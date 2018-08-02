Akdeniz'in sakin güzeli! Bayram tatili için plan yapanlar burayı es geçmeyin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dağ yamacındaki bu mavi cennete ulaşmak için son virajı döndüğünüzde anlıyorsunuz ki, bu seyahat bir başka olacak. Begonviller altındaki beyaz evleri, yasemin kokan sokakları, turkuaz koyları, batık kenti ile Kaş’ın hem yer altı hem yer üstü güzellikleri saymakla bitmez. Bu bayram tatilinde rotanızı buraya çevirmelisiniz. İşte size Kaş gezi rehberi...
Dağ yamacındaki bu mavi cennete ulaşmak için son virajı döndüğünüzde anlıyorsunuz ki, bu seyahat bir başka olacak. Begonviller altındaki beyaz evleri, yasemin kokan sokakları, turkuaz koyları, batık kenti ile Kaş’ın hem yer altı hem yer üstü güzellikleri saymakla bitmez. Bu bayram tatilinde rotanızı buraya çevirmelisiniz. İşte size Kaş gezi rehberi...
Fotoğraflar: Öykü Yalçın, Alamy
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş gezmesi kolay, yeme içmesi zevkli, ekstrem sporlar deneyebileceğiniz küçücük bir tatil beldesi. Çocuklu aileler veya kafa dinlemek isteyenler için tam bir huzur merkezi. Sanırım Kaş’ın tek zahmetli yanı ulaşımı. Fakat bu da onu sevenler için bir engel değil.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş’a ulaşım için Antalya ya da Dalaman havaalanlarını kullanabilirsiniz. Dalaman havalimanı Kaş merkeze daha yakın olduğundan daha çok tercih ediliyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Antalya’dan ulaşımda otogardan kalkan minibüslerle 28 TL’ye 3,5-4 saatlik bir yolculuk yapabilirsiniz. Dalaman’dan ulaşım sağlayacaksanız transferbul.net üzerinden 60 TL’ye paylaşımlı araç kiralamanızı önerebilirim.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Araba kiralayacaklar ise Antalya’dan araç kiralayıp Dalaman’da bırakma şeklinde bir road trip düşünebilirler.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş’ta konaklama için birçok pansiyon seçeneğiniz var. Bu küçük belde için otel arayışında olmayın. Biz gecelik kişi başı 100 TL’ye konakladığımız Pınar Pansiyon’un temizliğinden ve konumundan memnun kaldık.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş’ın su altı dünyasına büyülenmeye hazır mısınız? Bunu hem şahane koylarında, plajlarında gerçekleştirebilir hem de tekne turlarıyla arkeolojik açıdan büyük bir zenginliğe sahip olan Batık Şehir Kekova’yı keşfedebilirsiniz.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Tekne turunu tercih edecek olanlar Kaş merkezden Üçağız’a gitsin ve Kekova Tekne Turu’nda Simena’yı yani Kaleköy’ü görmeden dönmesin.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Şehir merkezi yakınlarında denize girmek ve turkuaz koyları keşfetmek isteyenler soluğu Limanağzı’nda almalı.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş limandan kalkan teknelerle kişi başı 20 TL’ye araba ulaşımı olmayan Limanağzı koyuna geçiyorsunuz. Bilal’in Yeri ve Nuri’nin Yeri buradaki en iyi mekanlar. Hepsinde giriş ücretsiz.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Bilal, biraz daha küçük ama çok güzel. Nuri’nin ise kokteylleri iyi. Hangisi olursa olsun 10:30’dan sonraya çok kalmayın. Her yer doluyor. Kapasite sınırlı. Tekneler beachlere yaklaşsa da yolcuları indiremiyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Burada yüzerken su altına ilk dalışımda önüme bir caretta caretta çıktığını söylemeden geçemeyeceğim.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Su o kadar temiz ki nerdeyse su üzerinden aynı netlikte deniz canlılarını görebiliyorsunuz.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Diğer günlerinizde deniz için, pizzası herkesin beğendiği ama ayakaltı olduğu için her daim kalabalık olan Küçük Çakıl’daki popüler mekan Derya Beach’i veya daha sakin ama keyif dolu Asmaaltı’nı, Mehmedin Yeri’ni veya Hidayetin Koyu’nu tercih edebilirsiniz.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş’ta ne yenir ne içilir? Kahvaltı için adresiniz Taşbahçe olmalı. Kişi başı 25 TL. olan kahvaltısı başarılı ve taze ürünlerden oluşuyor. Güveçte erimiş peyniri lezzetli.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Bir öğle yemeği için Lokma’ya uğrayıp zeytinyağlıları deneyin. Anne böreği, mantı ve ev yapımı limonata konusunda iyiler.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Akşam yemeği için en iyi önerilere gelirsek ilk sırada mutlaka önceden rezervasyon yaptırmanız gereken Zaika var. Buranın şaşlık kebabı pek meşhur ve namını hak ediyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Diğer alternatifler ise sütte balık yemek için Ruhi Bey Meyhanesi, lezzetli mezeleri denemek içinse Tzatziki Meyhane olmalı.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Yemek sonrası veya öncesi, özellikle gün batımı için Deja Vu’da kokteyl yudumlamak Kaş’ın lezzetleri arasında.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Gece ise Kaş’ın sokak kültürünü en güzel yansıtan mekan olan Mavi Bar’ın önünde midye yiyerek ya da Hideaway’de içki yudumlayarak sonlandırılabilir.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş – Fethiye arasında Kalkan’da mutlaka Kaputaş Plajı’na uğranmalı. Belediye işletmesi olduğundan şezlong veya şemsiye 5 TL. İçeride yeme içme için bir ufak tesis var. Öğleden sonra çok geç gidilmemeli çünkü tüm yol üzeri arabalarla dolu oluyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Arabanızı yola bırakarak 80 – 100 merdiven aşağı iniyorsunuz denize ulaşmak için. Tabi her inişin bir çıkışı var. Burada dalga olduğu zaman deniz çok eğlenceli oluyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş’a gelmişken 8 km. uzaklıktaki Meis Adası’nı görmeden dönmem derseniz her gün feribotlar kalkıyor.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Kaş seyahatiniz için iki gecenin üzerinde bir uzunlukta plan yapacaksanız atlamamanızı öneririm.
Öykü YALÇIN / Instagram: @oykununoykuleri
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Yamaç paraşütü yapma gibi bir hayaliniz varsa Kaş bunun için de size fırsat sunuyor. Bu da aklınızda bulunsun.