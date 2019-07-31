Akdeniz’in en iyi güzel 10 doğa harikası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz Bölgesi birbirinden güzel plaj ve koylarının yanı sıra binlerce yıllık antik yerleşimlere, doğa harikası göllere, şelalelere, kanyonlara ve mağaralara sahip. Yaz bitmeden bu güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Akdeniz’in en güzel 10 doğa, kültür ve tarih hazinesi…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz Bölgesi birbirinden güzel plaj ve koylarının yanı sıra binlerce yıllık antik yerleşimlere, doğa harikası göllere, şelalelere, kanyonlara ve mağaralara sahip. Yaz bitmeden bu güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte Akdeniz’in en güzel 10 doğa, kültür ve tarih hazinesi…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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10- GİLİNDİRE MAĞARASI / MERSİN Aydıncık ilçesi sınırlarındaki mağara, 1999 yılında hayvanlarını otlatan bir çobanın, çevrede gezen kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarıldı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Kirpinin girdiği mağaranın büyüklüğü ve görselliği karşısında şaşkına düşen çobanın durumu bildirmesiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mağarayı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Denizden 45 metre yüksek yamaçta olan, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağaradaki dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlar, ana galeriyi çok sayıda salon ve odaya ayırıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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9- MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA Dünyaca tanınan şelale beş metrelik yükseklikten dökülüyor ancak asıl ününün sebebi etkileyici olan genişliği.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Kış aylarında yoğun debisiyle delice akan ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için şu an en iyi mevsim.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Antalya'nın sıcağından kavrulanlar için burası serin bir vaha gibi... Sırf bu nedenden dolayı bile 60 kilometre yol gitmeye değer
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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8- KALEİÇİ / ANTALYA Deniz ve surlarla çevrili Kaleiçi Antalya’nın tarihsel gelişimini gözlemlemek için ideal.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Daracık sokakları, restore edilen cumbalı taş evleri, kafeleri, restoranları, minik dükkânları ile içinde kaybolacağınız, her sokağında yeni bir dünya keşfedeceğiniz güzel bir adres…
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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7- YERKÖPRÜ ŞELALESİ / MERSİN Büyüleyici güzellikteki kanyondan tahta köprü üzerinden geçerek ulaşılan şelale yemyeşil bir doğa içerisinden akan masmavi sularıyla cenneti andırıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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6- SALDA GÖLÜ / BURDUR Bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtımlarla gözde turizm bölgeleri arasına giren, geçen yıl 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Salda Gölü, yeni turizm sezonunda da oldukça fazla ziyaretçi ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Tatil döneminin başlamasıyla Salda Gölü'ne gelenler, eşsiz doğa güzelliğinde vakit geçirip, ruhlarını dinlendiriyor, fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştiriyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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5- SAGALASSOS / BURDUR Günümüzden 12 bin yıl öncesine uzanan ilk yerleşim izleri, ihtişamlı heykelleri, 9 bin kişilik tiyatrosu, Antoninler Çeşmesi ve Roma hamamı ile dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Frigler, Likyalılar, Persler, Romalılar ile Selçuklulara ev olan, yüksekte-yamaçlarda kurulu, verimli, etkileyici bir kent.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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4- KAPUTAŞ PLAJI / ANTALYA Türkiye’nin turkuvaz sularıyla dünyaca ünlü en güzel plajında hâlâ yüzmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Bu güzelliğe dağ yolundan geçip 190 basamaklı bir yoldan geçerek ulaşılıyor. Yer altından akan suyun kumların arasından süzülmesi sonucu denizi oldukça serin olduğu için sudan çıkmak istemeyeceksiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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3- ASPENDOS / ANTALYA Akalar tarafından MÖ 10. yy’da inşa edilen antik kent, özellikle Romalılar tarafından inşa edilen 15 bin kişi kapasiteli tiyatrosuyla ünlü. Heybetiyle büyüleyen Aspendos’u her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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2- KÖPRÜLÜ KANYON / ANTALYA –ISPARTA Akdeniz’in 14 km. uzunluğunda etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili doğa harikası burası.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Adını üzerinde bulunan tarihi iki köprüden alan kanyonda rafting yapıp, nehir etrafındaki kamp alanlarında çadır kurup kamp yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Yaklaşık 3 buçuk saat süren macera dolu rafting deneyimini mutlaka yaşamalısınız.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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1- KRAL KOYU / ANTALYA Gazipaşa'ya yaklaşık 21 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi Nohut Yeri mevkisinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti ve Kral Koyu, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği noktaların başında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte tarihi yaşayıp, rehberlerden bölgenin tarihçesini öğreniyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan antik kentteki orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos ile antik kent gezisi son buluyor.