tarafta gençler kamp yapıyor.
Bahar Gündoğdu
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Çok özeniyorum. Bir sürü de köpek var. Sahil boyunca yürüyerek kısa sürede meşhur Delikli Koy‘a ve Delikli Taş’a ulaşıyorum.
Bahar Gündoğdu
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Delikli Koy‘a adını veren denize uzanan bembeyaz kayaların içindeki tünel gibi bir delik. Bu kayalar ve delik bu iki koyu birbirinden ayırıyor. Fotoğraf: Ahmet Buğra Tokmakoğlu
Bahar Gündoğdu
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İlk gittiğimde kayaların üstünden çok zor bir şekilde o tarafa geçiyorlardı. İkinci gittiğimde kayalardan aşağıya bir merdiven koymuşlar. Herkes rahat rahat geçiyordu.
Bahar Gündoğdu
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İki gidişimin arası iki hafta sadece. Hatta arabayı bıraktığım diğer koya ve buraya seyyar tuvaletler konmuştu. O kadar insan var ki, çok isabetli karar olmuş. Hatta belediye gelip çöpleri topluyor. Delikli Koy’da hummalı bir fotoğraf trafiği var.
Bahar Gündoğdu
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Resmen kuyruğa girmeniz gerekiyor. Sahile havlumu atıp ben de fotoğraf işine başlıyorum. Bakıyorum işitme engelli bir çift fotoğraf için bir hayli uğraşıyor. “O zaman fotoğrafımı onların çekmesi lazım” deyip rica ediyorum. Birbirinden güzel fotoğraflar çekiyorlar.
Bahar Gündoğdu
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Ben erken gelip kayaların üstünde dolanıp sonra plaja sermiştim ya havlumu, meğer burada kıymetli olan o kayanın tepesiymiş.
Bahar Gündoğdu
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Tüm gençler sandalyesini kapıp gelmiş. Kayanın üstü hiç boş kalmıyor. Ben de ilk fırsatta kayalarda kendime bir yer buluyorum. Gençler öyle güzel eğleniyorlar ki…
Bahar Gündoğdu
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Açmışlar müziklerini dans ediyorla. İstanbul’un Caddebostan’ı gibi. Çok hoşuma gidiyor. Sadece birkaç saat geçirir giderim dediğim Delikli Koy‘da canım bir türlü gitmek istemiyor.
Bahar Gündoğdu
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Koyda çok sevimli bir karavan var. Anadol arabasından inen bir kişi karavanı açıyor. Meğer içecek satıyormuş. Yiyecek satmıyor. Yanıma para, yiyecek, su hiçbir şey almadım.
Bahar Gündoğdu
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Mısırcısından tut midyecisine kadar geliyor ama param yok. Arabaya gitmeye de üşeniyorum. Yanınıza mutlaka yiyecek, içecek bir şeyler alın.
Bahar Gündoğdu
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Delikli Taş’da gün boyu fotoğraf trafiği hiç bitmiyor. Denizin arka tarafı da bembeyaz kayalarla dolu. Orası da fotoğraf alanı… Sonraki gidişlerimde o kadar çok gelin geliyor ki. Kafanızı nereye çevirseniz bir dış çekime denk geliyorsunuz.
Bahar Gündoğdu
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En son Delikli Taş’da gelinlikle suyun içine giren bir çift de görüyoruz. Ben kendimi fotoğraf delisi sanırdım... Delikli Taş’ın arkasında suyun içinde bir mağara var. Yüzerek içine girince dışarıya bağlantısı da var. Oraya girip yüzmek ve mağaradaki masmavi suyu görmek beni çok mutlu ediyor. Genelde herkes saat beş gibi dönüşe geçer ve sahilde bir ben kalırım. Burada akşam oldukça kalabalık artıyor. Anladığım kadarıyla işten çıkanlar yiyeceğini içeceğini alıp burada alıyor soluğu. Orada tanıştığım bir İzmirli “Biz beğenip de gelmezdik buraya, çok popüler oldu sonradan” diyor.
Bahar Gündoğdu
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Akşam gün batarken canım hiç gitmek istemese de toparlanıyorum ve sahilden yürüyerek arabanın olduğu koya yürüyorum. Bir minibüste köfte ekmek satan bir aile var. Şirin oğulları devamlı koyu dolaşıyor. “Köfte ayran- köfte ayran” diye bağırıyor. Açlıktan ölmeden önce 15 lira verip aç kurtlar gibi saldırıyorum. Sonraki gidişlerimde bu köfte ekmek minibüsü de yoktu.
Bahar Gündoğdu
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Bu taraflarda hep bir rüzgâr var. O rüzgâr yukarıdaki beyaz kayaların tozunu toprağını üstünüze estirebiliyor. Bir sonraki gidişimde bayağı toza bulandım. Demedi demeyin. Denizi biraz taşlık. Yanınızda bir deniz ayakkabısı götürmeniz de fayda var. Bir maskeniz olursa denizin dibini seyretmek de keyifli. Özellikle Delikli Taş’ın dibindeki görüntü çok efsane. Küçük kırmızı balıklar yüzüyordu ben gittiğimde.
Bahar Gündoğdu
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Biraz mavi, biraz beyaz ve bir tutam begonvil Sonraki gidişlerimde Alaçatı’ya gidip bir şeyler yiyorum. 15 dakikada Alaçatı’dayım çünkü. O kadar yakın.
Bahar Gündoğdu
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Alaçatı’ya gitmişken de harika sokaklarını, harika evlerini geziyorum. Beyazla mavinin ve huzurun fotoğrafını çekebilirsiniz.
Bahar Gündoğdu
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Mavi kapılara dolanmış fuşya begonvillere hayran hayran bakabilirsiniz. Alaçatı sokakları açık hava meyhanesi gibi.
Bahar Gündoğdu
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Sokaklarda sıra sıra zevkle döşenmiş masalar sizi bekliyor. Alaçatı son zamanlarda bir hayli popüler. Fiyatları da diğer yerlere göre yüksek haliyle. Bir arkadaşım bana hayret etmiş.
Bahar Gündoğdu
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“Herkes Alaçatı’ya gece gider. Sen gündüz gittin gezdin” diye. Ben o sokakları görmeye ve fotoğraf çekmeye gittim. Gece o fotoğraflar çıkmıyor. Gecesini de yaşamak isterdim ama bu sefer olmadı.
Bahar Gündoğdu
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Bir sonraya kaldı. Alaçatı'nın adını ilk ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde duymuştuk. O zamanlar bir köydü. Şimdi pahalı bir tatil beldemiz artık.
Bahar Gündoğdu
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En güzel giysilerin giyilip sokaklarında dolaşıldığı, en pahalı meyhanelerde sabahlandığı bir yer oldu.
Bahar Gündoğdu
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Meraklısı çok. Bense kalabalıklardan uzak dingin yerler arıyorum ama bu Alaçatı'nın enfes sokaklarını sevmeyeceğim anlamına gelmiyor.
Bahar Gündoğdu
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Beyaz ve mavinin en güzel aşkına tanıklık etmeden yoluna nasıl devam eder insan. www.nerdesinbahar.com